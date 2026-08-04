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Еда Хватит переплачивать за семгу: лучший способ приготовить треску, чтобы она не была сухой

Хватит переплачивать за семгу: лучший способ приготовить треску, чтобы она не была сухой

Этот метод поможет сохранить сочность

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Получается вкусно, попробуйте повторить | Источник: Максим Бутусов / E1.RUПолучается вкусно, попробуйте повторить | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Получается вкусно, попробуйте повторить

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

Цены на хорошую семгу или форель кусаются, более дешевый вариант — треска. Но с ней есть известная проблема — в духовке эта рыба часто пересыхает и становится жесткой. Попробуйте этот кулинарный лайфхак, с ним филе трески будет сочным всего за 15 минут.

Ингредиенты:

  • филе трески — 600 г;

  • сливки (обычные, 10% или 20%) — 1 стакан;

  • твердый сыр — 100 г;

  • немного сливочного масла, пара зубчиков чеснока и свежий укроп.

Как готовить:

  1. Подготовка. Рыбу предварительно разморозить в холодильнике и нарезать на крупные порционные куски.

  2. Заливка. В стакан со сливками нужно выдавить чеснок, добавить мелко нарезанный укроп и щепотку соли, после чего всё перемешать.

  3. Сборка блюда. Форму для запекания смажьте кусочком сливочного масла, выложите туда рыбу и немного поперчите. Сверху равномерно вылейте сливки с зеленью и густо посыпьте всё тертым сыром.

  4. Запекание. Форму отправьте в разогретую до 180 градусов духовку ровно на 15 минут.

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Александра БалабаАлександра Балаба
Александра Балаба
Старший корреспондент
Треска Еда
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Комментарии
4
Гость
10 часов
Так ,если всё это прикупить к треске,стоимость приблизится к красной рыбе, поскольку сёмги сейчас нет,один обман. Её везли из Норвегии и Финляндии.А ,если у нас какие-то фермы,то исключительно для "своих".
Гость
12 часов
Мы знаем, что лучше жареной уклейки рыбы нет! И места, где ловится уклейка, мы знаем. Нормально, Григорий!
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Гость
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