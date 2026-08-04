Депутат Госдумы назвал женщин «неполноценными». И даже привел аргумент

Депутат считает, что главная причина сокращения численности населения страны заключается в нежелании рожать детей Источник: Александр Ильтяков / Telegram

Депутат Госдумы Александр Ильтяков назвал женщин «неполноценными людьми». В своем выступлении он обосновал это библейским сюжетом.

Во время своей речи депутат вспомнил о происхождении женщины. Согласно Библии, сначала существовал один человек — мужчина. Тогда у него взяли ребро и создали из него женщину.

«Бог создал жену для Адама из его ребра. А посему женщина не может быть полноценным человеком, потому что у нее нет самого состояния тела», — сказал Ильтяков в эфире ток-шоу «Чего ждем?» на канале «Область 45».

Также полноценным, по его словам, нельзя считать и мужчину. Он заявил, что сильный пол никогда не сможет жить без жены, так как без нее «он инвалид».

«Только тогда, когда они соединяются вместе, и возникает теплое чувство интимных отношений», — резюмировал парламентарий.

Еще Ильтяков добавил, что традиционная русская семья состоит из папы, мамы и пяти местоимений. По его словам, если утратится семья, то и страны не будет.

Политик подчеркнул, что демографическая ситуация в России представляет собой крайне важный аспект для долгосрочного развития страны. По его мнению, главная причина сокращения численности населения заключается в нежелании рожать детей.

Притом это не первый раз, когда Ильтяков, рассуждая о проблемах демографии, высказывается довольно резко. До этого он заявил, что женщинам нужно заводить детей и отказываться от абортов.