Назвали список улиц: где в Ярославле оборудуют платные парковки

Стало известно, на каких улицах в Ярославле и Угличе оборудуют платные парковки во время первого этапа работ. Их список опубликовали в региональном правительстве.
Нанести разметки и установить дорожные знаки планируют до конца октября.
«Просим водителей обращать внимание на предупреждающие знаки и воздержаться от парковки автомобилей в зонах проведения работ», — обратился к водителям директор ГКУ ЯО «ЦОДД» Кирилл Крюков.
Где оборудуют платные парковки в Ярославле
В столице Золотого кольца платные парковки на первом этапе оборудуют больше, чем на 30 улицах:
Волжская набережная от улицы Победы до Волжского спуска (верхний ярус);
Волжская набережная в районе речного вокзала (нижний ярус);
Волжская набережная в районе Волжского спуска (нижний ярус);
Которосльная набережная от улицы Республиканской до Волжской набережной;
Советская площадь;
Первомайский переулок от улицы Первомайской до улицы Трефолева;
улица Пушкина от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
улица Свердлова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
улица Некрасова от улицы Республиканской до улицы Ушинского;
проспект Октября от улицы Республиканской до Красной площади;
улица Советская от улицы Республиканской до Советской площади;
улица Кооперативная от улицы Победы до улицы Флотской;
улица Терешковой от улицы Победы до Красной площади;
Флотский спуск (два направления) от Волжской набережной до улицы Терешковой;
улица Флотская от Флотского спуска до проспекта Октября;
улица Суркова от Волжской набережной до проспекта Октября;
Красный съезд (два направления) от Семеновского моста до Красной площади;
улица Собинова от Октябрьского переулка до улицы Некрасова;
улица Ушинского от Красной площади до площади Волкова;
улица Первомайская от Которосльной набережной до Волжской набережной;
улица Трефолева от улицы Советской до улицы Первомайской;
улица Максимова от улицы Андропова до дома № 1 улицы Максимова;
улица Нахимсона от улицы Андропова до Советской площади;
Революционный проезд от улицы Первомайской до дома № 2 по Революционному проезду;
улица Революционная (два направления) от улицы Первомайской до Волжской набережной;
улица Андропова от улицы Нахимсона до улицы Почтовой;
улица Почтовая от Волжского спуска до улицы Андропова;
улица Подзеленье от улицы Почтовой до Даманского острова;
площадь Челюскинцев (два направления) от Советской площади до улицы Почтовой;
Советский переулок от Советской площади до Волжской набережной;
Народный переулок от Советской площади до Волжской набережной;
улица Волкова от улицы Кедрова до Народного переулка;
улица Кедрова от улицы Советской до Волжской набережной;
улица Б. Октябрьская от улицы Республиканской до Богоявленской площади;
Мукомольный переулок от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;
Октябрьский переулок от Мукомольного переулка до Южного переулка;
Богоявленская площадь (вдоль домов № 2/27, 4, 6) от улицы Б. Октябрьской до Которосльной набережной;
Богоявленская площадь (вдоль домов № 25, корп. 1, 25, корп. 8, 25, корп. 13) от Которосльной набережной до Московского проспекта вдоль территории кремля;
улица Подзеленье (вдоль домов № 5/1, 7/1) от улицы Подзеленье до дома № 7/1 по улице Подзеленье;
улица Комсомольская от площади Волкова до Богоявленской площади.
Где оборудуют платные парковки в Угличе
В Угличе в зону, где оборудуют платные парковки, на первом этапе попадет девять улиц:
улица Ярославская от улицы О. Берггольц до улицы Бахарева;
улица Ростовская от площади Успенской до улицы 9 Января;
улица Островского от улицы О. Берггольц до улицы Свободы;
улица Ольги Берггольц от улицы Островского до улицы Октябрьской;
улица Первомайская от площади Успенской до улицы 9 Января;
улица Ленина от улицы Спасской до улицы 9 Января;
улица Ак. Опарина от реки Волги до улицы 9 Января;
улица Гражданская от улицы Ярославской до улицы Октябрьской;
улица Спасская в районе дома № 33 (парковка).
Власти уже определили подрядчика. Нанесением разметки и установкой дорожных знаков займется ООО «Система Сити».
По данным сервиса «Контур.Фокус» ООО «Система Сити» было образовано в сентябре 2013 года. Компания занимается производством прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки. В том числе, производством и установкой дорожных знаков и металлоконструкций.
Фирма зарегистрирована в Ярославле на улице Победы, 21А. Генеральным директором и единственным владельцем является Елена Бородулина.
За 2024 год выручка компании составила 251 млн рублей. А чистая прибыль после всех расходов — 23,2 млн.
Ранее стало известно, что на 2025 год из областного бюджета выделили 250 млн рублей на создание платных парковок.
Разговоры о появлении платных парковок в регионе велись еще с 2023 года. По мнению властей, такой шаг позволит решить сразу несколько проблем — разгрузить от транспорта центр города, избавиться от заторов на проезжей части, улучшить визуальное восприятие достопримечательностей города и пополнить бюджет.
В августе был объявлен аукцион на поиск подрядчика, который нанесет разметку и установит дорожные знаки для платных парковок на дорогах. Из аукционной документации следовало, что местом проведения работ станут Ярославль и Углич. За работу готовы были заплатить 70,5 миллиона.
Всего в регионе планируют оборудовать около шести тысяч платных парковочных мест на дорогах. Ранее уже озвучивали цены на пользование парковками.
