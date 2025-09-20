Водители, будьте внимательны! В Ярославской области установили новые дорожные камеры. Где именно

В Ярославской области установили еще пять новых комплексов фотовидеофиксации «Паук». Новые камеры направлены на выявления нарушений на дорогах. Обновленная техника способна фиксировать превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности у водителя или пассажиров и использование за рулем сотового телефона.
Адреса новых камер:
г. Углич, ул. Луначарского (пешеходный переход у д. 65);
г. Углич, ул. Зины Золотовой, д. 12 (пешеходный переход к Дворцу культуры);
г. Углич, Рыбинское шоссе, д. 22в;
г. Углич, пересечение ул. Заводской и ул. Опарина;
автодорога Р-153 «Углич — Ростов», поворот на н. п. Давыдово, 49 км + 980 м.
Ранее были установлены десять комплексов в Угличе и на трассах региона:
пересечение ул. Первомайской и ул. Интернациональной;
ул. Октябрьская, д. 55;
Рыбинское шоссе, д. 1 (пешеходный переход);
ул. Ленина, перекресток с ул. Февральской;
ул. Часовая, д. 3;
автодорога Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, д. Дымовское, 260 км + 220 м;
автодорога Данилов — Пошехонье, д. Дубасово, 62 км + 45 м;
автодорога Ярославль — Рыбинск, поворот на д. Крюковское, 18 км + 40 м;
автодорога Тутаев — Шопша, н. п. Мордвиново, 32 км + 78 м;
автодорога Мышкин — Сера, н. п. Поводнево, 5 км + 340 м.
Кроме того, в Ярославле работают еще пять комплексов:
ул. Клубная, д. 8а;
пересечение ул. Автозаводской и ул. Розы Люксембург;
пересечение ул. Автозаводской и ул. Юности;
ул. Волгоградская, напротив д. 43а;
ул. Большая Павловская, район д. 28.
Кстати, в Ярославле планируют установить 73 новых проектора для пешеходных переходов. Сейчас власти ищут подрядчика. За работы готовы заплатить 22,9 миллиона рублей.
Как считаете, нужны такие камеры в Ярославской области?