В Ярославле выдали разрешение на строительство нового моста через Волгу. Сколько продлятся работы

Власти выдали разрешение на строительство третьего моста через Волгу Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле власти выдали разрешение на строительство третьего моста через Волгу. Согласно информации с сайта регионального Министерства строительства и ЖКХ, объект должны возвести за четыре года — до 25 июля 2029 года.

Однако по условиям контракта подрядчик должен выполнить реконструкцию участка Тормозного шоссе, построить транспортную развязку и возвести эстакадную часть на правом берегу Волги до 1 декабря 2026 года вне зависимости от разрешенных сроков строительства, выданного Министроем.

Ранее сообщалось, что подрядчик начал подготовительные работы перед строительством моста. Как уточнили 76.RU в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, работы ведутся в границах участка от Тормозного шоссе, 2 до Тормозного шоссе, 24.

«Параллельно разрабатывается проект временной организации дорожного движения, который в дальнейшем будет направлен на согласование в Госавтоинспекцию», — уточнили власти.

Где именно пройдет третий мост через Волгу Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Из-за строительства моста на Тормозном шоссе снесут три промышленных объекта, а за Волгой — 16 жилых домов на улице 1-й Шоссейной и заберут земельный участок у трехподъездного дома № 2а на Клубной улице.

По данным властей, уже определены в размеры компенсаций за земельные участки и объекты недвижимости, которые будут изымать у собственников.

«Конкретные условия выплаты возмещения собственникам, а также сроки освобождения территории будут установлены в индивидуальном порядке в соглашении об изъятии, которое будет заключено с каждым владельцем», — рассказали 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Работы по строительству третьего моста через Волгу будет выполнять московская компания ООО «Трансстроймеханизация». За работы ей заплатят 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей. Подрядчику предстоит выполнить 25 этапов работы.