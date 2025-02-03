«Всю жизнь на саквояжах»: ярославцы высказались о сносе домов ради строительства третьего моста

Ярославцы высказались о строительстве третьего моста через Волгу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В январе 2025 года Главгосэкспертиза одобрила строительство третьего моста через Волгу в Ярославле. Параллельно с этим с весны 2024-го тянется процесс оценки недвижимости, которая попадает под снос для строительства объекта.

Мы съездили в частный сектор, где жильцы уже не одно десятилетие живут «на чемоданах». Почему там слабо верят в строительство третьего моста, из-за чего они не хотят менять свои уже ветхие дома на компенсацию или другое жилье — читайте в репортаже 76.RU.

«Этот дом привез из Мологи мой дед»

Из-за строительства моста будут сносить частные дома за Волгой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще в январе 2024 года власти озвучили список участков, которые изымут у собственников для строительства третьего моста через Волгу и развязок к нему. В перечень попало 16 жилых домов на улице 1-й Шоссейной за Волгой — все они пойдут под снос. Также часть земельного участка у трехподъездного дома № 2а на Клубной улице.

Дома в частном секторе, которые хотят снести, преимущественно старые. Часть из них — дачи, где люди живут только весной и летом. Но есть те, кто родился и вырос на 1-й Шоссейной улице.

Этот дом привез из Мологи мой дед. Его выгнали оттуда, а теперь нас выгоняют отсюда. Евгений собственник одного из домов, который собираются сносить

Молога — старинный город, располагавшийся в месте соединения реки Мологи с Волгой. Он был полностью затоплен в 1941 году при строительстве Рыбинского водохранилища. Место, где был город, находится в южной части водохранилища, в пяти километрах на восток от острова Святовский Мох.

Евгений не хочет переезжать. Ему важно сохранить дом, который стал семейной реликвией Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Оценку дома, по словам Евгения, не проводили. Он даже не знает приблизительной суммы, которую мог бы получить как собственник.

— Нам называли сроки по оценке недвижимости — до июля прошлого года. Но к нам так и не пришли, — развел руками Евгений. — Однажды к нам заглянули еще весной, прошлись по дому, сказали, что это предварительная оценка. Результаты никто нам не огласил. Как они будут оценивать недвижимость, я не знаю. Например, у нас долевая собственность. Я в дом вложил значительно больше, чем соседи: сделал фундамент, крышу. Как они будут разделять нас — не знаю.

С каждым днем цены только растут. Вчера дом мог стоить одну сумму, сегодня — другую. И по каким данным будут высчитывать компенсацию? Евгений собственник одного из домов, который собираются сносить

«Нас бы оставили в покое»

Вячеслав вырос в этом районе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще один житель частного сектора — Вячеслав. Он также родился и вырос в доме, который попадает под снос. В юности съезжал на несколько лет в квартиру, но после вернулся в родительский очаг.

В доме он живет с женой и внуком. В теплое время супруги занимаются огородом. Вячеслав отмечает, что уже привык к «деревенскому» образу жизни. Между собой соседи 1-ю Шоссейную называют поселком.

— У меня жена инвалид. Она выходит на участок, поработает на грядках, тут же посидит, отдохнет. А что в квартире ей делать? Нечего. Каждый день убираться — так и с ума можно сойти. В квартире она погаснет, — рассуждает Владислав. — Нет, нам комфортно в частном доме. Если и переезжать, то не в квартиру точно.

Однако местные жители уверены, что еще несколько лет для решения жилищного вопроса у них есть.

Нас сносят уже с моего рождения, даже пораньше, 1972 года. Отсюда никто не хочет уезжать. Мы устали жить всю жизнь на саквояжах. Нас бы оставили в покое — и всё нормально. По нашим рассуждениям и подсчетам еще года 3−4 будем здесь жить. Вячеслав собственник одного из домов, который собираются сносить

Один из главных вопросов, который тревожит местных жителей: «Неужели нельзя было обойти жилой сектор и построить дорогу, не затрагивая дома?»

— Были проекты, по которым можно было обойти наши дома. Вот за частным сектором поля, — показывая на территорию за домом, рассуждает Вячеслав. — Может, передумают? Мы надеемся, что передумают и решат сделать мост, обойдя наши дома.

Мост мне вообще не нужен. У меня нет машины. Вячеслав собственник одного из домов, который собираются сносить

Если переезжать — то в частный дом

Юрий всю жизнь прожил в одном из домов на 1-й Шоссейной улице Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Юрию 79 лет. Он также родился и вырос в доме, который сейчас под риском сноса. С детства он слышал рассказы от мамы о том, как сложно было перевозить жилье из Мологи и с нуля строить свою жизнь в новом месте. Спустя годы, под старость лет, Юрию придется повторить историю своих родителей — оставить родной дом и искать свой угол в другом месте.

— Я живу один. Шесть лет назад у меня умерла жена. В доме у меня есть все удобства, как в городской квартире. Газ подведен, скважина есть, центральное отопление имеется. Всё делал за свой счет, — рассказал Юрий. — У меня дом — 78 квадратных метров, 17 соток земли. Они будут стараться, чтобы меньше заплатить. Могут дать такую сумму, что не купишь ничего.

Переезд в квартиру Юрий не планирует. По его мнению, если оставлять свой дом, то только ради другого частного. Хотя наш собеседник переживает, что компенсации хватит только на угол в «человейнике».

«Мне всё равно»

Так выглядит двор, часть которого отберут для строительства дороги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кажется, меньше всего переживают жильцы трехэтажки на Клубной, 2а. У многоквартирного дома отнимут земельный участок. Но само здание трогать не будут. Соответственно, и съезжать никого не заставят.

В разговоре с корреспондентом 76.RU Анна (имя изменено по просьбе нашей собеседницы. — Прим. ред.) поделилась, что не переживает за судьбу дома, хоть у нее там и есть недвижимость.

— Мне всё равно. Я здесь не живу, квартира в собственности, досталась от свекрови. А вот соседи переживают, что будет шумно.

Дому лет-то уже сколько, шестьдесят с лишним! Сносить его пора. Анна собственница одной из квартир в доме на Клубной, 2а

Пенсионерка Ольга Владимировна поделилась, что не переживает из-за строительства третьего моста Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На детской площадке, которую, возможно, скоро снесут для строительства дороги, мы встретили Ольгу Владимировну. Смурная, она сидела на скамейке. Курила.

Пенсионерка совсем не изменилась в лице, когда мы подошли. Коротко объяснила, что живет в трехэтажке давно, с самого ее строительства. За десятки лет обсуждения Карабулинской развязки ярославна привыкла к угрозе переезда. Силы на борьбу иссякли, и она, как и многие жильцы дома на Клубной, 2а, смирилась со своей участью.

Мне без разницы. Я не переживаю, что будет шумно. И сейчас шумно… Ольга Владимировна жительница дома на Клубной, 2а

Помимо жилых домов под снос попадут предприятия. Подробнее об этом читайте в этом материале.