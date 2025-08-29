Цена вопроса — 80 миллионов: в Ярославле нашли перевозчика на обслуживание маршрутов электробусов

В Ярославле ищут перевозчика для обслуживания маршрута электробусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле власти нашли перевозчика, который будет обслуживать маршруты электробусов № 50 «Крестобогородская — 15 МКР» и № 60 «Улица Рыкачева — Улица Автозаводская». Контракт будет длиться на протяжении чуть больше, чем трех месяцев — с 14 сентября по 31 декабря 2025 года.

За работы власти готовы заплатить максимум 80,8 млн рублей. Согласно информации портала «Госзакупки», перевозчик уже определен. Он будет работать по начальной максимальной цене контракта.

Как рассказали 76.RU в областном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта, контракт будут заключать с АО «Яргорэлектротранс».

АО «Яргорэлектротранс» — ярославское транспортное предприятие, образованное в январе 2011 года. Компания занимается обслуживание маршрутов троллейбусов, электробусов и трамваев. Конечным владельцем указан КУМИ мэрии Ярославля. В конце 2024 года организация заработала 74,7 миллиона рублей чистой прибыли.

На маршруте № 15 будут работать 22 электробуса, а на маршруте № 60 — 12.

Ранее власти уже организовывали аукционы по поиску подрядчика на обслуживание электробусов. В некоторых случаях срок действия контракта составлял меньше двух недель. В Министерстве дорожного хозяйства и транспорта объяснили, для чего это делается.

«В настоящее время электробусные маршруты выполняют роль временной компенсации трамваев на период проведения работ по модернизации трамвайных путей в рамках концессионного соглашения. Торговые процедуры проводятся на короткий срок с целью дальнейшей возможности корректировки маршрутов для удобства и повышения транспортной доступности населения на время реконструкции трамвайных путей», — рассказали 76.RU в пресс-службе Министерства.

Электробусы начали работать в Ярославле с 1 февраля 2024 года. Первым запустили маршрут № 50. Ярославль получил 38 электробусов по федеральной программе «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». Поставщиком стала нижегородская компания «Современные транспортные технологии». Стоимость контракта составила 1 миллиард 551 миллион рублей.

Затем было решено, что маршрут электробуса № 50 изменят из-за остановки трамвайного движения на участке от больницы № 9 до трамвайного депо в Дзержинском районе. По задумке такой шаг мог помочь частично компенсировать сократившиеся маршруты трамваев.