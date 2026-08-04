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Город В Ярославской области продают гигантское здание закрытой больницы с моргом

В Ярославской области продают гигантское здание закрытой больницы с моргом

Здесь предлагают сделать санаторий

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В Ярославской области продают гигантский участок на берегу Волги | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruВ Ярославской области продают гигантский участок на берегу Волги | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru

В Ярославской области продают гигантский участок на берегу Волги

Источник:

РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru

В Ярославской области на берегу Волги продают гигантский участок с комплексом зданий бывшей больницы с моргом. Объявление о торгах разместило Министерство имущественных отношений региона.

Находится территория в поселке Борок Некоузского района. Общая площадь составляет 5 гектаров, то есть 50 тысяч квадратных метров. Всего в комплексе 7 зданий, самое большое из них — главный корпус бывшей больницы. Его площадь — 5,5 тысячи квадратных метров, в нем пять этажей.

К зданию больницы также примыкают два склада, общежитие, гараж, помещение аптеки и морг.

«Загородный комплекс — потенциал для санатория или базы отдыха, который можно адаптировать под современные задачи. Рядом находится поселок с работающей инфраструктурой: есть магазины, ходит общественный транспорт. Не нужно прокладывать дороги или создавать бытовые удобства с нуля — всё необходимое уже поблизости», — рассказали в Министерстве имущественных отношений.

Сама территория со всех сторон окружена лесом, до ближайшей волжской пристани идти около километра.

Участок окружен лесом | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruУчасток окружен лесом | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru

Участок окружен лесом

Источник:

РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru

Сейчас комплекс находится в областной собственности, ранее был в федеральной. Начальную цену участка власти выставили в 113,4 миллиона рублей, но аукцион идет на понижение. Минимально комплекс готовы отдать за 56,7 миллиона. Прием заявок на аукцион идет еще с 24 февраля 2026 года, заявку можно подать до 27 августа. Сами торги пройдут 1 сентября.

В декабре 2025-го власти уже пытались продать ансамбль зданий, однако аукцион не состоялся. Цена лота с тех пор не поменялась.

Так комплекс выглядит с высоты | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruТак комплекс выглядит с высоты | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
Раньше здесь была больница | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruРаньше здесь была больница | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
Территория всего ансамбля&nbsp;— 50 тысяч квадратных метров | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruТерритория всего ансамбля&nbsp;— 50 тысяч квадратных метров | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
Где-то&nbsp;— мансардные окна | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruГде-то&nbsp;— мансардные окна | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
Одно из зданий комплекса&nbsp;— морг | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruОдно из зданий комплекса&nbsp;— морг | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
Также на территории есть гараж | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruТакже на территории есть гараж | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
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Среди прочего&nbsp;— складские помещения | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruСреди прочего&nbsp;— складские помещения | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
В некоторых местах на здании посыпалась краска | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruВ некоторых местах на здании посыпалась краска | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
На участке есть где погулять | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruНа участке есть где погулять | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
Здание требует ремонта | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruЗдание требует ремонта | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
Вход на территорию через калитку | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruВход на территорию через калитку | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
Комплекс продают за 113 миллионов | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruКомплекс продают за 113 миллионов | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru

Раньше здесь лечили людей

Поселок Борок располагается примерно в ста километрах от Ярославля. Населенный пункт в народе называют «академгородком» или «наукоградом». Всё потому, что в Борке работает Институт биологии внутренних вод им. Папанина Российской академии наук. В стенах учреждения проводят конференции гидрологов, изучают микробиологию, токсикологию, популяцию обитателей рек и озер.

У здания, выставленного на торги, тоже есть своя история. Его ввели в эксплуатацию в 1977 году. Тогда, по поручению знаменитого на весь мир полярника Ивана Папанина, здесь разместили больницу. Закрыли ее лишь в 2018 году, часть зданий никак не использовали. Взамен большого комплекса в Борке построили новую амбулаторию.

Иван Папанин (1894–1986) — знаменитый полярник, советский исследователь Арктики. С 1932 года ученый был начальником полярной станции «Бухта Тихая» на Земле Франца-Иосифа, позже — на станции мыса Челюскин. Там Папанин проделал огромную работу в освоении Арктики. За заслуги ему поручили заведовать первой в мире дрейфующей станцией «Северный полюс».

В Ярославскую область ученый приехал в декабре 1951-го. Здесь он возглавил комиссию Академии наук СССР по обследованию биологической станции «Борок». На базе нее позже создали Институт биологии и внутренних вод, Папанин стал его директором.

Медицинский центр находился здесь до 2018 года | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruМедицинский центр находился здесь до 2018 года | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
Внутри длинные коридоры | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruВнутри длинные коридоры | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
Какие просторные светлые помещения! | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruКакие просторные светлые помещения! | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
Здесь, видимо, располагалась регистратура больницы | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruЗдесь, видимо, располагалась регистратура больницы | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
Вид из окон на лес | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruВид из окон на лес | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
Основное здание больницы&nbsp;— пятиэтажное | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruОсновное здание больницы&nbsp;— пятиэтажное | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru
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Внутри еще сохранились амбулаторные карты пациентов | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ruВнутри еще сохранились амбулаторные карты пациентов | Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru

Ранее мы публиковали подборку объектов культурного наследия, которые в Ярославле продаются за миллионы рублей. В зданиях до выставления на торги сидели чиновники.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Торги Аукцион Комплекс Волга Больница Иван Папанин Борок Некоузский район
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Комментарии
62
Гость
10 часов
Место хорошее, хочется, чтобы нашелся хороший собственник, который сделает базу отдыха.
Гость
11 часов
не, ну один только морг чего стоит! надо брать!
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Гость
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