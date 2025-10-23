НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Некоторым россиянам разрешат бесплатно ездить по платным дорогам — кого коснутся нововведения

Сейчас льготы на проезд зависят от региона или операторов дорог

Некоторым категориям граждан в России могут разрешить бесплатно ездить по платным дорогам. Нововведения затронут многодетные семьи, инвалидов и законных представителей детей-инвалидов. С такой инициативой выступили глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Платные дороги уже стали важным элементом транспортной инфраструктуры, позволяют быстро и комфортно добраться до нужного города или населенного пункта. Но за проезд надо платить, а у большинства инвалидов и многодетных семей нет на это средств», — цитирует РИА Новости слова Миронова.

По словам депутата, сейчас льготы на проезд зависят от региона или операторов дорог, что создает неравенство и правовую неопределенность.

Согласно проекту, право на льготу будет подтверждаться официальным документом — удостоверением инвалида или статусом многодетной семьи, а порядок оформления и перечень документов утвердит правительство РФ. Законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг.

Ранее бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв. Колонка о том, что ждет тех, кто отправится по платной трассе М-12 от Москвы до Екатеринбурга на машине.

