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«Дед разбушевался»: SHAMAN довел Мизулину — что он натворил

У молодоженов возникла проблема

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Пара редко выносит споры на всеобщее обозрение | Источник: Артем Бауман / 76.RUПара редко выносит споры на всеобщее обозрение | Источник: Артем Бауман / 76.RU

Пара редко выносит споры на всеобщее обозрение

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

Отношения Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, и Екатерины Мизулиной зачастую выглядят как образцово-показательные. Во время совместных выходов и на общих фотографиях они действуют практически как единое целое — улыбаются, держатся за руки и никогда не спорят. Однако, как заявил сам Ярослав недавно, он «тоже живой человек!» и ничто человеческое, даже ссоры, ему не чуждо.

В своем блоге Екатерина опубликовала совместное видео с Ярославом. На нем пара прогуливается под ручку в прекрасную солнечную погоду. Но Дронов совсем не в настроении. Причина оказалось банальной: ему не нравится, что в минуты, когда он со своей возлюбленной вдвоем, та отвлекается на телефон и снимает кружочки.

— Вышли погулять, ты кружки какие-то записываешь, а погода классная. Вечно под руку всё это. Зачем? Гуляем спокойно, так редко это удается. А ты: «Давай кружок!» Вырубай это, — высказал недовольство Ярослав.

Подписчиков Екатерины умилила перебранка молодоженов, и они закидали ее сердечками

Источник:

Екатерина Мизулина / t.me

Екатерина не стала успокаивать Ярослава, да и отказываться от первоначального замысла снять момент, когда они вместе, тоже. Вместо этого она сняла, как выглядит Ярослав со стороны, передразнила певца словами «бу-бу-бу» и добавила:

— Давай, нуди, скуф.

В подписи под видео Екатерина также не стала сглаживать и подколола певца:

— Дед разбушевался.

Екатерина и Ярослав сыграли свадьбу в июне 2026 года. Их отношения развивались стремительно и прошли все стадии всего за год. Познакомилась пара еще в 2023 году, но в тот момент Ярослав был женат, да и Мизулина не спешила строить отношения.

Только после того как Дронов официально снова стал холостяком, стали поговаривать, что Мизулина не теряла времени даром и уже заняла его сердце. Певец снял Екатерину в своем новом клипе, а та интриговала подписчиков фотографиями с шикарными букетами. Пара официально объявила об отношениях во время сольного концерта Ярослава в марте 2025 года, а уже спустя пару недель оказалось, что они уже вовсю строят семейный быт и общаются с родителями друг друга.

Тему свадьбы и детей Дронов старался тщательно обходить стороной и на любые расспросы отвечал: «Всему свое время». В итоге подходящий день и час наступил в начале ноября. Во время поездки в Донецк на День народного единства пара зашла в ЗАГС и расписалась.

ПО ТЕМЕ
Анна ХемлихАнна Хемлих
Анна Хемлих
Корреспондент evergreen-редакции
Ярослав Дронов Екатерина Мизулина Любовь Отношения
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Комментарии
10
Гость
11 часов
Происхождение хромает. Старшая Мизулина родом из "Яблока".
Гость
11 часов
Буэээ....
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Гость
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