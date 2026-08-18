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В США выбрали самую уродливую собаку в мире — вы только посмотрите на эту милашку

Несколько лет назад ее спасли от торговцев собачьим мясом

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Хозяйка нынешней победительницы конкурса забрала ее четыре года назад из организации по спасению и защите мопсов | Источник: pughotel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Хозяйка нынешней победительницы конкурса забрала ее четыре года назад из организации по спасению и защите мопсов | Источник: pughotel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Хозяйка нынешней победительницы конкурса забрала ее четыре года назад из организации по спасению и защите мопсов

Источник:

pughotel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мир профессиональной собачьей красоты перевернулся: на знаменитом конкурсе «Самая уродливая в мире собака» одержал победу мопс по кличке Джинни Лу. В то время как на обычных выставках судьи скрупулезно измеряют идеальный прикус и шелковистость шерсти, здесь всё решило обезоруживающее несовершенство. Новая королева харизмы уехала домой с массивным золотым кубком, чеком на 5000 долларов и званием самой запоминающейся собаки планеты.

Джинни Лу — это живое воплощение концепции «так плохо, что даже прекрасно». Полностью асимметричная мордочка, вечно высунутый набок длинный язык, забавно косящие глаза и фирменная походка, напоминающая краба, — с такими данными Джинни Лу обошла десятки серьезных конкурентов, среди которых были лысые китайские хохлатые собаки, бесшерстные дворняги с безумными прическами и метисы с невероятными деформациями челюсти.

У Джинни Лу в этом году было достаточно конкурентов | Источник: pughotel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)У Джинни Лу в этом году было достаточно конкурентов | Источник: pughotel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Джинни Лу в этом году было достаточно конкурентов

Источник:

pughotel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Судьи и зрители единогласно признали: против природного магнетизма этого мопса у других претендентов не было шансов. Когда Джинни Лу вышла на подиум, зал взорвался овациями.

Джинни Лу не впервой участвовать в конкурсе «Самая уродливая в мире собака». В прошлом году она заняла на нем второе место и получила награду за командный дух.

Бусы&nbsp;— неизменный атрибут Джинни Лу. Она и на прошлом конкурсе в них щеголяла | Источник: pughotel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Бусы&nbsp;— неизменный атрибут Джинни Лу. Она и на прошлом конкурсе в них щеголяла | Источник: pughotel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Бусы — неизменный атрибут Джинни Лу. Она и на прошлом конкурсе в них щеголяла

Источник:

pughotel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Победа в этом году принесла Джинни Лу денежный приз в размере 5000 долларов, огромный наградной кубок и незабываемое путешествие в Нью-Йорк, где ее ждет участие в прямом эфире популярного телешоу Today.

Серебряная медаль конкурса, чек на 3000 долларов и памятный кубок достались собаке по кличке Пинки — уникальной помеси чихуахуа и померанского шпица с белоснежной шерстью альбиноса и ярко-розовой мордочкой. Почетную тройку лидеров замкнул пес Отто — очаровательный метис чихуахуа с врожденной расщелиной неба. За свой шарм он уехал домой с кубком и наградой в 2000 долларов.

Джинни Лу и другие призеры конкурса | Источник: pughotel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Джинни Лу и другие призеры конкурса | Источник: pughotel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Джинни Лу и другие призеры конкурса

Источник:

pughotel / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Организаторы мероприятия напоминают, что главная миссия шоу — вовсе не высмеять животных.

— Его цель состоит в том, чтобы отметить уникальность каждого из нас и поддержать спасение животных, — отмечают организаторы.

Большинство участников конкурса, включая победителей прошлых лет, были спасены из приютов или улиц. Так, история Джинни Лу могла закончиться совершенно иначе. Волонтеры обнаружили ее в сильный мороз в глухих горах Южной Кореи — она сидела, брошенная в простой деревянный ящик. По словам организаторов конкурса, мопса, вероятно, собирались отправить на убой. Не желая такой судьбы собаке, добровольцы отвезли ее в приют для мопсов, где та вскоре встретила свою новую хозяйку — Мишель Грейди.

Владелица Джинни Лу говорит, что ее любимица — невероятно ласковое, жизнерадостное и преданное существо, которое обожает внимание и ничуть не комплексует из-за своих внешних особенностей. Из бытовых повадок собаки Грейди отмечает ее страсть к кулинарным диверсиям: собака обожает по-тихому запрыгивать на кухонные табуретки и дегустировать еду из чужих тарелок своим гигантским языком.

В остальном же ее увлечения вполне обычны для домашних питомцев — она очень любит ласку, обожает часами нежиться под теплыми солнечными лучами и всегда первой бежит к дверям встречать приходящих в дом гостей. Впрочем, есть у нее и одна пугающая странность: стоит мопсу случайно заметить собственное отражение в зеркале, как она тут же начинает истошно кричать.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Конкурс Фото Животное
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Комментарии
2
Гость
18 августа, 17:34
Кстати. Качество продуктов питания в Штатах ужасающее. Сплошная отрава и химия. Мы это и представить себе не можем.
Гость
18 августа, 15:59
Как на ненко похожа
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Гость
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