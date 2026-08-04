В Ярославской области продают гигантское здание закрытой больницы с моргом

В Ярославской области продают гигантский участок на берегу Волги Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru

В Ярославской области на берегу Волги продают гигантский участок с комплексом зданий бывшей больницы с моргом. Объявление о торгах разместило Министерство имущественных отношений региона.

Находится территория в поселке Борок Некоузского района. Общая площадь составляет 5 гектаров, то есть 50 тысяч квадратных метров. Всего в комплексе 7 зданий, самое большое из них — главный корпус бывшей больницы. Его площадь — 5,5 тысячи квадратных метров, в нем пять этажей.

К зданию больницы также примыкают два склада, общежитие, гараж, помещение аптеки и морг.

«Загородный комплекс — потенциал для санатория или базы отдыха, который можно адаптировать под современные задачи. Рядом находится поселок с работающей инфраструктурой: есть магазины, ходит общественный транспорт. Не нужно прокладывать дороги или создавать бытовые удобства с нуля — всё необходимое уже поблизости», — рассказали в Министерстве имущественных отношений.

Сама территория со всех сторон окружена лесом, до ближайшей волжской пристани идти около километра.

Участок окружен лесом Источник: РАД Электронные закупки / catalog.lot-online.ru

Сейчас комплекс находится в областной собственности, ранее был в федеральной. Начальную цену участка власти выставили в 113,4 миллиона рублей, но аукцион идет на понижение. Минимально комплекс готовы отдать за 56,7 миллиона. Прием заявок на аукцион идет еще с 24 февраля 2026 года, заявку можно подать до 27 августа. Сами торги пройдут 1 сентября.

В декабре 2025-го власти уже пытались продать ансамбль зданий, однако аукцион не состоялся. Цена лота с тех пор не поменялась.

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Раньше здесь лечили людей

Поселок Борок располагается примерно в ста километрах от Ярославля. Населенный пункт в народе называют «академгородком» или «наукоградом». Всё потому, что в Борке работает Институт биологии внутренних вод им. Папанина Российской академии наук. В стенах учреждения проводят конференции гидрологов, изучают микробиологию, токсикологию, популяцию обитателей рек и озер.

У здания, выставленного на торги, тоже есть своя история. Его ввели в эксплуатацию в 1977 году. Тогда, по поручению знаменитого на весь мир полярника Ивана Папанина, здесь разместили больницу. Закрыли ее лишь в 2018 году, часть зданий никак не использовали. Взамен большого комплекса в Борке построили новую амбулаторию.

Иван Папанин (1894–1986) — знаменитый полярник, советский исследователь Арктики. С 1932 года ученый был начальником полярной станции «Бухта Тихая» на Земле Франца-Иосифа, позже — на станции мыса Челюскин. Там Папанин проделал огромную работу в освоении Арктики. За заслуги ему поручили заведовать первой в мире дрейфующей станцией «Северный полюс». В Ярославскую область ученый приехал в декабре 1951-го. Здесь он возглавил комиссию Академии наук СССР по обследованию биологической станции «Борок». На базе нее позже создали Институт биологии и внутренних вод, Папанин стал его директором.

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