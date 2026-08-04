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Город «Они там навсегда?»: ярославцы пожаловались на пластиковых медведей, преградивших проход

«Они там навсегда?»: ярославцы пожаловались на пластиковых медведей, преградивших проход

Они «охраняют» вход в окружную администрацию

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В Ярославской области заметили пластиковых медведей у здания администрации | Источник: Привет, Ярославская область! / TelegramВ Ярославской области заметили пластиковых медведей у здания администрации | Источник: Привет, Ярославская область! / Telegram

В Ярославской области заметили пластиковых медведей у здания администрации

Источник:

Привет, Ярославская область! / Telegram

В Ростове Великом Ярославской области у здания окружной администрации появились пластиковые медведи. Фигуры высотой с человеческий рост выставили на крыльце при входе в здание.

Ростовцы рассказали, что из-за этого возникли сложности.

«Вообще, непонятно, зачем там эти медведи? Символ Ростова Великого — олень. Так одна из фигур еще и преградила подъем для инвалидов и мам с колясками. Интересно, они там навсегда?» — задалась вопросом читательница 76.RU.

Пандус для инвалидов, действительно, оказался перекрыт пластиковым медведем | Источник: Привет, Ярославская область! / TelegramПандус для инвалидов, действительно, оказался перекрыт пластиковым медведем | Источник: Привет, Ярославская область! / Telegram

Пандус для инвалидов, действительно, оказался перекрыт пластиковым медведем

Источник:

Привет, Ярославская область! / Telegram

В администрации Ростовского округа 76.RU рассказали, что крыльцо — не постоянная локация для цветных медведей. Их туда поставили временно.

«Уже приезжала команда, которая будет их монтировать. По поводу того, что [пандус] перекрыт, да, это, конечно, не очень хорошо. Но там есть кнопка вызова, поэтому я думаю, что если бы была необходимость, то медведя бы подвинули и дали доступ для инвалидов или маломобильных граждан», — рассказали в администрации.

Где именно будут установлены медведи, пока не сообщается.

Тем временем в Ярославле рестораторы начали собирать летние веранды на улице Кирова. Рабочие начнут реконструкцию территории с 5 августа.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Скульптура Медведь Ростов Великий
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Комментарии
22
Гость
11 часов
Все можно решить, администрация дала исчерпывающий ответ!
Гость
14 часов
Прекрасные медведи, как будто вышли из сказки! Интересно где они будут стоять?
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Гость
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