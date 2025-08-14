НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 754мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,77
EUR 93,06
Установили новые дорожные камеры
Где введут оценки за поведение
Афиша на выходные
Заметили редкое насекомое
Построят третий мост через Волгу
Мошенничество с землей
Сбили 5-месячную девочку
Когда откроют уличный бассейн в «Термолэнде»
Что изменится в школах с 1 сентября
Вынесли приговор эксгибиционисту
Дороги и транспорт Назвали список улиц: где в Ярославле оборудуют платные парковки

Назвали список улиц: где в Ярославле оборудуют платные парковки

Публикуем данные регионального правительства

191
1 комментарий
Где в Ярославле сделают платные парковки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUГде в Ярославле сделают платные парковки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Где в Ярославле сделают платные парковки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, на каких улицах в Ярославле и Угличе оборудуют платные парковки во время первого этапа работ. Их список опубликовали в региональном правительстве.

Нанести разметки и установить дорожные знаки планируют до конца октября.

«Просим водителей обращать внимание на предупреждающие знаки и воздержаться от парковки автомобилей в зонах проведения работ», — обратился к водителям директор ГКУ ЯО «ЦОДД» Кирилл Крюков.

Где оборудуют платные парковки в Ярославле

В столице Золотого кольца платные парковки на первом этапе оборудуют больше, чем на 30 улицах:

  • Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);

  • Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);

  • Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);

  • Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;

  • Советская площадь;

  • Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;

  • улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;

  • проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;

  • улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;

  • улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;

  • улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;

  • Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;

  • улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;

  • улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;

  • Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;

  • улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;

  • улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;

  • улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;

  • улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;

  • улица Максимова от улицы Андропова до дома № 1 улицы Максимова;

  • улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;

  • Революционный проезд от улицы Первомайской до дома № 2 по Революционному проезду;

  • улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;

  • улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;

  • улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;

  • улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;

  • площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;

  • Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;

  • Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;

  • улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;

  • улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;

  • улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;

  • Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

  • Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;

  • Богоявленская площадь (вдоль домов № 2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;

  • Богоявленская площадь (вдоль домов № 25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;

  • улица Подзеленье (вдоль домов № 5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома № 7/1 по улице Подзеленье;

  • улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.

Где оборудуют платные парковки в Угличе

В Угличе в зону, где оборудуют платные парковки, на первом этапе попадет девять улиц:

  • улица Ярославская от улицы О. Берггольц до улицы Бахарева;

  • улица Ростовская от площади Успенской до улицы 9 Января;

  • улица Островского от улицы О. Берггольц до улицы Свободы;

  • улица Ольги Берггольц от улицы Островского до улицы Октябрьской;

  • улица Первомайская от площади Успенской до улицы 9 Января;

  • улица Ленина от улицы Спасской до улицы 9 Января;

  • улица Ак. Опарина от реки Волги до улицы 9 Января;

  • улица Гражданская от улицы Ярославской до улицы Октябрьской;

  • улица Спасская в районе дома № 33 (парковка).

Власти уже определили подрядчика. Нанесением разметки и установкой дорожных знаков займется ООО «Система Сити».

По данным сервиса «Контур.Фокус» ООО «Система Сити» было образовано в сентябре 2013 года. Компания занимается производством прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки. В том числе, производством и установкой дорожных знаков и металлоконструкций.

Фирма зарегистрирована в Ярославле на улице Победы, 21А. Генеральным директором и единственным владельцем является Елена Бородулина.

За 2024 год выручка компании составила 251 млн рублей. А чистая прибыль после всех расходов — 23,2 млн.

Ранее стало известно, что на 2025 год из областного бюджета выделили 250 млн рублей на создание платных парковок.

Разговоры о появлении платных парковок в регионе велись еще с 2023 года. По мнению властей, такой шаг позволит решить сразу несколько проблем — разгрузить от транспорта центр города, избавиться от заторов на проезжей части, улучшить визуальное восприятие достопримечательностей города и пополнить бюджет.

В августе был объявлен аукцион на поиск подрядчика, который нанесет разметку и установит дорожные знаки для платных парковок на дорогах. Из аукционной документации следовало, что местом проведения работ станут Ярославль и Углич. За работу готовы были заплатить 70,5 миллиона.

Всего в регионе планируют оборудовать около шести тысяч платных парковочных мест на дорогах. Ранее уже озвучивали цены на пользование парковками.

Как вы относитесь к идее создания в Ярославской области платных парковок?

Супер! На дорогах точно станет свободнее, люди не будут ставить машины как попало
Плохо. Почему я должен платить за парковку машины?
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Платные парковки Ярославль Углич Улицы
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
5 минут
Ужас ужасный.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
«Без диплома ты будешь носить кофе людям с дипломом»: журналист — о том, почему «вышка» переоценена и бесполезна
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление