«Давно мучаемся»: ярославна показала толкучку в популярном автобусе

Ярославцы пожаловались на работу автобуса № 93, который связывает Очапки и Ярославль Главный. По словам жителей города, транспорт ездит переполненным из-за того, что редко ходит.

«Давно мучаемся с 93 автобусом. 1 августа маршрут от Ярославля Главного ждали целый час. И это не первый раз, когда мы ждём его по 40 минут и по часу, автобус очень востребованный, очень нужен нам, дачникам. Что с ним происходит? По итогу на остановке „Лакокраска“ люди не все вошли в транспорт», — прокомментировала читательница 76.RU.

Как пояснили в областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, 1 августа один из автобусов сняли с маршрута.

«По информации компании-перевозчика, у автобуса была выявлена техническая неисправность. В связи с этим транспортное средство направили на ремонт на базу предприятия, что привело к увеличению интервала между рейсами», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе Министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Автобусы № 93 «Очапки — Ярославль» курсируют с интервалом от 13 до 20 минут в зависимости от расписания. Маршрут проходит через 32 остановки, время в пути — 51 минута.

В Миндортрансе обратили внимание, что на маршруте есть проблемы с выполнением рейсов. На этом фоне с руководством компании-перевозчика проведена работа с целью улучшения регулярности движения маршрута.

«В целом по итогам июля показатель выполнения рейсов на маршруте № 93 составил 96,3%, — прокомментировали в пресс-службе министерства. — За невыполнение рейсов применены штрафные санкции».

Компания «Стартранс» была зарегистрирована в 2015 году в деревне Пикино, входящей в городской округ Химки Московской области. В 2024-м фирма сменила юридический адрес, прописавшись в деревне Шестово в городском округе Домодедово в Подмосковье. Гендиректор — Майрбек Магомадов, учредитель — Артем Бадалян. Последний также владеет еще одной московской транспортной компанией «Стаффтранс».

В 2023 году «СтарТранс» выиграла контракты на семь лет работы в Ярославле. За это время компания заработает 17 миллиардов рублей на 25 автобусных маршрутах: № 4, 5, 13, 17, 19к, 21, 22, 23, 32, 33, 24, 39, 57, 58, 93, 105, 121, 122, 126, 127, 130, 130к, 136, 137, 184.