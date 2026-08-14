НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

пасмурно, дождь

ощущается как +7

5 м/c,

с-з.

 750мм 87%
Подробнее
7 Пробки
USD 83,81
EUR 96,75
Что изменит Карабулинская развязка
Ракетная опасность
Узнать адреса укрытий в Ярославле
Гид подготовки к учебному году
Военного насмерть придавило деревом
Вводят новый налог
Погода на выходные
Какие заводы откроют
Страна и мир НАТО хочет развернуть тысячи дронов на границе с Россией (от Финляндии до Чёрного моря)

НАТО хочет развернуть тысячи дронов на границе с Россией (от Финляндии до Чёрного моря)

В новой системе будут использовать ИИ, но решение об ударе — принимать реальный человек

95
Дроны появятся вдоль всего восточного фланга (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUДроны появятся вдоль всего восточного фланга (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Дроны появятся вдоль всего восточного фланга (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

НАТО планирует приступить к масштабному развертыванию беспилотных систем с элементами искусственного интеллекта вдоль всего восточного фланга — от Финляндии до Черного моря. Как 14 августа сообщает издание Politico со ссылкой на источники в НАТО, новая инициатива Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI) призвана изменить подход к наблюдению и обороне границ с Россией и Белоруссией.

В рамках EFDI планируется создать единую цифровую экосистему, которая объединит тысячи дронов, наземных датчиков и спутников в одну сеть, управляемую алгоритмами искусственного интеллекта. Однако, вопреки опасениям о полностью автономных системах вооружения, в НАТО подчеркивают: ИИ будет лишь ассистировать операторам, но не заменит человека в принятии решений об ударе.

«Искусственный интеллект сможет брать на себя часть задач по пилотированию и поиску целей, однако окончательное решение о нанесении удара должен принимать оператор», — пояснил майор армии США Бен Шифф. По его словам, автоматизация неизбежна, поскольку подготовить достаточное количество пилотов для управления тысячами дронов одновременно просто невозможно.

Ключевым элементом инициативы станет инфраструктура обмена данными EFDI Data Backbone. Она должна объединить разрозненные системы управления различных государств альянса, обеспечивая передачу информации в реальном времени от датчиков на передовой к операторам, командным центрам и системам вооружений.

В альянсе рассчитывают, что это позволит совершить переход от традиционной «цепочки поражения» — когда информация последовательно передается по иерархии от передовой к командованию и обратно — к единой «сети поражения». При этом беспилотники и системы на основе ИИ рассматриваются как первая линия обороны, тогда как основу военного потенциала НАТО по-прежнему будут составлять традиционные вооружения, включая авиацию, танки и артиллерию.

В июле «Фонтанка» писала, что Европа готовит собственное дальнобойное оружие. Его обещают создать к 2034 году.

Читайте также
ПО ТЕМЕ
Егор СафроновЕгор Сафронов
Егор Сафронов
Журналист
НАТО БПЛА Граница РФ
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
JayroslavMudryi

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

2 минуты
чего хотели --того и добились!!! все кто поумнее России --научились на ошибках........
Гость
6 минут
И чё, да мы их шапками закидаем и орешником
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
«За неделю две ночи были страшные»: туристка рассказала об отдыхе в Крыму
Александра Исмайлова
заместитель главного редактора 63.RU
Мнение
Новостройки станут не нужны? Эксперт указал на неожиданный риск для рынка жилья
Михаил Хорьков
руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости
Мнение
«И покатился я по жизни босяцкой»: как Колобка превратили в уголовника — отзыв на обсуждаемый фильм
Марина Рыбалкина
Заместитель главного редактора 161.RU
Мнение
Как вернуть деньги после закрытия ипотеки? Эксперт назвала способ, о котором знают далеко не все
Анна Ермакова
Рекомендуем