НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +20

1 м/c,

сев.

 756мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,13
EUR 93,58
Разбирают летние кафе
Где помогают вернуть здоровье
Ректор — о состоянии общежитий
Зажало малыша в дверях ТРЦ
Где поймать настоящее лето
Что со складом WB под Ярославлем
Цены на отдых в августе
Когда перекопают Кирова
Продают больницу с моргом
Страна и мир Депутат Госдумы назвал женщин «неполноценными». И даже привел аргумент

Депутат Госдумы назвал женщин «неполноценными». И даже привел аргумент

До этого он призвал их рожать, «пока рожалка работает»

467
Депутат считает, что главная причина сокращения численности населения страны заключается в нежелании рожать детей | Источник: Александр Ильтяков / TelegramДепутат считает, что главная причина сокращения численности населения страны заключается в нежелании рожать детей | Источник: Александр Ильтяков / Telegram

Депутат считает, что главная причина сокращения численности населения страны заключается в нежелании рожать детей

Источник:

Александр Ильтяков / Telegram

Депутат Госдумы Александр Ильтяков назвал женщин «неполноценными людьми». В своем выступлении он обосновал это библейским сюжетом.

Во время своей речи депутат вспомнил о происхождении женщины. Согласно Библии, сначала существовал один человек — мужчина. Тогда у него взяли ребро и создали из него женщину.

«Бог создал жену для Адама из его ребра. А посему женщина не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела», — сказал Ильтяков в эфире ток-шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45».

Также полноценным, по его словам, нельзя считать и мужчину. Он заявил, что сильный пол никогда не сможет жить без жены, так как без нее «он инвалид».

«Только тогда, когда они соединяются вместе, и возникает теплое чувство интимных отношений», — резюмировал парламентарий.

Еще Ильтяков добавил, что традиционная русская семья состоит из папы, мамы и пяти местоимений. По его словам, если утратится семья, то и страны не будет.

Политик подчеркнул, что демографическая ситуация в России представляет собой крайне важный аспект для долгосрочного развития страны. По его мнению, главная причина сокращения численности населения заключается в нежелании рожать детей.

Притом это не первый раз, когда Ильтяков, рассуждая о проблемах демографии, высказывается довольно резко. До этого он заявил, что женщинам нужно заводить детей и отказываться от абортов.

«Пока „рожалка“ работает — делай, что велит тебе данное на земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим», — считает депутат.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Госдума Депутат Женщина Прямой эфир Семья Демография
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
2 часа
истинное лицо народного депутата!
Гость
14 часов
А уже сделали зарплату мужикам чтобы им хватало содержать себя, вечнобеременную и вечнодекретную жену и минимум пятерых детей? Уже жилье начали раздавать чтобы всему семейству комфортно жилось? Или бабушкам/дедушкам пенсионный возраст снизили до 50 лет, чтобы они помогали большому семейству с внуками? Я чтото пропустил наверное
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
Тепло для бюджета, но холодно в салоне зимой. Водитель 13 лет ездит на электрокаре: плюсы и минусы
Денис Дедюхин
Мнение
«Машина просто полетела». Водитель сравнил бензин в Казахстане и России
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Спуталась речь, понес пургу». Врач — о смертельном диагнозе, который сложно обнаружить
Ирина Волкова
Главврач клиники «Реабилитация доктора Волковой»
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Рекомендуем