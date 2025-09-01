Первый уже отправился: в Ярославле запустили новый водный рейс. Куда

В Ярославле запустили новый рейс «Метеоров» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле 31 августа отправился первый рейс «Метеора» до Твери. По данным сайта компании «Водолет», обслуживающей маршрут, судно отправилось из столицы Золотого кольца в 6:40. В Твери «Метеор» был уже в 17:50.

«На пути следования предусмотрены остановки в Рыбинске, Угличе, Калязине, Дубне», — сообщали в компании «Водолет».

Обратно в Ярославль судно отправилось 1 сентября в 6:00.

Полный маршрут называется «Нижний Новгород — Ярославль — Тверь». 5 сентября можно будет отправиться из Нижнего Новгорода в Ярославль. Стоимость билета — 2700 рублей. На следующий день, 6 сентября «Метеор» направится в Тверь. Билет будет стоить 2600 рублей.

Обратно судно отправится 7 сентября. Затем 8 сентября рейс продолжится по маршруту «Ярославль — Нижний Новгород».

Ранее в компании «Водолет» сообщали, что стоянки в Рыбинске, Угличе, Калязине и Дубне длятся по 10-15 минут.