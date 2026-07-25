Не мусор, а вторсырье: куда в Ярославле сдать отходы на переработку

В Ярославле 26 июля пройдет акция по раздельному сбору отходов. С 10:30 до 13:00 волонтеры «ЯрЭкомобиля» будут ждать справа от ДК Общества глухих на улице Володарского, 62а. Рядом расположены ЯГТУ (корпус Д) и школа № 38.
«Мы, как всегда, будем принимать чистое, сухое и компактное вторсырье. Рассортируйте всё дома, пожалуйста, заранее», — попросили волонтеры.
Вторсырье — это отходы, которые можно использовать повторно после переработки. Перед сдачей на переработку вторсырья его необходимо помыть при необходимости, а также смять и рассортировать.
Что можно сдать на переработку
Макулатуру, раздельно бумагу и гофрокартон;
стеклянные бутылки, банки, стеклобой;
жесть и алюминий (раздельно алюминиевые банки от напитков и остальной металл);
тетрапак и пюрпак;
пластик маркировки 1,2,4,5,6♻️;
прозрачные ПЭТ-бутылки 1PET♻️;
прочую тару и белые бутылки 1PET♻️;
бутыли и канистры 2HDPE♻️;
пакеты 2HDPE♻️;
#добрые_крышечки 2HDPE♻️;
твердый 4LDPE♻️;
пакеты и пленку 4LDPE♻️;
вспененную пленку 4LDPE♻️;
тару 5PP♻️;
пленку 5PP♻️;
вспененный полистирол 6PS♻️;
обычный полистирол 6PS♻️;
батарейки;
резиновые изделия;
одежду и текстиль на переработку;
бытовую технику, провода, аккумуляторы;
фармацевтические отходы: раздельно блистеры и другие упаковки от лекарств.
Маркировка ♻️ на упаковке указывает на возможность вторичной переработки сырья. Цифра и буквы внутри нее означают тип материала.
Напомним, в Ярославле работает более 400 точек приема вторсырья от регионального оператора «Хартия». А еще с 2021 года «ЯрЭкомобиль» сотрудничает с сетью семейных ресторанов «ПиццаФабрика». На территории четырех заведений можно найти контейнеры для раздельного сбора мусора. Мы нанесли все контейнеры для раздельного сбора мусора на удобную интерактивную карту.