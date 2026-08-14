Как пить иван-чай без вреда для здоровья — нутрициолог подсчитал допустимое количество чашек

Рассказываем, как правильно заваривать и пить иван-чай Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Иван-чай, или кипрей узколистный, — напиток, который пили на Руси задолго до появления черного чая. В отличие от привычных нам чая и кофе, иван-чай не содержит кофеина, не перегружает нервную систему и не мешает сну. Но действительно ли травяной отвар так безопасен и полезен, как о нем говорят? Нутрициолог Марина Васильченко помогла разобраться и рассказала, кому иван-чай принесет пользу, а кому может навредить. Эксперт объяснила, как правильно заваривать листья и сколько чая пить, чтобы получить максимум эффекта без риска для здоровья.

Чем богат кипрей

Иван-чай (ботаническое название — кипрей узколистный) — многолетнее растение, которое встречается по всей территории России, особенно на Урале и Алтае. Его еще называют копорским чаем — в честь села Копорье под Петербургом, где в XVIII веке наладили его производство и экспортировали в Европу и даже Китай.

«По содержанию витамина С иван-чай в 5–7 раз превосходит лимоны. В 100 граммах свежих листьев содержится около 200–400 мг аскорбиновой кислоты — это сопоставимо с черной смородиной или шиповником», — говорит нутрициолог Марина Васильченко.

Кроме того, в составе присутствуют витамин А, витамины группы В, С; минералы: железо, калий, кальций, магний, марганец, медь, цинк, бор; флавоноиды и антиоксиданты: кверцетин, кемпферол, катехины, которые укрепляют сосуды и защищают клетки от преждевременного старения; дубильные и слизистые вещества, которые обладают противовоспалительным и обволакивающим действием. Калорийность напитка минимальна, поэтому его можно включать в любой рацион.

Польза для организма

Иван-чай полезен для укрепления иммунитета за счет высокого содержания витамина С и антиоксидантов, его листья нормализуют работу ЖКТ: иван-чай мягко обволакивает слизистую желудка, помогает при гастритах, язвах и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

«Чай оказывает успокаивающее действие, помогает справляться со стрессом, тревожностью, бессонницей, улучшая качество сна. Настои кипрея используют при лечении инфекций и воспалений, для полоскания горла при ангине и стоматите. Благодаря отсутствию кофеина и наличию в составе калия и магния иван-чай будет полезен для поддержания сердечно-сосудистой системы, напиток отлично заменяет привычный чай и кофе», — перечисляет нутрициолог.

Обратная сторона медали

При всей своей пользе иван-чай не панацея. Как и любое растение, он имеет противопоказания. Кроме индивидуальной непереносимости с осторожностью следует его пить детям до 5–6 лет из-за сильного воздействия на желудочно-кишечный тракт, а также беременным и кормящим женщинам.

«При длительном и бесконтрольном приеме возможны проблемы с желудочно-кишечным трактом вплоть до диареи. Соблюдайте умеренность», — предостерегает нутрициолог.

Как правильно заваривать иван-чай

Чтобы напиток раскрыл все свои полезные свойства и порадовал вкусом, важно соблюдать технологию заваривания. Для насыщенного настоя: 2–4 чайные ложки сухой заварки на 500 мл воды. Для легкого напитка: 0,5 чайной ложки на 200 мл воды. Залейте горячей водой (не кипятком) и настаивайте 10–15 минут.

«Чтобы напиток получился еще полезнее, вместо сахара добавьте мед. Для релаксации в отвар можно добавить чабрец, мелиссу или мяту, для бодрости — шиповник. Иван-чай можно заваривать повторно 2–3 раза, он сохраняет вкус, аромат и пользу», — подсказывает Марина Васильченко.

Безопасная норма употребления иван-чая — до 3–5 чашек в день. Нутрициолог призывает не игнорировать индивидуальные особенности организма и при любых сомнительных реакциях рекомендует обратиться к врачу.