НАТО хочет развернуть тысячи дронов на границе с Россией (от Финляндии до Чёрного моря)

Дроны появятся вдоль всего восточного фланга (фото носит иллюстративный характер) Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

НАТО планирует приступить к масштабному развертыванию беспилотных систем с элементами искусственного интеллекта вдоль всего восточного фланга — от Финляндии до Черного моря. Как 14 августа сообщает издание Politico со ссылкой на источники в НАТО, новая инициатива Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI) призвана изменить подход к наблюдению и обороне границ с Россией и Белоруссией.

В рамках EFDI планируется создать единую цифровую экосистему, которая объединит тысячи дронов, наземных датчиков и спутников в одну сеть, управляемую алгоритмами искусственного интеллекта. Однако, вопреки опасениям о полностью автономных системах вооружения, в НАТО подчеркивают: ИИ будет лишь ассистировать операторам, но не заменит человека в принятии решений об ударе.

«Искусственный интеллект сможет брать на себя часть задач по пилотированию и поиску целей, однако окончательное решение о нанесении удара должен принимать оператор», — пояснил майор армии США Бен Шифф. По его словам, автоматизация неизбежна, поскольку подготовить достаточное количество пилотов для управления тысячами дронов одновременно просто невозможно.

Ключевым элементом инициативы станет инфраструктура обмена данными EFDI Data Backbone. Она должна объединить разрозненные системы управления различных государств альянса, обеспечивая передачу информации в реальном времени от датчиков на передовой к операторам, командным центрам и системам вооружений.

В альянсе рассчитывают, что это позволит совершить переход от традиционной «цепочки поражения» — когда информация последовательно передается по иерархии от передовой к командованию и обратно — к единой «сети поражения». При этом беспилотники и системы на основе ИИ рассматриваются как первая линия обороны, тогда как основу военного потенциала НАТО по-прежнему будут составлять традиционные вооружения, включая авиацию, танки и артиллерию.