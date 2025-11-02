Появились схемы платных и бесплатных уличных парковок в пяти городах Ярославской области

Появились карты платных парковок в пяти городах Ярославской области. Помимо Ярославля и Рыбинска за парковку придется платить в Ростове Великом, Переславле, а также в Угличе.

В правительстве региона уточнили, что все бесплатные парковочные площадки расположены в шаговой доступности от платных зон — в пределах 10 — 15 минут ходьбы.

«Система предусматривает создание платных зон в центральных районах, при этом у жителей есть альтернатива в виде бесплатных парковочных мест. Их количество в центральных районах составит более 5 тысяч. В Ярославле сохраняется более 3 тысяч бесплатных мест, в Рыбинске — более тысячи, в Ростове Великом — более 300, в Переславле-Залесском — 350, в Угличе — 450. Мы продолжим работу по созданию новых и благоустройству существующих парковок, чтобы совместить комфорт для водителей и порядок в исторических центрах наших городов», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Для жителей области действуют специальные условия: владельцы автомобилей, зарегистрированных в регионе, получат 50-процентную скидку на платную парковку. Многодетные семьи, ветераны СВО и другие льготные категории заплатят еще на 20% меньше, а для инвалидов парковка останется бесплатной на специально выделенных местах.

Для жителей домов в зоне платных парковок предусмотрены резидентные разрешения, которые позволяют размещать транспорт без оплаты в ночное время или круглосуточно по фиксированной стоимости.​