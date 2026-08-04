Названа дата начала благоустройства главной пешеходной улицы Ярославля

На улице Кирова начали разбирать веранды Источник: Александр Куренной / 76.RU

С 5 августа в Ярославле начнется благоустройство пешеходной улицы Кирова. Как и на соседних улицах там сперва заменят инженерные сети, затем переложат плитку и установят новые объекты.

«Перед заменой старой плитки специалисты полностью переложат подземные инженерные сети. Это необходимый шаг, чтобы в будущем избежать аварийных раскопок. После этого уже на новое покрытие установят фонтан, скамейки, освещение и другие интересные элементы городской среды», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

Губернатор также показал визуализацию пешеходной улицы. Судя по изображениям, на Кирова появится дерево с медвежатами, а также четыре арки с гигантской кистью.

Вечером 3 августа рестораторы заявили о закрытии летних веранд на Кирова. Ресторатор, владелец гастробара Sweet Pepper Юрий Тримышев рассказал в беседе с 76.RU, что команде не были названы четкие сроки работ. По его словам, 3 августа по заведениям на улице Кирова ходили две женщины, которые сообщили о необходимости разобрать веранды.

В правительстве Ярославской области сообщили, что работы на улице Кирова будут идти согласно контрактным обязательствам и паспорта объекта.

Напомним, 1 августа 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подписало контракт с компанией «Ярдормост» о создании пешеходного центра в Ярославле. Стоимость контракта — свыше 1,4 миллиарда рублей.