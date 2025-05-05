Заводы — под снос: показываем, где будет проходить Карабулинская развязка в Ярославле

Работа над проектом третьего моста через Волгу в Ярославле кипит. 16 апреля 2025 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев на заседании региональной думы сообщил о новом этапе:
«Через несколько недель, может быть, через месяц-два мы объявим торги на строительство первого этапа моста через Волгу. Мы получили положительное заключение Главгосэкспертизы и сейчас завершаем оценку экономического воздействия. После этого будем готовы выходить на торги. У нас пока в федеральном бюджете стоит финансирование в размере 4 миллиардов рублей. За остальные деньги еще предстоит серьезно побороться».
В сюжете «Карабулинская развязка» мы собираем все актуальные новости про строительство новой дороги.
Для строительства моста требуется освободить землю. Под снос попали жилые дома в Заволжском районе, жители которых надеются, что проект изменят. На другом берегу уберут строения в промзоне.
Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, изъятие земельных участков в рамках строительства третьего моста через Волгу будет происходить в порядке, установленном главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Сначала принимается решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, затем производится оценка изымаемого имущества. Все собственники, чьи земельные участки попадают в зону будущего строительства моста, заранее надлежащим способом уведомлены о происходящем. Для обеспечения полного понимания ситуации в рамках личного приема проведена работа индивидуально с каждым.
«Собственникам производств, расположенных на участках, планируемых к изъятию, при необходимости будет оказана поддержка в подборе других площадок для продолжения производственной деятельности с учетом индивидуальных потребностей», — добавили в Министерстве инвестиций и промышленности Ярославской области
Мы приехали на Тормозное шоссе, чтобы наглядно показать, где пройдет мост и что нужно снести для этого.