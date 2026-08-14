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Образование Тест Быстрый, но сложный тест по истории: его осилят только самые внимательные

Быстрый, но сложный тест по истории: его осилят только самые внимательные

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Всех узнали? Присмотритесь повнимательнее, некоторые исторические личности вам предстоит увидеть еще раз | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаВсех узнали? Присмотритесь повнимательнее, некоторые исторические личности вам предстоит увидеть еще раз | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Всех узнали? Присмотритесь повнимательнее, некоторые исторические личности вам предстоит увидеть еще раз

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Узнать одноклассника, с которым не виделись лет десять, по фотографии легко. Вспомнить актера по одной роли — вообще без проблем. Однако с историческими личностями всё бывает не так просто, особенно если со школьных уроков истории прошло уже немало лет.

Мы совместили приятное с полезным и предлагаем проверить свою память и потренировать внимательность. На одной картинке спрятано 20 личностей из российской и всемирной истории. Ваша задача — найти каждого и вспомнить, как его зовут. Здесь будут и те, кого узнать проще простого, и те, над кем придется немного подумать.

Будьте внимательны, узнать все 20 исторических личностей не так просто | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаБудьте внимательны, узнать все 20 исторических личностей не так просто | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Будьте внимательны, узнать все 20 исторических личностей не так просто

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

ТестПройден 8 раз
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Нашли и вспомнили имена всех 20 исторических личностей?

  • Да, готов узнать ответы

  • Нет, но всё равно готов узнать ответы

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Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Тест История Школьная программа
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