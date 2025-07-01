Из Ярославля запустят новый авиарейс в город-миллионник

Из Ярославля запускают прямое авиасообщение с Пермью. Самолеты между городами начнут летать с 18 июля 2025 года. Об этом 30 июня сообщили в компании «РусЛайн».
«Полеты будут выполняться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям — на комфортабельных 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200. Время в пути составит 1 час 40 минут», — уточнили в авиакомпании.
Билеты в одну сторону стоят от 3000 рублей — эта цена включает все сборы авиакомпании. Дополнительно могут взиматься сервисные сборы агентств. Продажа билетов уже открыта.
Авиасообщение между Ярославлем и Пермью будет обслуживать авиакомпания «РусЛайн».
Прямые рейсы по направлению Ярославль — Пермь будут осуществляться с 18 июля по 24 октября этого года.
АО АК «РусЛайн» образована в июне 1997 года в Калуге. Держателем реестра акционеров является АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Гендиректором компании выступает Андрей Духанин.
По данным сервиса
Ранее у нас выходил обзор мест, куда можно улететь из Ярославля. Подробности читайте в этом материале.