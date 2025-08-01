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Дороги и транспорт Карабулинская развязка Связана с именем миллиардера: что за компания будет строить третий мост через Волгу в Ярославле

Связана с именем миллиардера: что за компания будет строить третий мост через Волгу в Ярославле

Рассказываем, что известно о подрядчике, взявшимся за проект

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10 комментариев
Стало известно, что за компания будет строить третий мост через Волгу в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / TelegramСтало известно, что за компания будет строить третий мост через Волгу в Ярославле | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Стало известно, что за компания будет строить третий мост через Волгу в Ярославле

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Стало известно, что за компания начнет строительство третьего моста через Волгу в Ярославле. По данным губернатора региона Михаила Евраева, первый этап работ будет вести ООО «Трансстроймеханизация», предложившее на 82 миллиона меньше по сравнению с начальной ценой контракта. Фирма запросила 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей.

По словам губернатора Михаила Евраева, компания имеет 20-летний опыт работы. «Трансстроймеханизация» входит в дивизион «Дороги и мосты» инфраструктурного холдинга «Нацпроектстрой», который включает, в том числе ярославскую компанию «Мостоотряд-6». Как сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», «Нацпроектстрой» был создан структурами миллиардера Аркадия Ротенберга и ВЭБ.

ООО «Трансстроймеханизация» — компания, зарегистрированная в Моске и образованная в июле 2005 года. Фирма занимается строительством дорог и автомагистралей. Генеральный директор — Денис Воронкин. Единственным учредителем указано АО «Дороги и мосты».

В 2024 году компания заработала 142,6 млрд рублей.  Чистая прибыль после всех расходов составила 724,5 млн.

Данные об акционерах АО «Дороги и мосты», в состав которого входит «Трансстроймеханизация», на август 2025 года не раскрываются.

«Трансстроймеханизация» построила более 100 сложных объектов по всей стране. Среди них — КАД в Санкт-Петербурге, М12 «Восток», аэропорты Шереметьево, Сочи и Петропавловск-Камчатский. В распоряжении компании более 3 тысяч единиц современной дорожно-строительной техники», — рассказал Михаил Евраев.

Известно, что компания также строила новую трассу А-289 из Краснодара к Крымскому мосту.

Уже осенью подрядчик должен начать работы в Ярославле — от транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги.

Все новости о строительстве третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки мы публикуем в специальном сюжете.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Третий мост через Волгу Строительство Госзакупки Контракт
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Комментарии
10
Гость
22 минуты
Мосту быть!! Ураааа. Молодец, Евраев, слова с делами пересекаются. Все эти Лисицины и Волоночунасы только болтать умели.
Гость
44 минуты
пусть и Ротенберги, может быстрее построят и так это было ясно, кто и поставил нашего,
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