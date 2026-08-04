Хватит переплачивать за семгу: лучший способ приготовить треску, чтобы она не была сухой

Цены на хорошую семгу или форель кусаются, более дешевый вариант — треска. Но с ней есть известная проблема — в духовке эта рыба часто пересыхает и становится жесткой. Попробуйте этот кулинарный лайфхак, с ним филе трески будет сочным всего за 15 минут.