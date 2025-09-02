«Размер компенсаций определен»: что известно о строительстве третьего моста через Волгу в Ярославле

Когда в Ярославле начнут строить третий мост через Волгу Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославле подрядчик начал подготовительные работы перед строительством третьего моста через Волгу. Об этом 76.RU рассказали в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Работы выполняются в границах участка от Тормозного шоссе, 2 до Тормозного шоссе, 24. Параллельно разрабатывается проект временной организации дорожного движения, который в дальнейшем будет направлен на согласование в Госавтоинспекцию», — уточнили власти.

Подрядчик должен выполнить реконструкцию участка Тормозного шоссе, построить транспортную развязку и возвести эстакадную часть на правом берегу Волги. Работы нужно успеть завершить до 1 декабря 2026 года.

Где именно пройдет третий мост через Волгу Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

В Министерстве рассказали, что уже определили размеры компенсаций за земельные участки и объекты недвижимости, которые будут изымать у собственников из-за строительства моста.

«Конкретные условия выплаты возмещения собственникам, а также сроки освобождения территории будут установлены в индивидуальном порядке в соглашении об изъятии, которое будет заключено с каждым владельцем», — рассказали в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Контракт на начало строительства третьего моста через Волгу подписали с ООО «Трансстроймеханизация». Компания запросила 4 млрд 35 млн 183 тысячи рублей. Подрядчику предстоит выполнить 25 этапов работы.

ООО «Трансстроймеханизация» — компания, зарегистрированная в Моске и образованная в июле 2005 года. Фирма занимается строительством дорог и автомагистралей. Генеральный директор — Денис Воронкин. Единственным учредителем указано АО «Дороги и мосты». В 2024 году компания заработала 142,6 млрд рублей. Чистая прибыль после всех расходов составила 724,5 млн. Данные об акционерах АО «Дороги и мосты», в состав которого входит «Трансстроймеханизация», на август 2025 года не раскрываются.