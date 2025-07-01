Из Ярославля запустят новый авиарейс в город-миллионник

Запустили самолеты между Ярославлем и Пермью Источник: Полина Зайцева / 76.RU

Из Ярославля запускают прямое авиасообщение с Пермью. Самолеты между городами начнут летать с 18 июля 2025 года. Об этом 30 июня сообщили в компании «РусЛайн».

«Полеты будут выполняться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям — на комфортабельных 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 40 минут», — уточнили в авиакомпании.

Билеты в одну сторону стоят от 3000 рублей — эта цена включает все сборы авиакомпании. Дополнительно могут взиматься сервисные сборы агентств. Продажа билетов уже открыта.

Авиасообщение между Ярославлем и Пермью будет обслуживать авиакомпания «РусЛайн».

Расписание рейсов Источник: пресс-служба «РусЛайн»

Прямые рейсы по направлению Ярославль — Пермь будут осуществляться с 18 июля по 24 октября этого года.

АО АК «РусЛайн» образована в июне 1997 года в Калуге. Держателем реестра акционеров является АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Гендиректором компании выступает Андрей Духанин.



По данным сервиса « Контур.Фокус » , на конец 2024 года « РусЛайн » заработала 3,7 миллиарда рублей, выйдя в плюс на 4,4 миллиона.