В Ярославле установят более 70 световых пешеходных переходов. Полный список адресов

В Ярославле планируют установить 73 новых проектора для пешеходных переходов. Максимальная стоимость работ по контакту — 22,9 миллиона рублей.
16 сентября на портале Госзакупок открылся аукцион на установку проекторов, освещающих уже существующие пешеходные переходы.
Где установят новые проекторы
Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения проспекта Фрунзе и ул. Светлая.
Пешеходные переходы через проезжую часть проспекта Фрунзе в районе дома 77А
Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения проспекта Фрунзе и ул. Попова.
Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения проспекта Фрунзе, ул. Марголина и Индустриальной ул.
Пешеходный переход через проезжую часть улицы Стачек в районе дома № 53.
Пешеходный переход через проезжую часть улицы Будкина в районе дома № 9.
Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения Ленинградского проспекта и ул. Панина.
Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения Ленинградского проспекта, ул. Панина и ул. Батова.
Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения ул. Панина и ул. Труфанова (кинотеатр Победа).
Пешеходный переход через проезжую часть улицы Панина в районе дома № 24.
Пешеходный переход через проезжую часть улицы Панина в районе дома № 38.
Пешеходный переход через проезжую часть улицы Будкина в районе дома № 4.
Пешеходный переход через проезжую часть в районе пересечения ул. Панина и ул. Труфанова (Труфанова 24А).
Пешеходный переход через проезжую часть улицы Панина в районе дома № 31.
Пешеходный переход через проезжую часть улицы Панина в районе дома № 93а по Ленинградскому проспекту.
На данный момент идёт поиск подрядчика, который будет готов взяться за работу. Заявки принимаются до 25 сентября 2025 года, на 29 запланировано определение поставщика.
«Контракт вступает в силу с даты его заключения и действует по 30.12.2025, а в части неисполненных обязательств — до полного их исполнения», — говорится в документации закупки.
Что думаете про проекционные пешеходные переходы?
Напомним, в городе уже есть несколько проекционных пешеходных переходов. Первую подобную «зебру» установили на Комсомольской улице в 2020 году, позже проектор появился и на улице Ушинского.
Проекционный переход на Комсомольской даже попадал в клип группировки «Ленинград». В 2022 году нечищеную улицу, на которой падает пешеход, увидела вся страна.