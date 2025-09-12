В Ярославле установили новые дорожные камеры «Паук». Где именно

В Ярославле установили новые уличные камеры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области установили десять новых комплексов фотовидеофиксации «Паук». Новые камеры выявляют сразу три нарушения: превышение скорости, не пристегнутый ремень безопасности у водителя или пассажиров и использование водителем сотового телефона.

Список адресов, где установили камеры:

г. Углич, пересечение ул. Первомайская и ул. Интернациональная;

г. Углич, ул. Октябрьская, д. 55;

г. Углич, Рыбинское шоссе, д. 1 (пешеходный переход);

г. Углич, ул. Ленина, на перекрестке с ул. Февральская;

г. Углич, ул. Часовая, д. 3;

автодорога Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец, д. Дымовское, 260 км + 220 м;

автодорога Данилов — Пошехонье, д. Дубасово, 62 км + 45 м;

автодорога Ярославль — Рыбинск, поворот на д. Крюковское, 18 км + 40 м;

автодорога Тутаев-Шопша, н. п. Мордвиново, 32 км + 78 м;

автодорога Мышкин — Сера, н. п. Поводнево, 5 км + 340 м.

Если водитель превысит скорость на 20–40 км/ч, его ожидает штраф в размере 750 рублей. При превышении на 40–60 км/ч придется заплатить 1500 рублей, а за превышение на 60–80 км/ч штраф составит от 3000 до 3750 рублей.

Непристегнутый ремень безопасности как у водителя, так и у пассажира, обойдется в 1500 рублей. Аналогичная сумма предусмотрена за использование мобильного телефона во время движения.