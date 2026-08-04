Есть пострадавшие: на крупном проспекте в Ярославле массово столкнулись авто — видео

В Ярославле три человека пострадали в массовой аварии на проспекте Авиаторов Источник: «Жесть Ярославль» / Max

«Паровозик» из четырех авто собрался 4 августа на проспекте Авиаторов в Заволжском районе Ярославля. По словам очевидцев, машины столкнулись напротив дома № 104.

«Четыре авто у регулируемого пешеходного перехода. На место прибыла машина скорой помощи», — сообщили очевидцы в городских пабликах.

По уточненным данным полиции, в аварии пострадали три человека. В больницу увезли 88-летнюю пассажирку из «Тойоты», 46-летнюю женщину-водителя из «ВАЗа», а также 49-летнего водителя «Фольксвагена».

Автомобили столкнулись «паровозиком» на проспекте Авиаторов Источник: «Жесть Ярославль» / Max

«ДТП с участием автомобилей „Тойота Ленд Крузер“, „Лада Калина“, „ВАЗ-2107“ и „Фольксваген Бора“. Обстоятельства устанавливаются», — прокомментировали 76.RU в пресс-службе полиции.

Первые сообщения об аварии поступили в отдел полиции в два часа дня. Судя по кадрам, у одной из машин едва не оторвался бампер.