Дороги и транспорт Путешественники прокатились по «путинскому» автобану и остались в полном восторге — почему?

Проедемся с ними? За 300 километров они заплатили 1800 рублей

126
3 комментария
Показываем плюсы новой трассы | Источник: читатель 72.RU

Показываем плюсы новой трассы

Источник:

читатель 72.RU

Путешественники из Тюмени проехались по одному из участков трассы М-12 «Восток» и рассказали, что 300 километров дороги оказались невероятно удобными. Друзья отправились на машине из своего города в отпуск в Волгоград, а по пути зацепили кусок новой дороги — от поселка Ачит в Свердловской области до города Дюртюли (Башкортостан). Почему все дороги в России должны быть именно такими, они рассказали нашим коллегам из 72.RU.

«От Тюмени до Ачита мы ехали 500 км по обычной дороге, к которой давно привыкли. И, конечно, невероятный эффект на тебя производит новая. Две полосы ровной и гладкой дороги в одну сторону, то же самое — в другую, — рассказали наши читатели. — Разделительная полоса, ограждения по краям, освещение по всему маршруту, информационные табло, которые оповещают, через сколько километров заправка и пункт отдыха. Трасса защищена сплошной сеткой от диких животных, есть звуковые полосы по краям, которые предупреждают о съезде с дороги. По пути встречаются вышки сотовой связи, правда, сигнал слабый».

Нити с оранжевыми шарами — разделительный барьер. А дальше на фото — место для разворота. Когда можно совершить разворот, шлагбаум открыт, когда нельзя — закрыт | Источник: читатель 72.RU

Нити с оранжевыми шарами — разделительный барьер. А дальше на фото — место для разворота. Когда можно совершить разворот, шлагбаум открыт, когда нельзя — закрыт

Источник:

читатель 72.RU

Ребята называют все плюсы новой дороги

Источник:

читатель 72.RU

По их словам, они проехали 304 км (еще 400, и вы будете в Казани) и заплатили за это удовольствие 1800 рублей. Дорога разделена на участки, за движение по которым ты и платишь. Есть рамки прямо на дороге, где ты тут же рассчитываешься, за остальные километры счет придет в личный кабинет на «Госуслугах».

А эти бусинки над трассой — обозначение проводов для низколетящих самолетов

Источник:

читатель 72.RU

Разрешенная скорость на трассе — 110 км в час. Туристы включили на авто круиз-контроль на 125 км в час и ехали не напрягаясь.

Показываем трассу, звуковую полосу и пункт оплаты

Источник:

читатель 72.RU

«Пока еще мало съездов к зонам отдыха, но думаем, что со временем всё сделают. За 300 км нашего маршрута территория с заправкой, кафе, беседками и детской игровой была всего одна — в середине пути. Но были еще отдельные зоны для парковки грузовых и легковых авто — там можно просто выйти и размяться», — поделились путешественники.

По трассе можно увидеть такие зоны отдыха: на них есть заправка, кафе, детская площадка, беседки | Источник: читатель 72.RU
Всё необходимое в путешествии, наверное, можно найти тут | Источник: читатель 72.RU
Источник: читатель 72.RU
+2
Источник: читатель 72.RU
На улице тоже есть столы и скамейки | Источник: читатель 72.RU
Ассортимент в кафе большой | Источник: читатель 72.RU

Ассортимент в кафе большой

Источник:

читатель 72.RU

Что по ценам? Смотрите сами | Источник: читатель 72.RU

Что по ценам? Смотрите сами

Источник:

читатель 72.RU

А вот вам подробная видеоэкскурсия по зоне отдыха

Источник:

читатель 72.RU

Заканчивается платная дорога просто: вас об этом извещает информационный щит.

Напомним, федеральную платную трассу М-12 «Восток» открыли больше года назад. Изначально по ней можно добраться от Москвы до Казани, а теперь и до Екатеринбурга. По трассе планируют запустить движение беспилотных грузовиков, а дорогу расширить до четырех полос.

Полина Перепелица
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Комментарии
3
Гость
14 минут
Эти дороги должны быть БЕСПЛАТНЫМИ.
Гость
12 минут
Потому что рабы. В собственной стране, нефтяной державе, вынуждены платить, чтобы с места на место переехать.
Читать все комментарии
