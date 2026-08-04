«Они там навсегда?»: ярославцы пожаловались на пластиковых медведей, преградивших проход

В Ярославской области заметили пластиковых медведей у здания администрации Источник: Привет, Ярославская область! / Telegram

В Ростове Великом Ярославской области у здания окружной администрации появились пластиковые медведи. Фигуры высотой с человеческий рост выставили на крыльце при входе в здание.

Ростовцы рассказали, что из-за этого возникли сложности.

«Вообще, непонятно, зачем там эти медведи? Символ Ростова Великого — олень. Так одна из фигур еще и преградила подъем для инвалидов и мам с колясками. Интересно, они там навсегда?» — задалась вопросом читательница 76.RU.

Пандус для инвалидов, действительно, оказался перекрыт пластиковым медведем Источник: Привет, Ярославская область! / Telegram

В администрации Ростовского округа 76.RU рассказали, что крыльцо — не постоянная локация для цветных медведей. Их туда поставили временно.

«Уже приезжала команда, которая будет их монтировать. По поводу того, что [пандус] перекрыт, да, это, конечно, не очень хорошо. Но там есть кнопка вызова, поэтому я думаю, что если бы была необходимость, то медведя бы подвинули и дали доступ для инвалидов или маломобильных граждан», — рассказали в администрации.

Где именно будут установлены медведи, пока не сообщается.