Для Ярославской области закупят больше 200 новых автобусов. Где они будут курсировать

Для Ярославской области закупят больше 200 новых автобусов. Где они будут курсировать

Власти готовы заплатить свыше 4 млрд рублей

492
В Ярославской области закупят больше 200 новых автобусов

В Ярославской области закупят больше 200 новых автобусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославской области закупят в лизинг 202 новых автобуса. Об этом сообщал губернатор Михаил Евраев, также информация появилась на сайте «Госзакупок».

Лизинг — вид долгосрочной аренды имущества, с возможностью выкупа в конце договора.

На новый транспорт для региона власти готовы потратить максимум 4 млрд 161 млн 440 тысяч 949 рублей.

За эти деньги регион должен получить 202 автобуса разных классов:

  • автобус междугородный большого класса дизельный (Тип 1) — 19 единиц;

  • автобус пригородный большого класса дизельный (Тип 2) — 30 единиц;

  • автобус городской большого класса дизельный (Тип 3) — 6 единиц;

  • автобус междугородный среднего класса дизельный (Тип 4) — 14 единиц;

  • автобус пригородный среднего класса дизельный (Тип 5) — 55 единиц;

  • автобус городской среднего класса дизельный (Тип 6) — 44 единицы;

  • автобус городской среднего класса газовый (Тип 7) — 34 единицы.

По проекту контракта все они должны быть произведены не ранее 2025 года. Передать транспорт лизингодатель обязан не позднее 20 декабря 2025 года. Сам контракт будет действовать до 31 декабря 2029 года.

Принимать заявки от желающих поучаствовать в закупке будут до 30 сентября. Победителя аукциона определят 2 октября.

Как рассказывал ранее губернатор Михаил Евраев, новые автобусы закупают для Тутаевского, Гаврилов-Ямского, Большесельского, Борисоглебского, Брейтовского, Любимского, Мышкинского, Некоузского, Некрасовского, Первомайского и Пошехонского округов.

«Все автобусы будут оформлены в едином фирменном стиле региона и оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения, пандусами для маломобильных пассажиров и валидаторами для бесконтактной оплаты», — уточнил Михаил Евраев.

По планам новые автобусы должны выпустить на маршруты в начале 2026 года. С этого же времени организацию перевозок в вышеперечисленных округах хотят перевести на региональный уровень, как в случае с Ярославлем.

Если закупка пройдет по плану, то в 2026 году автобусный парк в Ярославской области будет полностью обновлен. На маршрутах будут работать более 1100 новых машин, брендированных в едином стиле.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Автобус Лизинг Контракт Госзакупки
Комментарии
11
Гость
1 час
хорошо!
Гость
50 минут
Лизинг - значит наша область за них будет платить колоссальные деньги наших налогов. Заметьте, за маршрутки область не платила ни копейки! Развалили систему транспорта, не подумав, чем будут платить!
Читать все комментарии
