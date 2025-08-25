НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Получат 9,7 миллиона за две недели: в Ярославле определили перевозчика для двух городских маршрутов

Получат 9,7 миллиона за две недели: в Ярославле определили перевозчика для двух городских маршрутов

Кто будет обслуживать электробусы

В Ярославле нашли перевозчика на обслуживание двух маршрутов

В Ярославле нашли перевозчика на обслуживание двух маршрутов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле определили перевозчика, который будет в течение почти двух недель обслуживать маршруты электробусов № 50 «Крестобогородская — 15 МКР» и № 60 «Улица Рыкачева — Улица Автозаводская». За работы с 1 по 13 сентября 2025 года компания получит 9,7 миллиона рублей.

Как рассказали 76.RU в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области, контракт будет заключен с АО «Яргорэлектротранс».

Указано, что по маршруту № 50 по городу будут курсировать максимум 22 электробуса, а по маршруту № 60 — 12.

Ранее власти объявили закупку на поиск перевозчика, который будет обслуживать электробусы с 1 по 13 августа, а затем с 14 по 31 августа.

АО «Яргорэлектротранс» — ярославское транспортное предприятие, образованное в январе 2011 года. Компания занимается обслуживание маршрутов троллейбусов, электробусов и трамваев. Конечным владельцем указан КУМИ мэрии Ярославля. В конце 2024 года организация заработала 74,7 миллиона рублей чистой прибыли.

Электробусы начали курсировать по Ярославлю с 1 февраля 2024 года. Первым запустили маршрут № 50. Город получил 38 электробусов по федеральной программе «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». Поставщиком стала компания «Современные транспортные технологии» из Нижнего Новгорода. Стоимость контракта составила 1 миллиард 551 миллион рублей.

В июне 2024 года запустили маршрут № 60 от Автозаводской улицы до улицы Рыкачева. Перевозчиком тогда стало муниципальное предприятие «Яргорэлектротранс».

Позже стало известно, что маршрут электробуса № 50 будет изменен из-за остановки трамвайного движения на участке от больницы № 9 до трамвайного депо в Дзержинском районе. Изменение маршрута электробуса № 50 было призвано частично компенсировать для пассажиров сократившиеся маршруты трамваев.

Ранее мы рассказывали, что в Ярославле отменили последнюю городскую маршрутку № 97. Перевозчик пытается вернуть ее через суд.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
