НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Ярославле
Погода+19°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 754мм 56%
Подробнее
5 Пробки
USD 80,29
EUR 93,49
Переплыл Босфор
Кому подняли зарплаты
Афиша на пятницу
Ярославский бренд покорил Россию
Хотели объединить два первых класса
Какие обследования пройти осенью
За что могут выписать штраф в лесу
Погода в Ярославле
Размер пенсий в Ярославской области
Обзор цен на цветы перед 1 сентября
Дороги и транспорт Цена вопроса — 80 миллионов: в Ярославле нашли перевозчика на обслуживание маршрутов электробусов

Цена вопроса — 80 миллионов: в Ярославле нашли перевозчика на обслуживание маршрутов электробусов

Рассказываем, что известно о закупке

155
1 комментарий
В Ярославле ищут перевозчика для обслуживания маршрута электробусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле ищут перевозчика для обслуживания маршрута электробусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут перевозчика для обслуживания маршрута электробусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле власти нашли перевозчика, который будет обслуживать маршруты электробусов № 50 «Крестобогородская — 15 МКР» и № 60 «Улица Рыкачева — Улица Автозаводская». Контракт будет длиться на протяжении чуть больше, чем трех месяцев — с 14 сентября по 31 декабря 2025 года.

За работы власти готовы заплатить максимум 80,8 млн рублей. Согласно информации портала «Госзакупки», перевозчик уже определен. Он будет работать по начальной максимальной цене контракта.

Как рассказали 76.RU в областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, контракт будут заключать с АО «Яргорэлектротранс».

АО «Яргорэлектротранс» — ярославское транспортное предприятие, образованное в январе 2011 года. Компания занимается обслуживание маршрутов троллейбусов, электробусов и трамваев. Конечным владельцем указан КУМИ мэрии Ярославля. В конце 2024 года организация заработала 74,7 миллиона рублей чистой прибыли.

На маршруте № 15 будут работать 22 электробуса, а на маршруте № 60 — 12.

Ранее власти уже организовывали аукционы по поиску подрядчика на обслуживание электробусов. В некоторых случаях срок действия контракта составлял меньше двух недель. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта объяснили, для чего это делается.

«В настоящее время электробусные маршруты выполняют роль временной компенсации трамваев на период проведения работ по модернизации трамвайных путей в рамках концессионного соглашения. Торговые процедуры проводятся на короткий срок с целью дальнейшей возможности корректировки маршрутов для удобства и повышения транспортной доступности населения на время реконструкции трамвайных путей», — рассказали 76.RU в пресс-службе Министерства.

Электробусы начали работать в Ярославле с 1 февраля 2024 года. Первым запустили маршрут № 50. Ярославль получил 38 электробусов по федеральной программе «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». Поставщиком стала нижегородская компания «Современные транспортные технологии». Стоимость контракта составила 1 миллиард 551 миллион рублей.

Затем было решено, что маршрут электробуса № 50 изменят из-за остановки трамвайного движения на участке от больницы № 9 до трамвайного депо в Дзержинском районе. По задумке такой шаг мог помочь частично компенсировать сократившиеся маршруты трамваев.

В июне 2024 года запустили маршрут № 60 от Автозаводской улицы до улицы Рыкачева. Перевозчиком тогда стало муниципальное предприятие «Яргорэлектротранс».

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Перевозчик Электробус Госзакупки Контракт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
27 минут
Передайте эти деньги пенсионерам!!!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Цены меня шокировали». Мама первоклашки рассказала, в какую сумму обошлась подготовка к школе
Александра Осипова
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Один сплошной самоповтор? Чем игра Death Stranding 2 порадует и разочарует фанатов
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление