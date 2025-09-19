НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле установят более 70 световых пешеходных переходов. Полный список адресов

Сейчас власти ищут подрядчика

211
В Ярославле обновят пешеходные переходы | Источник: Роман Данилкин / 63.RUВ Ярославле обновят пешеходные переходы | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле обновят пешеходные переходы

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В Ярославле планируют установить 73 новых проектора для пешеходных переходов. Максимальная стоимость работ по контакту — 22,9 миллиона рублей.

16 сентября на портале Госзакупок открылся аукцион на установку проекторов, освещающих уже существующие пешеходные переходы.

Где установят новые проекторы

  • Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения проспекта Фрунзе и ул. Светлая.

  • Пешеходные переходы через проезжую часть проспекта Фрунзе в районе дома 77А

  • Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения проспекта Фрунзе и ул. Попова.

  • Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения проспекта Фрунзе, ул. Марголина и Индустриальной ул.

  • Пешеходный переход через проезжую часть улицы Стачек в районе дома № 53.

  • Пешеходный переход через проезжую часть улицы Будкина в районе дома № 9.

  • Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения Ленинградского проспекта и ул. Панина.

  • Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения Ленинградского проспекта, ул. Панина и ул. Батова.

  • Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения ул. Панина и ул. Труфанова (кинотеатр Победа).

  • Пешеходный переход через проезжую часть улицы Панина в районе дома № 24.

  • Пешеходный переход через проезжую часть улицы Панина в районе дома № 38.

  • Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения проспекта Фрунзе и ул. Светлая.

  • Пешеходные переходы через проезжую часть проспекта Фрунзе в районе дома 77А.

  • Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения проспекта Фрунзе и ул. Попова.

  • Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения проспекта Фрунзе, ул. Марголина и Индустриальной ул.

  • Пешеходный переход через проезжую часть улицы Стачек в районе дома № 53.

  • Пешеходный переход через проезжую часть улицы Будкина в районе дома № 4.

  • Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения Ленинградского проспекта и ул. Панина.

  • Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения Ленинградского проспекта, ул. Панина и ул. Батова.

  • Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения ул. Панина и ул. Труфанова (кинотеатр Победа).

  • Пешеходный переход через проезжую часть в районе пересечения ул. Панина и ул. Труфанова (Труфанова 24А).

  • Пешеходный переход через проезжую часть улицы Панина в районе дома № 24.

  • Пешеходный переход через проезжую часть улицы Панина в районе дома № 38.

  • Пешеходный переход через проезжую часть улицы Панина в районе дома № 31.

  • Пешеходный переход через проезжую часть улицы Панина в районе дома № 93а по Ленинградскому проспекту.

На данный момент идёт поиск подрядчика, который будет готов взяться за работу. Заявки принимаются до 25 сентября 2025 года, на 29 запланировано определение поставщика.

«Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 30.12.2025, а в части неисполненных обязательств — до полного их исполнения», — говорится в документации закупки.

Что думаете про проекционные пешеходные переходы?

Я за! Это удобно и безопасно
Мне кажется, что зимой световую «зебру» будет плохо видно
Мне без разницы
Свое мнение напишу в комментариях

Напомним, в городе уже есть несколько проекционных пешеходных переходов. Первую подобную «зебру» установили на Комсомольской улице в 2020 году, позже проектор появился и на улице Ушинского.

Проекционный переход на Комсомольской даже попадал в клип группировки «Ленинград». В 2022 году нечищеную улицу, на которой падает пешеход, увидела вся страна.

Пешеходный переход
Гость
32 минуты
слепит и пешеходов и водителей
