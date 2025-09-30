Между Ярославлем и уральским городом-миллионником запустят прямой автобус. Расписание и цены

Между Ярославлем и Пермью появится прямой автобус Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Между Ярославлем и Пермью появится прямое автобусное сообщение в формате туристического шаттла. Как уточнили 76.RU в Министерстве транспорта Ярославской области, перевозчиком выступит ООО «Медвежий тракт» — компания специализируется на пассажирских перевозках и организации тематических туров.

Предварительно, первый рейс автобуса запланирован на октябрь 2025 года. На сайте туроператора указано, что ближайшая дата поездки из Перми — 15 октября. Предварительно, посадка на автобус будет осуществляться по умному проездному «МТ-пасс», базовая стоимость которого 11 400 рублей. Помимо проезда, «МТ-пасс» дает скидки на посещение музеев и ресторанов.

По пути из Перми автобус будет совершать остановки через Киров и Кострому. В Костроме придется переночевать, и на следующий день вы окажетесь в Ярославле. Из Ярославля автобус уезжает в понедельник и едет в Пермь по такому же маршруту.

Как еще добраться из Ярославля в Пермь

Есть несколько способов добраться из Ярославля до Перми. Напомним, с 2023 года организовано авиасообщение с Пермью. Выполнение рейсов приостанавливалось на некоторое время. При этом, по последним данным областного правительства, вылеты в Пермь возобновлены с 18 июля 2025-го и будут осуществляться до конца года. Стоимость перелета начинается от трех тысяч рублей, время полета составит всего 1 час 40 минут. Самолет летает по пятницам и воскресеньям.

Кроме того, есть прямые поезда от Ярославля до Перми. На сайте РЖД на выбор предлагается три варианта. По цене они примерно равны. Плацкарт — от 3 тысяч рублей, купе — 5–7 тысяч рублей. А вот время в пути варьируется от 19 до почти 23 часов. Также можно доехать на электричке до Москвы и оттуда проезжающим поездом добраться до Перми.

Не стоит забывать и про личный транспорт. Поездка на машине составит 14–15 часов.