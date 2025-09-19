В Ярославле установят более 70 световых пешеходных переходов. Полный список адресов

Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения проспекта Фрунзе и ул. Светлая.

Пешеходные переходы через проезжую часть проспекта Фрунзе в районе дома 77А

Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения проспекта Фрунзе и ул. Попова.

Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения проспекта Фрунзе, ул. Марголина и Индустриальной ул.

Пешеходный переход через проезжую часть улицы Стачек в районе дома № 53.

Пешеходный переход через проезжую часть улицы Будкина в районе дома № 9.

Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения Ленинградского проспекта и ул. Панина.

Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения Ленинградского проспекта, ул. Панина и ул. Батова.

Пешеходные переходы через проезжие часть в районе пересечения ул. Панина и ул. Труфанова (кинотеатр Победа).

Пешеходный переход через проезжую часть улицы Панина в районе дома № 24.

Пешеходный переход через проезжую часть улицы Панина в районе дома № 38.

Пешеходный переход через проезжую часть в районе пересечения ул. Панина и ул. Труфанова (Труфанова 24А).

Пешеходный переход через проезжую часть улицы Панина в районе дома № 31.