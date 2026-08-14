Быстрый, но сложный тест по истории: его осилят только самые внимательные

Узнать одноклассника, с которым не виделись лет десять, по фотографии легко. Вспомнить актера по одной роли — вообще без проблем. Однако с историческими личностями всё бывает не так просто, особенно если со школьных уроков истории прошло уже немало лет.

Мы совместили приятное с полезным и предлагаем проверить свою память и потренировать внимательность. На одной картинке спрятано 20 личностей из российской и всемирной истории. Ваша задача — найти каждого и вспомнить, как его зовут. Здесь будут и те, кого узнать проще простого, и те, над кем придется немного подумать.