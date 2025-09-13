НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв

Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв

Колонка о том, что ждет тех, кто отправится по платной трассе М-12 от Москвы до Екатеринбурга на машине

191
Из Москвы до Екатеринбурга можно нестись 120 км/ч, и ни метра встречки!

Из Москвы до Екатеринбурга можно нестись 120 км/ч, и ни метра встречки!

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Недавно платную трассу М-12 «Восток» продлили аж до столицы Урала, Екатеринбурга! Новый участок от Дюртюлей до Ачита длиной 275 километров пролегает по землям Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Теперь от Москвы до Урала можно ехать с максимально разрешенной скоростью, и на всем пути не встретится ни метра встречной полосы.

Фотокорреспондент MSK1.RU и водитель с 14-летним стажем Артем Устюжанин во время отпуска проехал по обновленной трассе до Екатеринбурга и не просто сделал снимки, но и рассказал об особенностях путешествия по так называемому «путинскому автобану». Публикуем его рассказ.

Фотокорреспондент MSK1.RU проехал по М-12 от начала и до конца

Фотокорреспондент MSK1.RU проехал по М-12 от начала и до конца

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Раньше я с женой и детьми ездил на Урал в Екатеринбург по северному пути — До поворота на Ярославль по трассе М-8, затем по дороге Р-243 (Кострома — Шарья — Киров — Пермь), а после Р-242 (Екатеринбург — Пермь). На дорогу уходило два дня. В первый день мы преодолевали 950 километров: в Костроме останавливались на обед, а в Кирове на ночлег. Вся дорога стоила на четверых порядка 20 тысяч рублей.

Продления трассы М-12 до Екатеринбурга мы ждали давно и, как только появилась возможность, поехали по ней.

Новая дорога — это увлекательно, особенно если она хорошая

Новая дорога — это увлекательно, особенно если она хорошая

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сама дорога очень хорошая: широкие полосы с прекрасным обзором. А за всё хорошее, как известно, нужно платить. Проезд по М-12 вам стоит 7112 рублей, но если есть транспондер — 6045 рублей. Оплатить можно через сайт Росавтодора в течение пяти дней.

Расчет стоимости проезда по М-12 на сайте Росавтодора

Расчет стоимости проезда по М-12 на сайте Росавтодора

Источник:

Росавтодор

На дороге есть один участок с пунктом оплаты, где понадобится или банковская карта, или наличные. Это как раз недавно открытый 275-километровый отрезок Дюртюли — Ачит, который проходит через Татарстан и Башкортостан. Есть на трассе другой отрезок дороги — от Лаишево (Татарстан) до Дюртюлей (Башкортостан), который пока еще не стал частью М-12. Он бесплатный, но оборудован он так же хорошо, как и платная дорога. Единственное, что его отличает от трассы М-12, — отсутствие освещения.

Единственный пункт оплаты на трассе М-12

Единственный пункт оплаты на трассе М-12

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Правда, с заправками на М-12 не всё идеально. Пока едешь по Московской и Владимирской областям, их достаточно — встречаются каждые 50–70 километров. Но чем дальше, тем их меньше. Например, в Нижегородской области и Удмуртии на самой трассе всего по одной АЗС. В Татарстане немного лучше — две на пятисоткилометровом отрезке. В Башкортостане — одна, а в Пермском крае на платной дороге вообще нет ни одной.

В Свердловской области заправка появляется только после съезда с трассы — уже около Красноуфимска.

Советую заранее планировать заправки и не тянуть до тех пор, пока лампочка бензина не начнет мигать,

У нас машина экономичная, поэтому на всю дорогу хватило четырех остановок. В среднем каждая заправка обходилась в 2500 рублей, так что на топливо мы потратили 10 000 рублей.

Но хоть заправки на М-12 и не частые, зато они отлично оборудованы для отдыха: имеются парковки для легковушек и фур, кафе, душевые, детские площадки и даже молельные комнаты. Но есть один нюанс: далеко не везде ловит интернет. Например, в Удмуртии нам пришлось платить за бензин наличными, потому что терминалы не работали из-за отсутствия связи. Так что советую на всякий случай снять пару десятков тысяч рублей перед поездкой, чтобы не остаться без топлива.

Нет, это не московский двор, это площадка с уличными тренажерами на заправке на трассе М-12 «Восток»

Нет, это не московский двор, это площадка с уличными тренажерами на заправке на трассе М-12 «Восток»

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На М-12 есть даже молельные комнаты

На М-12 есть даже молельные комнаты

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Есть на платной дороге места отдыха и без заправок. Это, как правило, стоянки со столиками и скамейками, сидя за которыми можно любоваться на открывающиеся просторы. Но далеко не на всех есть туалеты.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В общем, если гнать по М-12 почти без остановок, то дорога от Москвы до Екатеринбурга займет около 18 часов. Но с короткими перерывами на перекус и разминку выходит все 20 часов — это очень утомительно, и к концу пути чувствуешь себя совершенно разбитым.

По деньгам получается примерно те же 20 тысяч рублей, что и на бесплатной М-7: сюда входит плата за проезд, бензин, еда и обязательный кофе. Но главный плюс в том, что ты добираешься всего за один день вместо двух, а в придачу получаешь удовольствие от скорости, шикарных видов из окна и потрясающих рассветов над бескрайними просторами России.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Артем Устюжанин
Артем Устюжанин
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Артем Устюжанин
Артем Устюжанин
Фотокорреспондент MSK1.RU
М-12 Восток Платная дорога Заправки Трасса М-12 Отпуск Автопутешествия
Комментарии
1
Гость
58 минут
Нам провинциалам не понять такие траты.
Читать все комментарии
