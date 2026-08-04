НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Наука Почему внутри Урана и Нептуна идут дожди из алмазов? Разгадка удивила даже ученых

Почему внутри Урана и Нептуна идут дожди из алмазов? Разгадка удивила даже ученых

Рассказываем, как появились «драгоценные» капли

397
На Уране и Нептуне идут «алмазные дожди» | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUНа Уране и Нептуне идут «алмазные дожди» | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

На Уране и Нептуне идут «алмазные дожди»

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Возможен ли «дождь из алмазов»? Если услышать об этом явлении, в голове сразу всплывают кадры из фантастического фильма. Однако никакой мистики — только наука. Такие дожди идут в основном на Уране и Нептуне. Собрали всё самое интересное о них.

Появились под давлением

Теория «алмазных дождей» возникла при изучении ледяных гигантов Урана и Нептуна. У этих планет нет твердой поверхности, как у Земли. Там нет ни почвы, ни камней, ни привычной нам пустоты. Всё это суперионная вода (это одновременно и кристалл, и жидкость, которая проводит ток), плотные смеси «льдов» (воды, аммиака, метана) и сжатые газы под колоссальным давлением.

На Уране и Нептуне нет почвы | Источник: Серафима Пантыкина\Городские медиаНа Уране и Нептуне нет почвы | Источник: Серафима Пантыкина\Городские медиа

На Уране и Нептуне нет почвы

Источник:

Серафима Пантыкина\Городские медиа

В атмосферах много метана, а значит, и углерода — того самого элемента, из которого состоят алмазы. Физики и планетологи еще в конце XX века предположили: если углерод окажется в нужных условиях, он может кристаллизоваться в алмаз.

Дальше логика была простой: алмаз тяжелее окружающей среды, значит, он будет «оседать» — словно капли дождя. Так и родилось образное выражение «алмазный дождь».

Как появляются алмазы

Весь процесс можно описать как цепочку превращений: в глубинах атмосферы Урана и Нептуна под действием давления и температуры молекулы метана распадаются, высвобождая углерод. После он собирается в микрочастицы сажи.

Углерод, погружаясь в более глубокие слои, под давлением и температурой превращается в алмазы. Они в свою очередь «падают» вглубь планеты.

Подобный процесс есть еще на Юпитере и Сатурне. Только там молнии расщепляют метан, создавая сажу. Она тоже опускается и кристаллизируется в алмазы.

Долго не могли доказать

Доказать теорию получилось в 2017 году. Ученые из Национальной ускорительной лаборатории SLAC в США смогли воссоздать процесс кристаллизации.

Такие дожди идут в недрах планет | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUТакие дожди идут в недрах планет | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Такие дожди идут в недрах планет

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В эксперименте использовали мощные лазерные импульсы. Ими «обстреливали» пластик, который содержит углерод и водород. Лазеры создавали ударные волны, похожие на те, что бывают в недрах ледяных гигантов с высоким давлением и температурой. В этих условиях действительно начали образовываться крошечные алмазы — наноалмазы.

Кроме этого, в смеси был кислород, который облегчает и ускоряет образование алмазов. Это открытие сделало теорию еще более убедительной: ведь в составе Урана и Нептуна кислород тоже есть.

ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Планеты Дождь Алмаз
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
10 часов
Вот бы попасть под алмазный дождь!
Гость
15 часов
Ну по этому поводу надо выпить.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
Мой банк меня бережет. Журналист хотела снять 200 тысяч, чтобы погасить кредит, — к ней домой приехала служба безопасности
Ксения Владимирская
Автор мнения
Мнение
Продашь за 3000, налог возьмут с 4000. Что нам готовит новый налоговый закон — он коснется импорта и даже репетиторов
Анастасия Завгородняя
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Рекомендуем