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«Всю жизнь на саквояжах»: ярославцы высказались о сносе домов ради строительства третьего моста

Местные жители надеются, что власти поменяют проект

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2 комментария
Ярославцы высказались о строительстве третьего моста через Волгу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцы высказались о строительстве третьего моста через Волгу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцы высказались о строительстве третьего моста через Волгу

Источник:

В январе 2025 года Главгосэкспертиза одобрила строительство третьего моста через Волгу в Ярославле. Параллельно с этим с весны 2024-го тянется процесс оценки недвижимости, которая попадает под снос для строительства объекта.

Мы съездили в частный сектор, где жильцы уже не одно десятилетие живут «на чемоданах». Почему там слабо верят в строительство третьего моста, из-за чего они не хотят менять свои уже ветхие дома на компенсацию или другое жилье — читайте в репортаже 76.RU.

«Этот дом привез из Мологи мой дед»

Из-за строительства моста будут сносить частные дома за Волгой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз-за строительства моста будут сносить частные дома за Волгой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из-за строительства моста будут сносить частные дома за Волгой

Источник:

Еще в январе 2024 года власти озвучили список участков, которые изымут у собственников для строительства третьего моста через Волгу и развязок к нему. В перечень попало 16 жилых домов на улице 1-й Шоссейной за Волгой — все они пойдут под снос. Также часть земельного участка у трехподъездного дома № 2а на Клубной улице.

Дома в частном секторе, которые хотят снести, преимущественно старые. Часть из них — дачи, где люди живут только весной и летом. Но есть те, кто родился и вырос на 1-й Шоссейной улице.

Этот дом привез из Мологи мой дед. Его выгнали оттуда, а теперь нас выгоняют отсюда.

Молога — старинный город, располагавшийся в месте соединения реки Мологи с Волгой. Он был полностью затоплен в 1941 году при строительстве Рыбинского водохранилища. Место, где был город, находится в южной части водохранилища, в пяти километрах на восток от острова Святовский Мох.

Евгений не хочет переезжать. Ему важно сохранить дом, который стал семейной реликвией | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕвгений не хочет переезжать. Ему важно сохранить дом, который стал семейной реликвией | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Евгений не хочет переезжать. Ему важно сохранить дом, который стал семейной реликвией

Источник:

Оценку дома, по словам Евгения, не проводили. Он даже не знает приблизительной суммы, которую мог бы получить как собственник.

— Нам называли сроки по оценке недвижимости — до июля прошлого года. Но к нам так и не пришли, — развел руками Евгений. — Однажды к нам заглянули еще весной, прошлись по дому, сказали, что это предварительная оценка. Результаты никто нам не огласил. Как они будут оценивать недвижимость, я не знаю. Например, у нас долевая собственность. Я в дом вложил значительно больше, чем соседи: сделал фундамент, крышу. Как они будут разделять нас — не знаю.

С каждым днем цены только растут. Вчера дом мог стоить одну сумму, сегодня — другую. И по каким данным будут высчитывать компенсацию?

«Нас бы оставили в покое»

Вячеслав вырос в этом районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВячеслав вырос в этом районе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вячеслав вырос в этом районе

Источник:

Еще один житель частного сектора — Вячеслав. Он также родился и вырос в доме, который попадает под снос. В юности съезжал на несколько лет в квартиру, но после вернулся в родительский очаг.

В доме он живет с женой и внуком. В теплое время супруги занимаются огородом. Вячеслав отмечает, что уже привык к «деревенскому» образу жизни. Между собой соседи 1-ю Шоссейную называют поселком.

— У меня жена инвалид. Она выходит на участок, поработает на грядках, тут же посидит, отдохнет. А что в квартире ей делать? Нечего. Каждый день убираться — так и с ума можно сойти. В квартире она погаснет, — рассуждает Владислав. — Нет, нам комфортно в частном доме. Если и переезжать, то не в квартиру точно.

Однако местные жители уверены, что еще несколько лет для решения жилищного вопроса у них есть.

<p>Вячеслав</p><p>Вячеслав</p>

Нас сносят уже с моего рождения, даже пораньше, 1972 года. Отсюда никто не хочет уезжать. Мы устали жить всю жизнь на саквояжах. Нас бы оставили в покое — и всё нормально.

По нашим рассуждениям и подсчетам еще года 3−4 будем здесь жить.

Один из главных вопросов, который тревожит местных жителей: «Неужели нельзя было обойти жилой сектор и построить дорогу, не затрагивая дома?»

