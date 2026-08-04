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Образование Тест Тест для самых умных: ответьте на 10 из 10 и проверьте свой кругозор

Тест для самых умных: ответьте на 10 из 10 и проверьте свой кругозор

Со всеми заданиями справится только человек с высоким IQ

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Пусть все посмотрят, чего на самом деле стоят ваши знания! | Источник: кадр из фильма «Человек, который познал бесконечность» (18+), реж. Мэтт Браун, Warner Bros., 2015 годПусть все посмотрят, чего на самом деле стоят ваши знания! | Источник: кадр из фильма «Человек, который познал бесконечность» (18+), реж. Мэтт Браун, Warner Bros., 2015 год

Пусть все посмотрят, чего на самом деле стоят ваши знания!

Источник:

кадр из фильма «Человек, который познал бесконечность» (18+), реж. Мэтт Браун, Warner Bros., 2015 год

Думаете, что знаете о нашем мире абсолютно всё, а школьные уроки и просмотр научно-популярных шоу не прошли даром? Наш тест на кругозор готов бросить вызов вашей эрудиции и проверить, насколько гибко ваш мозг умеет связывать логику, историю, скрытые факты и законы вселенной. Здесь не будет скучных вопросов из энциклопедий — только захватывающие ловушки, которые заставят вас сомневаться в очевидном, удивляться неожиданным открытиям и заново влюбляться в многообразие нашего мира. Готовы узнать свой истинный интеллектуальный статус и доказать, что вас невозможно застать врасплох?

ТестПройден 255 раз
1 / 10

Какое животное способно спать три года подряд без перерыва на еду?

  • Улитка

  • Медведь

  • Лягушка

  • Летучая мышь

2 / 10

Какой популярный фрукт с точки зрения ботаники является не фруктом, а ягодой?

  • Ананас

  • Банан

  • Яблоко

  • Кокос

3 / 10

Какой цвет на флагах государств мира является самым редким из-за того, что в древности его было сложно производить?

  • Пурпурный

  • Оранжевый

  • Черный

  • Розовый

4 / 10

Какая европейская страна первой в мире легализовала и внедрила автомобильные номерные знаки?

  • Германия

  • Франция

  • Великобритания

  • Италия

5 / 10

Что из перечисленного является самым прочным биологическим материалом на Земле, превосходящим по удельной прочности даже сталь?

  • Зубная эмаль акулы

  • Паутина

  • Рог носорога

  • Птичье перо

6 / 10

Какой континент на Земле технически является самым сухим, где дождей в некоторых зонах не было миллионы лет?

  • Африка

  • Антарктида

  • Австралия

  • Южная Америка

7 / 10

Какое художественное произведение является самой переводимой книгой в мире после Библии?

  • «Гарри Поттер»

  • «Маленький принц»

  • «Алиса в Стране чудес»

  • «Дон Кихот»

8 / 10

Какое животное официально признано национальным символом Шотландии?

  • Лох-несское чудовище

  • Золотой орел

  • Единорог

  • Рысь

9 / 10

Какой бренд изначально производил бумагу, картон и резиновые сапоги, прежде чем стать мировым гигантом мобильной индустрии?

  • Samsung

  • Nokia

  • Sony

  • Motorola

10 / 10

Какой популярный соус в XIX веке в США официально продавали в аптеках как лекарство от расстройства желудка?

  • Майонез

  • Кетчуп

  • Горчица

  • Соевый соус

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Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Знание Образование Кругозор Эрудиция Развлечение
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Комментарии
1
Гость
15 часов
Никакого высокого IQ для таких вопросов не требуется. Общеизвестные вещи. Достаточно хотя бы не быть тупым
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Гость
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