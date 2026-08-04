Хватит переплачивать за семгу: лучший способ приготовить треску, чтобы она не была сухой

Цены на хорошую семгу или форель кусаются, более дешевый вариант — треска. Но с ней есть известная проблема — в духовке эта рыба часто пересыхает и становится жесткой. Попробуйте этот кулинарный лайфхак, с ним филе трески будет сочным всего за 15 минут.
Ингредиенты:
филе трески — 600 г;
сливки (обычные, 10% или 20%) — 1 стакан;
твердый сыр — 100 г;
немного сливочного масла, пара зубчиков чеснока и свежий укроп.
Как готовить:
Подготовка. Рыбу предварительно разморозить в холодильнике и нарезать на крупные порционные куски.
Заливка. В стакан со сливками нужно выдавить чеснок, добавить мелко нарезанный укроп и щепотку соли, после чего всё перемешать.
Сборка блюда. Форму для запекания смажьте кусочком сливочного масла, выложите туда рыбу и немного поперчите. Сверху равномерно вылейте сливки с зеленью и густо посыпьте всё тертым сыром.
Запекание. Форму отправьте в разогретую до 180 градусов духовку ровно на 15 минут.