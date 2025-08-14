НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Водители будут получать штрафы: в Ярославле установили новые дорожные камеры «Паук». Где именно

Публикуем адреса

8 комментариев
В Ярославле установили новые дорожные камеры | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославле установили новые дорожные камеры | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле установили новые дорожные камеры

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле и области установили шесть новых комплексов фотовидеофиксации «Паук». Они направлены на выявление сразу трех нарушений: превышение скорости, не пристегнутый ремень безопасности у водителя или пассажиров и использование водителем сотового телефона.

Пять из шести камер установлены в Ярославле. Вот адреса их расположения:

  • улица Клубная, 8А;

  • пересечение улицы Автозаводской с улицей Розы Люксембург;

  • пересечение улицы Автозаводской с улицей Юности;

  • улица Волгоградская, напротив дома № 43А;

  • улица Большая Павловская в районе дома № 28.

Еще одну камеру установили на дороге «Ярославль — Рыбинск» Р-151, деревня Дюдьково, километр 58+400 слева.

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час грозит штрафом в 750 рублей, на 40-60 километров — 1500 рублей, на 60-80 — от 3000 до 3750 рублей.

Штраф за не пристегнутый ремень как у водителя, так и у пассажира составляет 1500 рублей. За пользование мобильным телефоном за рулем тоже нужно будет заплатить 1500 рублей.

О том, что в Ярославской области хотят установить новые дорожные камеры, стало известно еще в феврале 2025 года. Тогда появилась информация, что власти готовы потратить на эти цели 3,5 млрд рублей.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
8
Гость
1 час
Вот только дороги от этого лучше не станут. Все деньги, поступившие в бюджет, уйдут на пластиковых медведей, каких то фонарей при въезде в город, где и так имеется освещение и прочую ерунду, не улучшающую жизнь жителей области.
Гость
1 час
А поликлиники как не было, так и нет. Уже давно можно было старое здание в порядок привести.
Читать все комментарии