— Были проекты, по которым можно было обойти наши дома. Вот за частным сектором поля, — показывая на территорию за домом, рассуждает Вячеслав. — Может, передумают? Мы надеемся, что передумают и решат сделать мост, обойдя наши дома.

<p>Вячеслав</p><p>Вячеслав</p>

Мост мне вообще не нужен. У меня нет машины.

Если переезжать — то в частный дом

Юрий всю жизнь прожил в одном из домов на 1-й Шоссейной улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЮрий всю жизнь прожил в одном из домов на 1-й Шоссейной улице | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Юрий всю жизнь прожил в одном из домов на 1-й Шоссейной улице

Источник:

Юрию 79 лет. Он также родился и вырос в доме, который сейчас под риском сноса. С детства он слышал рассказы от мамы о том, как сложно было перевозить жилье из Мологи и с нуля строить свою жизнь в новом месте. Спустя годы, под старость лет, Юрию придется повторить историю своих родителей — оставить родной дом и искать свой угол в другом месте.

— Я живу один. Шесть лет назад у меня умерла жена. В доме у меня есть все удобства, как в городской квартире. Газ подведен, скважина есть, центральное отопление имеется. Всё делал за свой счет, — рассказал Юрий. — У меня дом — 78 квадратных метров, 17 соток земли. Они будут стараться, чтобы меньше заплатить. Могут дать такую сумму, что не купишь ничего.

Переезд в квартиру Юрий не планирует. По его мнению, если оставлять свой дом, то только ради другого частного. Хотя наш собеседник переживает, что компенсации хватит только на угол в «человейнике».

«Мне всё равно»

Так выглядит двор, часть которого отберут для строительства дороги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак выглядит двор, часть которого отберут для строительства дороги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так выглядит двор, часть которого отберут для строительства дороги

Источник:

Кажется, меньше всего переживают жильцы трехэтажки на Клубной, 2а. У многоквартирного дома отнимут земельный участок. Но само здание трогать не будут. Соответственно, и съезжать никого не заставят.

В разговоре с корреспондентом 76.RU Анна (имя изменено по просьбе нашей собеседницы. — Прим. ред.) поделилась, что не переживает за судьбу дома, хоть у нее там и есть недвижимость.

— Мне всё равно. Я здесь не живу, квартира в собственности, досталась от свекрови. А вот соседи переживают, что будет шумно.

<p>Анна</p><p>Анна</p>

Дому лет-то уже сколько, шестьдесят с лишним! Сносить его пора.

Пенсионерка Ольга Владимировна поделилась, что не переживает из-за строительства третьего моста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПенсионерка Ольга Владимировна поделилась, что не переживает из-за строительства третьего моста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пенсионерка Ольга Владимировна поделилась, что не переживает из-за строительства третьего моста

Источник:

На детской площадке, которую, возможно, скоро снесут для строительства дороги, мы встретили Ольгу Владимировну. Смурная, она сидела на скамейке. Курила.

Пенсионерка совсем не изменилась в лице, когда мы подошли. Коротко объяснила, что живет в трехэтажке давно, с самого ее строительства. За десятки лет обсуждения Карабулинской развязки ярославна привыкла к угрозе переезда. Силы на борьбу иссякли, и она, как и многие жильцы дома на Клубной, 2а, смирилась со своей участью.

<p>Ольга Владимировна </p><p>Ольга Владимировна </p>

Мне без разницы. Я не переживаю, что будет шумно. И сейчас шумно…

Помимо жилых домов под снос попадут предприятия. Подробнее об этом читайте в этом материале.

Все новости о строительстве третьего моста через Волгу публикуем в специальном сюжете.

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Третий мост Строительство Снос домов Частный сектор
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Комментарии
2
Гость
31 минута
Парадокс, почему-то дорога к великому будущему и счастью людей, всегда через лишения и страдания людей.
Гость
5 минут
Нытье- это не выход, тут главное идти на переговоры с властями, то что они будут предлагать. Может квартиру в многоэтажке- стоит брать а там с ней делайте что хотите- продавайте и покупайте домик в деревне и т.д. А пока граждане ноют и скулят, что дадут и не дадут- останетесь у разбитого корыта. Я строительство моста не сторонник- оно вообще не к месту в городе, которое мост и не справится с пробками и т.д. С другой стороны- что может вообще ничего не построят, никакого моста. Главное- не нужно приобретать недвижимость там, где возможно строительство- нужен домик, езжайте в деревню и живите, а в городе- только квартира или места где есть ЖК.
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