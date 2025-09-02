«Поездка была испытанием»: ярославна поделилась впечатлениями от круиза на «Метеоре» по новому маршруту

Жительница Ярославля поделилась впечатлениями от поездки на «Метеоре» Источник: Экскурсии Ярославль / Vk.com

Жительница Ярославля Марина Коробова поделилась впечатлениями от поездки на «Метеоре» «Капитан Полуэктов» компании «Водолет» из Ярославля в Тверь. Мини-путешествие она совершила в последний день лета — 31 августа 2025 года.

Дорога в пути заняла 11 часов 10 минут. Стартовали из столицы Золотого кольца в 06:40 утра, а в 17:50 уже были в конечном пункте назначения.

«Поездка до Твери для меня была своеобразным испытанием: смогу — не смогу, будет ли комфортно и интересно плыть 11 часов в замкнутом пространстве судна. Долго решала, на какой борт взять билет, так, чтобы солнце на пекло весь день. С солнцем не совсем угадала, вторую часть маршрута после Калязина и примерно до Конакова оказалась на солнечной стороне, и вторая половина дня была очень солнечной, с другой стороны, в салоне работал кондиционер, можно пройтись по судну, взять солнцезащитные очки или панаму», — рассказала Марина Коробова.

В целом в этом плане было вполне комфортно. В первой части маршрута тоже была не очень долго, но на солнечной стороне, но тогда солнце светило сзади, плюс были облака, ничего критичного. Марина Коробова экскурсовод из Ярославля

Большинство мест в теплоходе было занято Источник: Экскурсии Ярославль / Vk.com

На маршруте Ярославль — Тверь теплоход делает три остановки: в Рыбинске, Угличе, Калязине и Дубне.

«В Ярославле, на мой взгляд, салон был заполнен процентов на 60–70, в Рыбинске село не так много людей, а вот после Углича салон был заполнен процентов на 90. Со мной рядом плыла компания москвичей, сели в Ярославле и плыли вместе до Твери», — уточнила Марина.

Ярославна отметила, что во время движения внутри «Метеора» практически нет тряски.

«Во время стоянок причаливали почти всегда к стоявшим уже у пристани круизным теплоходам, выходили на берег через них. Стоянки длились минут по 10–20, в Калязине все помчались делать фото с колокольней, да просто пройтись по берегу было в кайф, когда сидишь часами на одном месте», — отметила она.

В Калязине посреди реки на острове установлена колокольня Источник: Экскурсии Ярославль / Vk.com

Сильное впечатление на Марину произвела реакция жителей городов и поселков, которые проплывал «Метеор».

«Новенький красивый оранжевый „Метеор“ приветствовали и провожали, снимая на телефоны, махали руками. Даже рыбаки на лодках посреди реки и сотрудники гидроузла в Дубне, видавшие разные корабли, и те брались за телефоны и снимали нас. Несколько раз с нами пытались соперничать в скорости водные мотоциклы. В Дубне нас, пока стояли на причале, буквально окружили и рассматривали несколько лодок и катеров. Видно было, что люди соскучились по скоростному транспорту и радовались ему», — поделилась ярославна.

Понимаю, что эта поездка для меня не последняя, в следующем сезоне хочу добраться до Юрьевца, а может, с пересадкой и до Перми. Марина Коробова экскурсовод из Ярославля

Фото сделано в камере Рыбинского шлюза Источник: Экскурсии Ярославль / Vk.com

Напомним, что водные рейсы до Твери — это новый маршрут «Метеора». Свою первую поездку он совершил как раз 31 августа. Стоимость билета на теплоход — около 2600–2700 рублей.