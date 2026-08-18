Тест для самых умных: вы точно гений, если ответите на 10 из 10

Общая эрудиция — это не просто сумма зазубренных школьных правил, а умение связывать между собой неожиданные факты, мыслить нестандартно и видеть мир во всем его многообразии. Наш новый тест на кругозор собран специально для тех, кого утомляют банальные вопросы и предсказуемые ответы. Здесь вам не помогут простые подсказки: придется включить логику на максимум, довериться интуиции и совершить настоящее путешествие по самым разным уголкам науки, истории и природы. Проверьте, насколько гибок ваш ум, рискните сразиться с каверзными головоломками и узнайте, сможете ли вы ответить на 10 из 10 и забрать титул абсолютного знатока.