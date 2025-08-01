Связана с именем миллиардера: что за компания будет строить третий мост через Волгу в Ярославле

Стало известно, что за компания будет строить третий мост через Волгу в Ярославле

Стало известно, что за компания начнет строительство третьего моста через Волгу в Ярославле. По данным губернатора региона Михаила Евраева, первый этап работ будет вести ООО «Трансстроймеханизация», предложившее на 82 миллиона меньше по сравнению с начальной ценой контракта. Фирма запросила 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей.

По словам губернатора Михаила Евраева, компания имеет 20-летний опыт работы. «Трансстроймеханизация» входит в дивизион «Дороги и мосты» инфраструктурного холдинга «Нацпроектстрой», который включает, в том числе ярославскую компанию «Мостоотряд-6». Как сообщали наши коллеги из « Фонтанки.ру », «Нацпроектстрой» был создан структурами миллиардера Аркадия Ротенберга и ВЭБ.

ООО «Трансстроймеханизация» — компания, зарегистрированная в Моске и образованная в июле 2005 года. Фирма занимается строительством дорог и автомагистралей. Генеральный директор — Денис Воронкин. Единственным учредителем указано АО «Дороги и мосты».

В 2024 году компания заработала 142,6 млрд рублей. Чистая прибыль после всех расходов составила 724,5 млн.

Данные об акционерах АО «Дороги и мосты», в состав которого входит «Трансстроймеханизация», на август 2025 года не раскрываются.