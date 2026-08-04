НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Город Реконструкция центра Названа дата начала благоустройства главной пешеходной улицы Ярославля

Названа дата начала благоустройства главной пешеходной улицы Ярославля

Губернатор Михаил Евраев показал, как преобразится локация

1 445
На улице Кирова начали разбирать веранды | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа улице Кирова начали разбирать веранды | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На улице Кирова начали разбирать веранды

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С 5 августа в Ярославле начнется благоустройство пешеходной улицы Кирова. Как и на соседних улицах там сперва заменят инженерные сети, затем переложат плитку и установят новые объекты.

«Перед заменой старой плитки специалисты полностью переложат подземные инженерные сети. Это необходимый шаг, чтобы в будущем избежать аварийных раскопок. После этого уже на новое покрытие установят фонтан, скамейки, освещение и другие интересные элементы городской среды», — прокомментировал губернатор Михаил Евраев.

Губернатор также показал визуализацию пешеходной улицы. Судя по изображениям, на Кирова появится дерево с медвежатами, а также четыре арки с гигантской кистью.

Визуализация улицы Кирова в сторону Знаменской башни | Источник: Михаил Евраев / MaxВизуализация улицы Кирова в сторону Знаменской башни | Источник: Михаил Евраев / Max
Предварительно, на улице Кирова появится скульптуры медвежат | Источник: Михаил Евраев / MaxПредварительно, на улице Кирова появится скульптуры медвежат | Источник: Михаил Евраев / Max

Вечером 3 августа рестораторы заявили о закрытии летних веранд на Кирова. Ресторатор, владелец гастробара Sweet Pepper Юрий Тримышев рассказал в беседе с 76.RU, что команде не были названы четкие сроки работ. По его словам, 3 августа по заведениям на улице Кирова ходили две женщины, которые сообщили о необходимости разобрать веранды.

В правительстве Ярославской области сообщили, что работы на улице Кирова будут идти согласно контрактным обязательствам и паспорта объекта.

Читайте также

Напомним, 1 августа 2025 года МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подписало контракт с компанией «Ярдормост» о создании пешеходного центра в Ярославле. Стоимость контракта — свыше 1,4 миллиарда рублей.

Для каждой новой пешеходной зоны придумали свой стиль. Улица Нахимсона — кинематографичная, а Депутатская — театральная, Максимова — музыкальная, Андропова и площадь у часовни Александра Невского — «Купеческая». Улица Кирова станет улицей «памяти». Еще больше новостей о реконструкции центра ищите в нашем сюжете.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Реконструкция Благоустройство Михаил Евраев
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY4
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
101
Гость
10 часов
надеюсь не затянется , по вечерам на закате очень душевно и народ любит эту улицу видно
Гость
10 часов
мда продажные негативоботы тут в работе явно
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
«Поступила жалоба — значит, врач виноват»: кардиохирург с 20-летним стажем разнес идею властей увольнять медиков за хамство
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Рекомендуем