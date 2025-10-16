НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Дороги и транспорт На Волге заметили огромный теплоход «Владимир Жириновский»: что это за лайнер

На Волге заметили огромный теплоход «Владимир Жириновский»: что это за лайнер

Он направляется из Астраханской области в Санкт-Петербург

199
Лайнер перегоняют в Санкт-Петербург для достройки | Источник: rechflot63 / vk.comЛайнер перегоняют в Санкт-Петербург для достройки | Источник: rechflot63 / vk.com

Лайнер перегоняют в Санкт-Петербург для достройки

Источник:

rechflot63 / vk.com

Пятизвездочный круизный лайнер «Владимир Жириновский» на днях заметили на Волге у берегов Нижнего Новгорода. Почти десять лет судно строили в Астраханской области и теперь его перегоняют в Санкт-Петербург, рассказал руководитель фракции ЛДПР в региональном Заксобрании Владислав Атмахов.

«Владимир Жириновский» — круизное пассажирское судно смешанного плавания проекта PV300. Его заложили на астраханском заводе «Лотос» в 2016 году и изначально дали название «Петр Великий». По данным медиа-ресурса «Круизинформ», после смерти политика в 2022 году судно решили назвать в его честь. В северной столице России лайнер будут достраивать на Балтийском заводе.

Судно, которое обещает стать «пятизвездочным отелем на воде», сможет вместить в себя до 300 пассажиров. На его борту разместятся бары и рестораны, спа-салон и тренажерный зал, бассейны и джакузи, а также театрально-музыкальный салон, комнаты для детей и два лифта.

Как сообщают наши коллеги из NN.RU, судно может выдерживать волны высотой до 3,5 метров, благодаря чему способно ходить не только по Волге, но и в Каспийском море. В будущем оно также будет перевозить пассажиров по Черному, Азовскому, Средиземному и Красному морям.

Запуск лайнера рассчитан на следующий год. Его приурочат к 80-летнему юбилею со дня рождения Владимира Жириновского. Сейчас строительство судна завершено на 90%.

Ранее мы публиковали обзор на белоснежный теплоход премиум-класса «Константин Коротков».

Гость
42 минуты
Непременно опубликуйте снова когда мимо Ярославля заметите. Ещё раз поразимся, удивимся, восхитимся.
