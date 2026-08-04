Есть пострадавшие: на крупном проспекте в Ярославле массово столкнулись авто — видео

«Паровозик» из четырех авто собрался 4 августа на проспекте Авиаторов в Заволжском районе Ярославля. По словам очевидцев, машины столкнулись напротив дома № 104.
«Четыре авто у регулируемого пешеходного перехода. На место прибыла машина скорой помощи», — сообщили очевидцы в городских пабликах.
По уточненным данным полиции, в аварии пострадали три человека. В больницу увезли 88-летнюю пассажирку из «Тойоты», 46-летнюю женщину-водителя из «ВАЗа», а также 49-летнего водителя «Фольксвагена».
«ДТП с участием автомобилей „Тойота Ленд Крузер“, „Лада Калина“, „ВАЗ-2107“ и „Фольксваген Бора“. Обстоятельства устанавливаются», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе полиции.
Первые сообщения об аварии поступили в отдел полиции в два часа дня. Судя по кадрам, у одной из машин едва не оторвался бампер.
В минувшие выходные в Рыбинске пьяный дебошир разгромил 11 припаркованных автомобилей. Мужчина устроил «шоу» в одном из дворов по улице Свободы.