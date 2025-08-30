НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле приостановили рейсы скоростного теплохода. В чем причина

В Ярославле приостановили рейсы скоростного теплохода. В чем причина

Объяснили в Минтрансе

В Ярославле приостановили рейсы скоростного теплохода | Источник: Дороги и транспорт • ЯО / Telegram

В Ярославле приостановили рейсы скоростного теплохода

Источник:

Дороги и транспорт • ЯО / Telegram

В Ярославле с 30 августа приостановили рейсы скоростного теплохода «Восход», курсирующего по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск. Как сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, такое решение было принято по техническим причинам.

«Перевозчик АО „ВодоходЪ. Пассажирский Порт“ уже ведет работы по устранению неполадок судна. О возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно. Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание!» — написали в министерстве.

Что известно про перевозчика?

АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» — компания, которая была образована в 1999 году. Фирма зарегистрирована во Всеволожском районе Ленинградской области. Компания занимается деятельностью внутреннего водного пассажирского транспорта.

На 49% она принадлежит московскому ООО «ВодоходЪ», который организует речные круизы на теплоходах. Еще почти 39% принадлежит бизнесмену Владимиру Касьяненко.

В 2024 году АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» сработало с выручкой в 3,1 млрд ​ рублей и чистой прибылью 123,6 млн.

Напомним, в июле также временно приостанавливали работу теплохода. Тогда власти объясняли, что судно недавно прошло модернизацию и обновление, но во время работы была выявлена необходимость в проведении дополнительных проверок. С 18 по 21 июля теплоход не курсировал. После его работу возобновили

К слову, запустили скоростной теплоход летом 2025 года. Изначально обещали, что он начнет курсировать в Ярославской области с 14 июля, однако старт пришлось отложить — мешали сложные погодные условия на Ладожском озере, откуда должно было прибыть судно.

Когда же первый рейс все-таки состоялся, в соцсетях появились жалобы пассажиров. По их словам, 16 июля теплоход двигался слишком медленно, долго не мог пришвартоваться на промежуточных остановках, а в Рыбинске и вовсе не забрал людей перед отправлением в Ярославль. Власти заявили, что перевозчик понесет ответственность, пояснив при этом, что срыв рейса связан с техническими неполадками.

