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Дороги и транспорт За две недели работы — 9,6 миллиона: в Ярославле ищут нового перевозчика

За две недели работы — 9,6 миллиона: в Ярославле ищут нового перевозчика

Какие маршруты ему хотят отдать

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2 комментария
В Ярославле ищут перевозчика на обслуживание электробусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле ищут перевозчика на обслуживание электробусов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут перевозчика на обслуживание электробусов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле власти занялись поиском перевозчика, который будет обслуживать два маршрута электробусов — № 50 «Крестобогородская — 15 МКР» и № 60 «Улица Рыкачева — Улица Автозаводская».

В проекте контракта указано, что работы нужно будет выполнять с 1 по 13 августа 2025 года — почти две недели. За этот срок власти готовы заплатить максимум 9 миллионов 638 тысяч 885 рублей.

«Подрядчик обязуется выполнить работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автобусами приводимыми в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробус) по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа город Ярославль, а заказчик обязуется принять и оплатить эти работы», — говорится в документе.

Указано, что максимально маршрут № 50 будут обслуживать 22 электробуса, а маршрут № 60 — 12 машин.

К электробусам, которые будут выполнять рейсы, есть список требований. В том числе каждый должен быть оснащен валидатором, видеорегистраторами, информационными табло, кондиционером и так далее.

Также каждый электробус должен быть брендирован в стиле ярославского общественного транспорта и иметь по бокам надпись «Яэлектробус».

Как должны выглядеть электробусы в Ярославле | Источник: ГосзакупкиКак должны выглядеть электробусы в Ярославле | Источник: Госзакупки

Как должны выглядеть электробусы в Ярославле

Источник:

Госзакупки

Заявки от желающих участвовать в аукционе будут принимать до 24 июля 2025 года. Победит перевозчик, который назначит самую низку цену за свои услуги.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Электробус Перевозчик Госзакупки Контракт
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Комментарии
2
Гость
44 минуты
А что делать с маршрутами 4, 57,62,79, 17 ? Расписание не выполняется. Ходит только половина рейсов от Реестра маршрутов. Может и эти маршруты выставить на торги раз нынешние перевозчики не справляются?
Гость
33 минуты
Что за ересь? А щас кто возит?
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