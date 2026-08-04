«Туризм не прекращается, он трансформируется»: как россияне будут отдыхать в августе — ответ эксперта

Горячие туры на август-2026 — советы эксперта Источник: пресс-служба Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ», Кирилл Поверинов / 76.RU

Для летних отпусков остался только август, а это значит, что с планированием поездок затягивать больше некуда. А быстро сделать выбор не так-то просто.

В последнее время среди путешественников заметно вырос спрос на поездки по России, да только тренды на города уже изменились. Вместо мегаполисов туристы часто стали отдавать предпочтения небольшим городам.

О нюансах августовского отпуска и популярных направлениях 76.RU рассказал председатель комитета торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма, вице-президент Российского союза туриндустрии, член Наблюдательного совета Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Юрий Барзыкин.

Куда отправиться в отпуск в августе Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Как изменились цены

На туристическую ситуацию влияет всё, что происходит вокруг. Поэтому, со слов Юрия Барзыкина, в 2026 году появились трудности: из-за проблем с транспортной логистикой упал потребительский спрос на путешествия.

«Повлияло, но не радикально, — отметил Юрий Барзыкин. — Такой волнообразный спрос на даты выше в определенный период. Это и лето, и праздники, и каникулы. Сами тренды абсолютно разнонаправленные».

Из плюсов Юрий Барзыкин выделил, что цены на туристические поездки в этом году практически не изменились. Даже наоборот — некоторые направления стали дешевле.

«Общая тенденция: цены остались на уровне прошлого года. По России средняя стоимость — 5800 рублей за ночь», — привел в пример Юрий Барзыкин.

Средняя стоимость

Москва — 6100 рублей (снизилась на 5%);

Санкт-Петербург — 5500 рублей (снизилась на 3%);

Сочи — 5200 (снизилась на 3%).

«Это средние цены. Если рассматривать отдельно сегмент категории пять звезд, то, допустим, по той же Москве цены выше — около 13 100 рублей. Но и здесь идет снижение от шести до десяти процентов. При этом по Москве загрузка снизилась на два процента», — пояснил Юрий Барзыкин.

Вот мы называли основные: Москва, Санкт-Петербург, Черноморское побережье, Казань выходит в приоритеты, центральная часть. Северо-Запад. Но востребованы абсолютно все уголки, особенно пользуются спросом такие — «с коротким плечом», не на дальние расстояния. Юрий Барзыкин председатель комитета торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма

Сельский туризм

Вице-президент Российского союза туриндустрии также отметил, что спрос на отдых в сельских местностях (так называемый сельский туризм в малых городах) продолжает расти. По данным, около восьми миллионов россиян отдохнули за городом в 2025 году, и эта тенденция продолжается.

Путешественники стали всё чаще выбирать автобусные туры в глубинку Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Наблюдается прирост туристов по отдельным регионам — от 10 и даже 15 процентов. На это, по мнению эксперта, влияет автотуризм. В ситуации, когда авиаперелеты задерживаются или вовсе отменяют, такой вид путешествия на близкие расстояния становится популярнее.

«Да, проблемы возникли с бензином. Но они всё-таки краткосрочные, может, где-то среднесрочные. Это повлияло на дальние путешествия — кто с автомобилем собирался отправляться на юг России. Но на ближние маршруты на два-три дня, в том числе межрегиональные, это особо не повлияло, тем более снабжение налаживается», — поделился Юрий Барзыкин.

Сегодня есть уже более ста автомобильных маршрутов, по которым можно отправляться осознанно в такую плановую поездку, заранее бронируя и планируя остановки. Юрий Барзыкин председатель комитета торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма

При этом цены в малых городах даже в туристических местах остаются ниже, чем в столице или крупных центрах. Проблема больше возникает с поиском жилья: выбор меньше, поэтому и стоимость зачастую может быть слишком высокая для провинции.

«Что касается гостевых домов и иных средств размещения, в принципе, можно по цене подобрать. Именно поэтому на этот вид отдыха, ну и на экскурсионный также, спрос увеличивается», — отметил Юрий Барзыкин.

Золотое кольцо

Туристы часто отправляются в путешествие по Золотому кольцу Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Маршрут Золотого кольца, столицей которого является Ярославль, — в трендах 2026-го. По информации эксперта, количество туристов здесь продолжает стремительно расти. Часто отправляются в поездку не по всем городам, выбирая только парочку мест на одну-две ночи.

27 миллионов россиян посетили города Золотого кольца в 2025 году.

«Здесь свою роль играет развитый автобусный, экскурсионный туризм. Это пользуется повышенным спросом», — отметил Юрий Барзыкин.

Лечебно-оздоровительные курорты

Спрос есть и на лечебно-оздоровительные варианты отдыха. То есть санатории. Причем круглый год. Из-за этого места лучше бронировать заранее.

«Проблемы с транспортом здесь тоже, конечно, повлияли. Думаем, что не будет из-за этого такого роста, как в прошлом году. Будет на уровне прошлого года общий объем или немного выше», — предположил эксперт.

Санатории остаются в тренде круглый год Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Заграница

Несмотря на выросший спрос на поездки по стране, заграница всё еще манит россиян. Только вместо Европы выбирают Азию. Так, в Китай в 2026 году уехало на 60% больше россиян, а к нам приехало на 25% больше.

Китай ввел 30-дневный безвизовый режим для россиян в сентябре 2025 года до 14 сентября 2026-го. Однако обсуждается продление безвизового режима до конца 2027 года.

«То есть миллионные потоки — они взаимны, и это очень и очень выгодно. Такая ситуация, например, с Вьетнамом. И чартерные рейсы регулярные из регионов дают такую амбициозную задачу почти до миллиона увеличить в этом направлении число туристов», — рассказал Юрий Барзыкин.

Чаще выезды в другую страну всё-таки остаются связаны со странами СНГ. Более пяти с лишним миллионов туристов отправляются в Узбекистан, Казахстан, Беларусь.

Туризм не прекращается, он трансформируется. И на те вызовы, которые сегодня есть, он отвечает именно изменениями. Я думаю, эта тенденция будет продолжена. Очень хорошо, что и наши территории сельские, и Малая Россия так называемая, они тоже активно включаются в этот перечень. Фактически в России нет неперспективных регионов, просто должно быть особое отношение к каждому из них. Юрий Барзыкин председатель комитета торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма