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Дороги и транспорт Карабулинская развязка Запросили на 80 млн меньше: в Ярославле нашли подрядчика, который построит новый мост через Волгу

Запросили на 80 млн меньше: в Ярославле нашли подрядчика, который построит новый мост через Волгу

Что известно о контракте и стоимости работ

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6 комментариев
В Ярославле построят третий мост через Волгу | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославле построят третий мост через Волгу | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле построят третий мост через Волгу

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле определили подрядчика, который построит третий мост через Волгу. Изначально власти готовы были заплатить за первый этап работ 4 млрд 117 млн 533 тысячи рублей. Однако компания-победитель готова заняться проектом за 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей. То есть, на 80 млн меньше, чем предлагалось.

Указано, что в аукционе участвовали три фирмы. Те, что оказались на втором и третьем местах, хотели взяться за проект максимальную цену. Названия компаний на сайте «Госзакупок» не указаны.

Согласно проекту государственного контракта, первый этап должен быть завершен до 1 декабря 2026 года.

«Работы по контракту выполняются непрерывно. Заказчик и подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ», — говорится в документе.

Ранее губернатор региона Михаил Евраев сообщал, что часть денег для строительства третьего моста через Волгу была получена из федерального бюджета.

«Мы смогли добиться выделения федеральных денег на первый этап — это 4 млрд рублей на 2026 год, и еще 4 млрд рублей уже стоят в федеральном бюджете на следующие годы. Но общая стоимость строительства моста составит порядка 30 миллиардов. За оставшуюся часть средств еще предстоит побороться», — уточнил глава региона.

Под строительство третьего моста через Волгу в Ярославле у собственников будут изъяты 34 земельных участка и 27 объектов капитального строительства.

Все новости о строительстве третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки мы публикуем в специальном сюжете.

Нужен ли третий мост через Волгу?

Да, просто необходим
Мостов достаточно, а вот во время работ город погрязнет в пробках
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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Мост через Волгу Карабулинская развязка Госзакупки
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Комментарии
6
Гость
18 минут
Сургутмургутбайкалнестрой какой нибудь?
Гость
19 минут
ага , потом им денег не хватит и будут искать нового подрядчика , ну всё как всегда
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