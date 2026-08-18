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Образование Тест Тест для самых умных: вы точно гений, если ответите на 10 из 10

Тест для самых умных: вы точно гений, если ответите на 10 из 10

Ответите на все без ошибок или наломаете дров?

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Возможно, одной книги для прохождения нашего теста вам не хватит | Источник: Анна Золотова / NGS.RUВозможно, одной книги для прохождения нашего теста вам не хватит | Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Возможно, одной книги для прохождения нашего теста вам не хватит

Источник:

Анна Золотова / NGS.RU

Общая эрудиция — это не просто сумма зазубренных школьных правил, а умение связывать между собой неожиданные факты, мыслить нестандартно и видеть мир во всем его многообразии. Наш новый тест на кругозор собран специально для тех, кого утомляют банальные вопросы и предсказуемые ответы. Здесь вам не помогут простые подсказки: придется включить логику на максимум, довериться интуиции и совершить настоящее путешествие по самым разным уголкам науки, истории и природы. Проверьте, насколько гибок ваш ум, рискните сразиться с каверзными головоломками и узнайте, сможете ли вы ответить на 10 из 10 и забрать титул абсолютного знатока.

ТестПройден 300 раз
1 / 10

Какая страна может похвастаться самым большим количеством часовых поясов?

  • Франция

  • Китай

  • США

  • Россия

2 / 10

У какого животного самый большой глаз на планете, который помогает ему ориентироваться в кромешной тьме океанских глубин?

  • Кашалот

  • Кальмар

  • Большая белая акула

  • Синий кит

3 / 10

Кем по своему этническому происхождению и культуре была последняя царица Египта Клеопатра?

  • Египтянкой

  • Гречанкой

  • Сирийкой

  • Римлянкой

4 / 10

Какой предмет изначально изобрели в 1970-х годах в корпорации Sony исключительно для того, чтобы на него целиком помещалась Девятая симфония Бетховена?

  • Дискета

  • Аудиокассета

  • Компакт-диск

  • Ноутбук

5 / 10

Зачем австралийские птицы-шалашники тратят недели на постройку сложных хижин, которые они скрупулезно украшают только синими предметами (ягодами, цветами, крышками от пластиковых бутылок)?

  • Для привлечения самок

  • Для защиты яиц от солнца

  • Для хранения запасов еды

  • Для маскировки от хищников

6 / 10

У какого живого существа на Земле (если не брать в расчет микроорганизмы) больше всего зубов? Их количество может достигать 25 тысяч.

  • У крокодила

  • У большой белой акулы

  • У кашалота

  • У улитки

7 / 10

Расстояние между этими двумя островами составляет всего около 4 км, но разница во времени — 21 час. Что это за острова?

  • Мальдивские острова

  • Острова Новой Зеландии

  • Острова Зеленого Мыса

  • Острова Диомида

8 / 10

Какой продукт питания является единственным в мире, который никогда не портится? Археологи находили его в древнеегипетских гробницах в абсолютно съедобном состоянии.

  • Топленое масло

  • Мед

  • Рис

  • Оливковое масло

9 / 10

На территории какого современного государства находится легендарный город Троя?

  • Египет

  • Италия

  • Турция

  • Греция

10 / 10

Какая мышца в человеческом теле является самой сильной, если оценивать ее силу исключительно исходя из создаваемого усилия относительно ее собственного размера и веса?

  • Язык

  • Ягодичная

  • Икроножная

  • Жевательная

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