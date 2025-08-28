Путешественники прокатились по «путинскому» автобану и остались в полном восторге — почему?

Показываем плюсы новой трассы Источник: читатель 72.RU

Путешественники из Тюмени проехались по одному из участков трассы М-12 «Восток» и рассказали, что 300 километров дороги оказались невероятно удобными. Друзья отправились на машине из своего города в отпуск в Волгоград, а по пути зацепили кусок новой дороги — от поселка Ачит в Свердловской области до города Дюртюли (Башкортостан). Почему все дороги в России должны быть именно такими, они рассказали нашим коллегам из 72.RU.

«От Тюмени до Ачита мы ехали 500 км по обычной дороге, к которой давно привыкли. И, конечно, невероятный эффект на тебя производит новая. Две полосы ровной и гладкой дороги в одну сторону, то же самое — в другую, — рассказали наши читатели. — Разделительная полоса, ограждения по краям, освещение по всему маршруту, информационные табло, которые оповещают, через сколько километров заправка и пункт отдыха. Трасса защищена сплошной сеткой от диких животных, есть звуковые полосы по краям, которые предупреждают о съезде с дороги. По пути встречаются вышки сотовой связи, правда, сигнал слабый».

Нити с оранжевыми шарами — разделительный барьер. А дальше на фото — место для разворота. Когда можно совершить разворот, шлагбаум открыт, когда нельзя — закрыт Источник: читатель 72.RU

Ребята называют все плюсы новой дороги Источник: читатель 72.RU

По их словам, они проехали 304 км (еще 400, и вы будете в Казани) и заплатили за это удовольствие 1800 рублей. Дорога разделена на участки, за движение по которым ты и платишь. Есть рамки прямо на дороге, где ты тут же рассчитываешься, за остальные километры счет придет в личный кабинет на «Госуслугах».

А эти бусинки над трассой — обозначение проводов для низколетящих самолетов Источник: читатель 72.RU

Разрешенная скорость на трассе — 110 км в час. Туристы включили на авто круиз-контроль на 125 км в час и ехали не напрягаясь.

Показываем трассу, звуковую полосу и пункт оплаты Источник: читатель 72.RU

«Пока еще мало съездов к зонам отдыха, но думаем, что со временем всё сделают. За 300 км нашего маршрута территория с заправкой, кафе, беседками и детской игровой была всего одна — в середине пути. Но были еще отдельные зоны для парковки грузовых и легковых авто — там можно просто выйти и размяться», — поделились путешественники.

+2

Ассортимент в кафе большой Источник: читатель 72.RU Что по ценам? Смотрите сами Источник: читатель 72.RU

А вот вам подробная видеоэкскурсия по зоне отдыха Источник: читатель 72.RU

Заканчивается платная дорога просто: вас об этом извещает информационный щит.