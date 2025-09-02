НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 746мм 88%
Подробнее
7 Пробки
USD 80,43
EUR 94,38
Разделся на людях после ДТП
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Швырнул ребенка об асфальт
Ярославский бренд покорил Россию
Новый водный рейс
Какие обследования пройти осенью
1 Сентября в Ярославле
Ярославец — о жизни без зрения
Погода на сентябрь
Суды из-за ржавых труб
Дороги и транспорт Карабулинская развязка Подробности «Размер компенсаций определен»: что известно о строительстве третьего моста через Волгу в Ярославле

«Размер компенсаций определен»: что известно о строительстве третьего моста через Волгу в Ярославле

Какие работы будет выполнять подрядчик и когда

224
Написать комментарий
Когда в Ярославле начнут строить третий мост через Волгу | Источник: Михаил Евраев / TelegramКогда в Ярославле начнут строить третий мост через Волгу | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Когда в Ярославле начнут строить третий мост через Волгу

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле подрядчик начал подготовительные работы перед строительством третьего моста через Волгу. Об этом 76.RU рассказали в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Работы выполняются в границах участка от Тормозного шоссе, 2 до Тормозного шоссе, 24. Параллельно разрабатывается проект временной организации дорожного движения, который в дальнейшем будет направлен на согласование в Госавтоинспекцию», — уточнили власти.

Подрядчик должен выполнить реконструкцию участка Тормозного шоссе, построить транспортную развязку и возвести эстакадную часть на правом берегу Волги. Работы нужно успеть завершить до 1 декабря 2026 года.

Где именно пройдет третий мост через Волгу | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаГде именно пройдет третий мост через Волгу | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Где именно пройдет третий мост через Волгу

Источник:

Дмитрий Гладышев / Городские медиа

В Министерстве рассказали, что уже определили размеры компенсаций за земельные участки и объекты недвижимости, которые будут изымать у собственников из-за строительства моста.

«Конкретные условия выплаты возмещения собственникам, а также сроки освобождения территории будут установлены в индивидуальном порядке в соглашении об изъятии, которое будет заключено с каждым владельцем», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Контракт на начало строительства третьего моста через Волгу подписали с ООО «Трансстроймеханизация». Компания запросила 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей. Подрядчику предстоит выполнить 25 этапов работы.

ООО «Трансстроймеханизация» — компания, зарегистрированная в Моске и образованная в июле 2005 года. Фирма занимается строительством дорог и автомагистралей. Генеральный директор — Денис Воронкин.

Единственным учредителем указано АО «Дороги и мосты». В 2024 году компания заработала 142,6 млрд рублей. Чистая прибыль после всех расходов составила 724,5 млн. Данные об акционерах АО «Дороги и мосты», в состав которого входит «Трансстроймеханизация», на август 2025 года не раскрываются.

Все, что известно о строительстве третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки мы публикуем в специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Третий мост через Волгу Строительство Дороги Компенсации
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
«Но совесть мучает до сих пор». Мама — о путешествии без детей, которое сделало ее счастливой
Карина
Мнение
Как приготовить кабачковую икру на зиму? Повторите эти 3 вкуснейших рецепта
Елена Зуева
журналист из Архангельска
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Мнение
«Неделю общался с ChatGPT на личные темы»: пугающий опыт нашего журналиста
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление