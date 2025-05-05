Заводы — под снос: показываем, где будет проходить Карабулинская развязка в Ярославле

Показываем, где будет проходить третий мост в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Михаил Евраев / Telegram











Работа над проектом третьего моста через Волгу в Ярославле кипит. 16 апреля 2025 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев на заседании региональной думы сообщил о новом этапе:

«Через несколько недель, может быть, через месяц-два мы объявим торги на строительство первого этапа моста через Волгу. Мы получили положительное заключение Главгосэкспертизы и сейчас завершаем оценку экономического воздействия. После этого будем готовы выходить на торги. У нас пока в федеральном бюджете стоит финансирование в размере 4 миллиардов рублей. За остальные деньги еще предстоит серьезно побороться».

В сюжете «Карабулинская развязка» мы собираем все актуальные новости про строительство новой дороги.

Три строения на Тормозном шоссе снесут для строительства третьего моста Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Для строительства моста требуется освободить землю. Под снос попали жилые дома в Заволжском районе, жители которых надеются, что проект изменят. На другом берегу уберут строения в промзоне.

Как сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, изъятие земельных участков в рамках строительства третьего моста через Волгу будет происходить в порядке, установленном главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации. Сначала принимается решение об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд, затем производится оценка изымаемого имущества. Все собственники, чьи земельные участки попадают в зону будущего строительства моста, заранее надлежащим способом уведомлены о происходящем. Для обеспечения полного понимания ситуации в рамках личного приема проведена работа индивидуально с каждым.

«Собственникам производств, расположенных на участках, планируемых к изъятию, при необходимости будет оказана поддержка в подборе других площадок для продолжения производственной деятельности с учетом индивидуальных потребностей», — добавили в Министерстве инвестиций и промышленности Ярославской области

Мы приехали на Тормозное шоссе, чтобы наглядно показать, где пройдет мост и что нужно снести для этого.

Тормозное шоссе проходит перпендикулярно будущему мосту Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Эти строения собираются сносить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











При въезде на территорию стоит информационный стенд Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











У каждого здания своя парковка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здание компании по производству профессионального электротехнического оборудования и цифровых электролабораторий пойдет под снос Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще одно строение по адресу Тормозное шоссе, стр 1, которое будут сносить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Внешне это обычная небольшая промзона Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Третье здание, идущее под снос, самое крупное на этой территории Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здание обшито свежей облицовкой, у территории стоят автоматические ворота Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дальше стоят полуразобранные машины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Рядом с желтым зданием — крупный цех Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









