«Не ожидаем снижения». Туроператор — о потоке отдыхающих на Черное море после атаки БПЛА на Геленджик

Власти Геленджика опубликовали кадры с пострадавшими туристами Источник: Янина Скорикова / Max.ru

Напомним, 3 августа Архипо-Осиповку атаковали БПЛА. Очевидцы рассказывали, что сирен не было, люди видели дрон в районе пляжа и укрывались лежаками. Замглавы Геленджика Янина Скорикова сообщила, что во время взрыва разлетелась галька, которая изранила людей, а пострадавших прямо на лежаках грузили в скорые. По официальным данным, от «падения обломков» пострадали 58 человек, еще 7 погибли, в том числе трое детей.

Испугались ли россияне ехать на юг?

После случившегося читатели Городских медиа, куда входит 93.RU и еще десятки СМИ, разделились во мнениях. Одни говорили, что на юг сейчас ни за что не поедут, другие же уверяли, что многие довольны отдыхом.

«С Урала никуда ни ногой, пока это всё не закончится», — пишут люди из Екатеринбурга.

«На наши курорты сейчас ехать нельзя. Были в Анапе в 2023 году, с тех пор сидим дома, хотя очень хочется на море…» — пишет читатель 93.RU.

«У меня тоже вопрос к людям. Так сильно хотели отдохнуть?! Я тоже хотела. Есть реки в городе и озера. У всех они есть», — рассуждает жительница Читы.

«Часто езжу поездами до важного промежуточного узла в направлении на юг, — рассказывает читатель из Москвы. — Поезда все битком. Билетов не купить на бюджетные места, люди с баулами, детишками, собаками и кошками едут на отдых. Возвращаются посвежевшие, загорелые и довольные. Работаю каждый день с десятками людей, никто не выразил испуга или гнева за неудачный или испорченный отдых. Все всем довольны. Солнце, море и лето в полном разгаре».

«БПЛА уже везде летают, искать „безопасное место“ нет смысла», — считает читатель из Челябинска.

Десятки отдыхающих попали в больницу Источник: Янина Скорикова / Max.ru

Что говорят туроператоры?

93.RU поговорил с вице-президентом Ассоциации туроператоров России и гендиректором туроператора «Дельфин» Сергеем Ромашкиным. По его словам, пока рано делать выводы о том, как случившаяся атака повлияет на турпоток.

«Туристы не так быстро реагируют на эти ситуации. Тем, кто еще не приехал, на изменение маршрута, если это произойдет, нужно около недели. Тем, кто на месте, надо хотя бы пару дней, чтобы сориентироваться и принять решение. Во всяком случае, вчера никаких изменений не было. По Геленджику мы не ожидаем снижения турпотока, потому что туристы, которые едут, они понимают, что Архипо-Осиповка — это совсем другая локация. Вот там, да, мы можем ждать спад», — рассказал Ромашкин.

Архипо-Осиповка — курортное село, которое относится к городскому округу Геленджик, но от самого города находится примерно в часе езды на машине — 42 километра по прямой, по трассе — 55.

По данным АТОР, сейчас турпоток в Краснодарский край на 2–3% выше, чем в 2025 году, и это несмотря на участившиеся сирены на побережье. Но в Сочи, где регулярно закрывают аэропорт из-за беспилотной опасности, при этом отмечается уменьшение числа туристов. По итогам сезона, как считает Ромашкин, можно будет говорить о спаде турпотока на 6–7%.

Обстановка на пляжах Архипо-Осиповки вечером в день атаки Источник: giznnamore / T.me

Тем временем Анапа, которая в прошлом году потеряла туристов из-за мазутной катастрофы, привлекает всё больше отдыхающих.

«Я думаю, что Сочи примет от 7 до 8 миллионов туристов по итогам сезона, Анапа — около 4 миллионов, как и большой Геленджик, включая Кабардинку и Архипо-Осиповку. Пока Краснодарский край идет в плюс по турпотоку, если сравнивать с прошлым годом, и драйвером служит растущая Анапа», — отметил в беседе с 93.RU Ромашкин, добавив, что в прошлом году Анапу в сезон посетили 2,5 миллиона туристов.