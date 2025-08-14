Водители будут получать штрафы: в Ярославле установили новые дорожные камеры «Паук». Где именно

В Ярославле установили новые дорожные камеры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле и области установили шесть новых комплексов фотовидеофиксации «Паук». Они направлены на выявление сразу трех нарушений: превышение скорости, не пристегнутый ремень безопасности у водителя или пассажиров и использование водителем сотового телефона.

Пять из шести камер установлены в Ярославле. Вот адреса их расположения:

улица Клубная, 8А;

пересечение улицы Автозаводской с улицей Розы Люксембург;

пересечение улицы Автозаводской с улицей Юности;

улица Волгоградская, напротив дома № 43А;

улица Большая Павловская в районе дома № 28.

Еще одну камеру установили на дороге «Ярославль — Рыбинск» Р-151, деревня Дюдьково, километр 58+400 слева.

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час грозит штрафом в 750 рублей, на 40-60 километров — 1500 рублей, на 60-80 — от 3000 до 3750 рублей.

Штраф за не пристегнутый ремень как у водителя, так и у пассажира составляет 1500 рублей. За пользование мобильным телефоном за рулем тоже нужно будет заплатить 1500 рублей.