2
Появились схемы платных и бесплатных уличных парковок в пяти городах Ярославской области

Появились схемы платных и бесплатных уличных парковок в пяти городах Ярославской области

Изучаем карты

244
Где сделают платные парковки в городах Ярославской области

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Появились карты платных парковок в пяти городах Ярославской области. Помимо Ярославля и Рыбинска за парковку придется платить в Ростове Великом, Переславле, а также в Угличе.

В правительстве региона уточнили, что все бесплатные парковочные площадки расположены в шаговой доступности от платных зон — в пределах 10 — 15 минут ходьбы.

Зона платной парковки на схемах обозначена синим цветом, бесплатной — зеленым

«Система предусматривает создание платных зон в центральных районах, при этом у жителей есть альтернатива в виде бесплатных парковочных мест. Их количество в центральных районах составит более 5 тысяч. В Ярославле сохраняется более 3 тысяч бесплатных мест, в Рыбинске — более тысячи, в Ростове Великом — более 300, в Переславле-Залесском — 350, в Угличе — 450. Мы продолжим работу по созданию новых и благоустройству существующих парковок, чтобы совместить комфорт для водителей и порядок в исторических центрах наших городов», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Для жителей области действуют специальные условия: владельцы автомобилей, зарегистрированных в регионе, получат 50-процентную скидку на платную парковку. Многодетные семьи, ветераны СВО и другие льготные категории заплатят еще на 20% меньше, а для инвалидов парковка останется бесплатной на специально выделенных местах.

Для жителей домов в зоне платных парковок предусмотрены резидентные разрешения, которые позволяют размещать транспорт без оплаты в ночное время или круглосуточно по фиксированной стоимости.​

Напомним, в Ярославле уже начали наносить на проезжую часть голубую разметку, указывающую на платные места для стоянки. Предварительно решено, что плата начнет взиматься с 20 декабря. Ранее власти озвучили, сколько придется отдавать за пользование такими парковками.

Также наш портал публиковал схему пешеходной зоны.

Полина ЗайцеваПолина Зайцева
Полина Зайцева
и.о. главного редактора 76.RU
Платные парковки Автомобиль
Комментарии
1
Гость
28 минут
Платные тротуары очень нужны
Читать все комментарии
