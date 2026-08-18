Тест для самых умных: вы точно гений, если ответите на 10 из 10

Общая эрудиция — это не просто сумма зазубренных школьных правил, а умение связывать между собой неожиданные факты, мыслить нестандартно и видеть мир во всем его многообразии. Наш новый тест на кругозор собран специально для тех, кого утомляют банальные вопросы и предсказуемые ответы. Здесь вам не помогут простые подсказки: придется включить логику на максимум, довериться интуиции и совершить настоящее путешествие по самым разным уголкам науки, истории и природы. Проверьте, насколько гибок ваш ум, рискните сразиться с каверзными головоломками и узнайте, сможете ли вы ответить на 10 из 10 и забрать титул абсолютного знатока.
Какая страна может похвастаться самым большим количеством часовых поясов?
Франция
Китай
США
Россия
У какого животного самый большой глаз на планете, который помогает ему ориентироваться в кромешной тьме океанских глубин?
Кашалот
Кальмар
Большая белая акула
Синий кит
Кем по своему этническому происхождению и культуре была последняя царица Египта Клеопатра?
Египтянкой
Гречанкой
Сирийкой
Римлянкой
Какой предмет изначально изобрели в 1970-х годах в корпорации Sony исключительно для того, чтобы на него целиком помещалась Девятая симфония Бетховена?
Дискета
Аудиокассета
Компакт-диск
Ноутбук
Зачем австралийские птицы-шалашники тратят недели на постройку сложных хижин, которые они скрупулезно украшают только синими предметами (ягодами, цветами, крышками от пластиковых бутылок)?
Для привлечения самок
Для защиты яиц от солнца
Для хранения запасов еды
Для маскировки от хищников
У какого живого существа на Земле (если не брать в расчет микроорганизмы) больше всего зубов? Их количество может достигать 25 тысяч.
У крокодила
У большой белой акулы
У кашалота
У улитки
Расстояние между этими двумя островами составляет всего около 4 км, но разница во времени — 21 час. Что это за острова?
Мальдивские острова
Острова Новой Зеландии
Острова Зеленого Мыса
Острова Диомида
Какой продукт питания является единственным в мире, который никогда не портится? Археологи находили его в древнеегипетских гробницах в абсолютно съедобном состоянии.
Топленое масло
Мед
Рис
Оливковое масло
На территории какого современного государства находится легендарный город Троя?
Египет
Италия
Турция
Греция
Какая мышца в человеческом теле является самой сильной, если оценивать ее силу исключительно исходя из создаваемого усилия относительно ее собственного размера и веса?
Язык
Ягодичная
Икроножная
Жевательная