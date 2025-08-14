Назвали список улиц: где в Ярославле оборудуют платные парковки

Где в Ярославле сделают платные парковки

Стало известно, на каких улицах в Ярославле и Угличе оборудуют платные парковки во время первого этапа работ. Их список опубликовали в региональном правительстве.

Нанести разметки и установить дорожные знаки планируют до конца октября.

«Просим водителей обращать внимание на предупреждающие знаки и воздержаться от парковки автомобилей в зонах проведения работ», — обратился к водителям директор ГКУ ЯО «ЦОДД» Кирилл Крюков.

Где оборудуют платные парковки в Ярославле

В столице Золотого кольца платные парковки на первом этапе оборудуют больше, чем на 30 улицах:

улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.

улица Подзеленье (вдоль домов № 5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома № 7/1 по улице Подзеленье;

Богоявленская площадь (вдоль домов № 25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;

Богоявленская площадь (вдоль домов № 2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;

Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;

улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;

улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;

Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;

Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;

площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;

улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;

улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;

улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;

улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;

Революционный проезд от улицы Первомайской до дома № 2 по Революционному проезду;

улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;

улица Максимова от улицы Андропова до дома № 1 улицы Максимова;

улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;

улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;

улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;

улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;

Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;

улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;

улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;

Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;

улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;

улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;

улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;

проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;

улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;

Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;

Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);

Где оборудуют платные парковки в Угличе

В Угличе в зону, где оборудуют платные парковки, на первом этапе попадет девять улиц:

улица Гражданская от улицы Ярославской до улицы Октябрьской;

улица Ак. Опарина от реки Волги до улицы 9 Января;

улица Ленина от улицы Спасской до улицы 9 Января;

улица Первомайская от площади Успенской до улицы 9 Января;

улица Ольги Берггольц от улицы Островского до улицы Октябрьской;

улица Островского от улицы О. Берггольц до улицы Свободы;

улица Ростовская от площади Успенской до улицы 9 Января;

улица Ярославская от улицы О. Берггольц до улицы Бахарева;

Власти уже определили подрядчика. Нанесением разметки и установкой дорожных знаков займется ООО «Система Сити».

По данным сервиса «Контур.Фокус» ООО «Система Сити» было образовано в сентябре 2013 года. Компания занимается производством прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки. В том числе, производством и установкой дорожных знаков и металлоконструкций.

Фирма зарегистрирована в Ярославле на улице Победы, 21А. Генеральным директором и единственным владельцем является Елена Бородулина.

За 2024 год выручка компании составила 251 млн рублей. А чистая прибыль после всех расходов — 23,2 млн.