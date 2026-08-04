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Происшествия Есть пострадавшие: на крупном проспекте в Ярославле массово столкнулись авто — видео

Есть пострадавшие: на крупном проспекте в Ярославле массово столкнулись авто — видео

Публикуем первые подробности от полиции

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В Ярославле три человека пострадали в массовой аварии на проспекте Авиаторов | Источник: «Жесть Ярославль» / MaxВ Ярославле три человека пострадали в массовой аварии на проспекте Авиаторов | Источник: «Жесть Ярославль» / Max

В Ярославле три человека пострадали в массовой аварии на проспекте Авиаторов

Источник:

«Жесть Ярославль» / Max

«Паровозик» из четырех авто собрался 4 августа на проспекте Авиаторов в Заволжском районе Ярославля. По словам очевидцев, машины столкнулись напротив дома № 104.

«Четыре авто у регулируемого пешеходного перехода. На место прибыла машина скорой помощи», — сообщили очевидцы в городских пабликах.

По уточненным данным полиции, в аварии пострадали три человека. В больницу увезли 88-летнюю пассажирку из «Тойоты», 46-летнюю женщину-водителя из «ВАЗа», а также 49-летнего водителя «Фольксвагена».

Автомобили столкнулись «паровозиком» на проспекте Авиаторов

Источник:

«Жесть Ярославль» / Max

«ДТП с участием автомобилей „Тойота Ленд Крузер“, „Лада Калина“, „ВАЗ-2107“ и „Фольксваген Бора“. Обстоятельства устанавливаются», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе полиции.

Первые сообщения об аварии поступили в отдел полиции в два часа дня. Судя по кадрам, у одной из машин едва не оторвался бампер.

В минувшие выходные в Рыбинске пьяный дебошир разгромил 11 припаркованных автомобилей. Мужчина устроил «шоу» в одном из дворов по улице Свободы.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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Комментарии
7
Гость
9 часов
Вязнина, специально для тебя Проспект — это, как правило, длинная, прямая и широкая улица в городе, возможно, обсаженная зеленью. Это крупная городская магистраль, которая обычно проходит по важным направлениям и часто становится одной из главных осей города
Гость
11 часов
А чо: годное название - крупный проспект. На пересечении крупного проспекта с мелким проспектом Аннушка пролила масло... и сразу все ясно
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Гость
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