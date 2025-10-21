Тарифы будут повышать и понижать: сколько ярославские власти планируют заработать на платных парковках

Власти собираются заработать сотни миллионов на платных парковках Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Директор государственного казенного учреждения Ярославской области «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков 21 октября сообщил, сколько власти планируют потратить на организацию платных парковок в регионе и какую сумму в итоге заработать.

По его словам, расходы составят:

в 2025 году — 250 миллионов рублей;

в 2026 году — 167 миллионов;

в 2027 году — 178 миллионов рублей.

Эти деньги пойдут на создание программно-аппаратного комплекса, установку камер, разработку портала и прочее.

При этом в 2026 году власти планируют получить от использования парковок около 350 миллионов рублей.

«Это примерно, потому что тариф, который сейчас установим, будет средним. Методика расчетов подразумевает повышение или понижение тарифов. На основании отработки системы за каждый квартал будет приниматься решение об увеличении либо понижении тарифов», — отметил Кирилл Крюков на заседании комитета Ярославской областной Думы по социальной, демографической политике, труду и занятости.

Если заполняемость парковки будет превышать 85%, тариф поднимут (максимум до 230 рублей), если заполняемость окажется менее 50% — понизят (в Ярославле минимум составит 80 рублей без учета льгот). Причем, решение о повышении или понижении тарифов будут принимать отдельно для каждой улицы.

«Чтобы обеспечить единую систему, единый подход и единый кошелек, все собранные деньги изначально пойдут в областной бюджет. Далее ежеквартально нами как оператором платного парковочного пространства в правительство области будет передаваться информация о собранных средствах в каждом муниципальном образовании. За вычетом той суммы, которая была потрачена на обслуживание парковочного пространства (электроэнергия, камеры, зарплата сотрудников), деньги будут доводиться до муниципальных образований на нужны дорожного фонда», — пояснил Кирилл Крюков.

Власти также установили категории водителей, которые смогут пользоваться скидками при оплате парковки. Для всех жителей Ярославской области предусмотрена льгота в размере 50%, для отдельных категорий — 60%. Кирилл Крюков подчеркнул, что размер скидки может впоследствии увеличиться.

Кто сможет пользоваться скидками при оплате платной парковки Узнать граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории Ярославской области;

участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

инвалиды I и II группы, а также граждане из числа инвалидов III группы, на которых распространяются нормы части 9 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, законные представители ребенка-инвалида, лица, перевозящие таких инвалидов и (или) детей-инвалидов;

один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в семье, относящейся к многодетной;

резиденты (собственники или наниматели помещений в домах рядом с парковками);

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

участники СВО;

ветераны боевых действий, супруга (супруг) погибшего (умершего) ветерана боевых действий, не вступившая (не вступивший) в повторный брак;

граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы, аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Также следует иметь ввиду, что за пользование платной парковкой в течение 15 минут плата не предусмотрена. Кроме того, у больниц и поликлиник оставлять бесплатно автомобиль можно будет на два часа в сутки. Например, такое правило будет действовать у больницы на улице Терешковой.