За две недели работы — 9,6 миллиона: в Ярославле ищут нового перевозчика

В Ярославле ищут перевозчика на обслуживание электробусов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле власти занялись поиском перевозчика, который будет обслуживать два маршрута электробусов — № 50 «„Крестобогородская — 15 МКР» и № 60 «Улица Рыкачева — Улица Автозаводская».

В проекте контракта указано, что работы нужно будет выполнять с 1 по 13 августа 2025 года — почти две недели. За этот срок власти готовы заплатить максимум 9 миллионов 638 тысяч 885 рублей.

«Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами приводимыми в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробус) по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Ярославль, а заказчик обязуется принять и оплатить эти работы», — говорится в документе.

Указано, что максимально маршрут № 50 будут обслуживать 22 электробуса, а маршрут № 60 — 12 машин.

К электробусам, которые будут выполнять рейсы, есть список требований. В том числе каждый должен быть оснащен валидатором, видеорегистраторами, информационными табло, кондиционером и так далее.

Также каждый электробус должен быть брендирован в стиле ярославского общественного транспорта и иметь по бокам надпись «Яэлектробус».

Как должны выглядеть электробусы в Ярославле Источник: Госзакупки