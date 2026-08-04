«Они там навсегда?»: ярославцы пожаловались на пластиковых медведей, преградивших проход

В Ростове Великом Ярославской области у здания окружной администрации появились пластиковые медведи. Фигуры высотой с человеческий рост выставили на крыльце при входе в здание.
Ростовцы рассказали, что из-за этого возникли сложности.
«Вообще, непонятно, зачем там эти медведи? Символ Ростова Великого — олень. Так одна из фигур еще и преградила подъем для инвалидов и мам с колясками. Интересно, они там навсегда?» — задалась вопросом читательница 76.RU.
В администрации Ростовского округа 76.RU рассказали, что крыльцо — не постоянная локация для цветных медведей. Их туда поставили временно.
«Уже приезжала команда, которая будет их монтировать. По поводу того, что [пандус] перекрыт, да, это, конечно, не очень хорошо. Но там есть кнопка вызова, поэтому я думаю, что если бы была необходимость, то медведя бы подвинули и дали доступ для инвалидов или маломобильных граждан», — рассказали в администрации.
Где именно будут установлены медведи, пока не сообщается.
Тем временем в Ярославле рестораторы начали собирать летние веранды на улице Кирова. Рабочие начнут реконструкцию территории с 5 августа.