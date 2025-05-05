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Заводы — под снос: показываем, где будет проходить Карабулинская развязка в Ярославле

Исследуем промзону, часть которой будут сносить

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97 комментариев
Показываем, где будет проходить третий мост в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Михаил Евраев / TelegramПоказываем, где будет проходить третий мост в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Михаил Евраев / Telegram

Показываем, где будет проходить третий мост в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Михаил Евраев / Telegram

Работа над проектом третьего моста через Волгу в Ярославле кипит. 16 апреля 2025 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев на заседании региональной думы сообщил о новом этапе:

«Через несколько недель, может быть, через месяц-два мы объявим торги на строительство первого этапа моста через Волгу. Мы получили положительное заключение Главгосэкспертизы и сейчас завершаем оценку экономического воздействия. После этого будем готовы выходить на торги. У нас пока в федеральном бюджете стоит финансирование в размере 4 миллиардов рублей. За остальные деньги еще предстоит серьезно побороться».

В сюжете «Карабулинская развязка» мы собираем все актуальные новости про строительство новой дороги.

Три строения на Тормозном шоссе снесут для строительства третьего моста | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаТри строения на Тормозном шоссе снесут для строительства третьего моста | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Три строения на Тормозном шоссе снесут для строительства третьего моста

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Для строительства моста требуется освободить землю. Под снос попали жилые дома в Заволжском районе, жители которых надеются, что проект изменят. На другом берегу уберут строения в промзоне.

Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, изъятие земельных участков в рамках строительства третьего моста через Волгу будет происходить в порядке, установленном главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Сначала принимается решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, затем производится оценка изымаемого имущества. Все собственники, чьи земельные участки попадают в зону будущего строительства моста, заранее надлежащим способом уведомлены о происходящем. Для обеспечения полного понимания ситуации в рамках личного приема проведена работа индивидуально с каждым.

«Собственникам производств, расположенных на участках, планируемых к изъятию, при необходимости будет оказана поддержка в подборе других площадок для продолжения производственной деятельности с учетом индивидуальных потребностей», — добавили в Министерстве инвестиций и промышленности Ярославской области

Мы приехали на Тормозное шоссе, чтобы наглядно показать, где пройдет мост и что нужно снести для этого.

Тормозное шоссе проходит перпендикулярно будущему мосту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТормозное шоссе проходит перпендикулярно будущему мосту | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тормозное шоссе проходит перпендикулярно будущему мосту

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Эти строения собираются сносить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЭти строения собираются сносить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Эти строения собираются сносить

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

При въезде на территорию стоит информационный стенд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПри въезде на территорию стоит информационный стенд | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При въезде на территорию стоит информационный стенд

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

У каждого здания своя парковка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ каждого здания своя парковка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У каждого здания своя парковка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание компании по производству профессионального электротехнического оборудования и цифровых электролабораторий пойдет под снос | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдание компании по производству профессионального электротехнического оборудования и цифровых электролабораторий пойдет под снос | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание компании по производству профессионального электротехнического оборудования и цифровых электролабораторий пойдет под снос

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще одно строение по адресу Тормозное шоссе, стр 1, которое будут сносить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕще одно строение по адресу Тормозное шоссе, стр 1, которое будут сносить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще одно строение по адресу Тормозное шоссе, стр 1, которое будут сносить

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Внешне это обычная небольшая промзона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнешне это обычная небольшая промзона | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внешне это обычная небольшая промзона

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Третье здание, идущее под снос, самое крупное на этой территории | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТретье здание, идущее под снос, самое крупное на этой территории | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Третье здание, идущее под снос, самое крупное на этой территории

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание обшито свежей облицовкой, у территории стоят автоматические ворота | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдание обшито свежей облицовкой, у территории стоят автоматические ворота | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здание обшито свежей облицовкой, у территории стоят автоматические ворота

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Дальше стоят полуразобранные машины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДальше стоят полуразобранные машины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дальше стоят полуразобранные машины

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с желтым зданием&nbsp;— крупный цех | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРядом с желтым зданием&nbsp;— крупный цех | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с желтым зданием — крупный цех

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На выезде водителей ждет надпись «Счастливого пути!» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа выезде водителей ждет надпись «Счастливого пути!» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На выезде водителей ждет надпись «Счастливого пути!»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Строительство моста через Волгу Мост через Волгу
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Комментарии
97
Гость
5 мая, 08:45
Из соседней статьи: "Уже четвертый год в Ярославле ремонтируют здание ТЮЗа на площади Юности. ". РЕМРНТИРУЮТ 4й год!!!! Модульную поликлику обещают 3й год!!!!
Гость
5 мая, 09:07
"Благоустройством Юбилейного парка в Ярославле займутся шесть подрядчиков, причем самый дорогой контракт у приезжего поставщика.Как рассказали в департаменте городского хозяйства мэрии, объем финансирования благоустройства Юбилейного парка составляет 86,8 миллионов рублей, причем 49,6 миллионов это средства федерального бюджета. Самый дорогой контракт — на установку фонтана. Подрядная организация получит за работу 38,14 миллионов рублей. Контракт подписан 28 апреля, подрядчик ООО «Лидер» зарегистрирован аж в Ненецком автономном округе. Работы по обустройству фонтана он должен выполнить в срок до 25 июля 2025 года, причем уже до 9 мая будет разобрана чаша старого фонтана." А когда у жителей Фрунзенского района будет поликлиника?
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