В Ярославле приостановили рейсы скоростного теплохода. В чем причина

АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» — компания, которая была образована в 1999 году. Фирма зарегистрирована во Всеволожском районе Ленинградской области. Компания занимается деятельностью внутреннего водного пассажирского транспорта.

На 49% она принадлежит московскому ООО «ВодоходЪ», который организует речные круизы на теплоходах. Еще почти 39% принадлежит бизнесмену Владимиру Касьяненко.

В 2024 году АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» сработало с выручкой в 3,1 млрд ​ рублей и чистой прибылью 123,6 млн.