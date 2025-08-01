Связана с именем миллиардера: что за компания будет строить третий мост через Волгу в Ярославле

Стало известно, что за компания начнет строительство третьего моста через Волгу в Ярославле. По данным губернатора региона Михаила Евраева, первый этап работ будет вести ООО «Трансстроймеханизация», предложившее на 82 миллиона меньше по сравнению с начальной ценой контракта. Фирма запросила 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей.
По словам губернатора Михаила Евраева, компания имеет 20-летний опыт работы. «Трансстроймеханизация» входит в дивизион «Дороги и мосты» инфраструктурного холдинга «Нацпроектстрой», который включает, в том числе ярославскую компанию «Мостоотряд-6». Как сообщали наши коллеги из «Фонтанки.ру», «Нацпроектстрой» был создан структурами миллиардера Аркадия Ротенберга и ВЭБ.
ООО «Трансстроймеханизация» — компания, зарегистрированная в Моске и образованная в июле 2005 года. Фирма занимается строительством дорог и автомагистралей. Генеральный директор — Денис Воронкин. Единственным учредителем указано АО «Дороги и мосты».
В 2024 году компания заработала 142,6 млрд рублей. Чистая прибыль после всех расходов составила 724,5 млн.
Данные об акционерах АО «Дороги и мосты», в состав которого входит «Трансстроймеханизация», на август 2025 года не раскрываются.
«Трансстроймеханизация» построила более 100 сложных объектов по всей стране. Среди них — КАД в Санкт-Петербурге, М12 «Восток», аэропорты Шереметьево, Сочи и Петропавловск-Камчатский. В распоряжении компании более 3 тысяч единиц современной дорожно-строительной техники», — рассказал Михаил Евраев.
Известно, что компания также строила новую трассу А-289 из Краснодара к Крымскому мосту.
Уже осенью подрядчик должен начать работы в Ярославле — от транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадной части на правом берегу Волги.
Все новости о строительстве третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки мы публикуем в специальном сюжете.