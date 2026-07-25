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Экология Не мусор, а вторсырье: куда в Ярославле сдать отходы на переработку

Не мусор, а вторсырье: куда в Ярославле сдать отходы на переработку

В городе пройдет экологическая акция

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Что можно сдать на переработку | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RUЧто можно сдать на переработку | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Что можно сдать на переработку

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В Ярославле 26 июля пройдет акция по раздельному сбору отходов. С 10:30 до 13:00 волонтеры «ЯрЭкомобиля» будут ждать справа от ДК Общества глухих на улице Володарского, 62а. Рядом расположены ЯГТУ (корпус Д) и школа № 38.

«Мы, как всегда, будем принимать чистое, сухое и компактное вторсырье. Рассортируйте всё дома, пожалуйста, заранее», — попросили волонтеры.

Вторсырье — это отходы, которые можно использовать повторно после переработки. Перед сдачей на переработку вторсырья его необходимо помыть при необходимости, а также смять и рассортировать.

Что можно сдать на переработку

  • Макулатуру, раздельно бумагу и гофрокартон;

  • стеклянные бутылки, банки, стеклобой;

  • жесть и алюминий (раздельно алюминиевые банки от напитков и остальной металл);

  • тетрапак и пюрпак;

  • пластик маркировки 1,2,4,5,6♻️;

  • прозрачные ПЭТ-бутылки 1PET♻️;

  • прочую тару и белые бутылки 1PET♻️;

  • бутыли и канистры 2HDPE♻️;

  • пакеты 2HDPE♻️;

  • #добрые_крышечки 2HDPE♻️;

  • твердый 4LDPE♻️;

  • пакеты и пленку 4LDPE♻️;

  • вспененную пленку 4LDPE♻️;

  • тару 5PP♻️;

  • пленку 5PP♻️;

  • вспененный полистирол 6PS♻️;

  • обычный полистирол 6PS♻️;

  • батарейки;

  • резиновые изделия;

  • одежду и текстиль на переработку;

  • бытовую технику, провода, аккумуляторы;

  • фармацевтические отходы: раздельно блистеры и другие упаковки от лекарств.

Маркировка ♻️ на упаковке указывает на возможность вторичной переработки сырья. Цифра и буквы внутри нее означают тип материала.

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Напомним, в Ярославле работает более 400 точек приема вторсырья от регионального оператора «Хартия». А еще с 2021 года «ЯрЭкомобиль» сотрудничает с сетью семейных ресторанов «ПиццаФабрика». На территории четырех заведений можно найти контейнеры для раздельного сбора мусора. Мы нанесли все контейнеры для раздельного сбора мусора на удобную интерактивную карту.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Мусор Отходы Переработка вторсырья Акция
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Комментарии
50
Гость
25 минут
Откройте пункты ПЛАТНОГО приема и вас завалят сырьём,но ведь нет ,нужно даром получить,да еще и помытое. Слов нет
Гость
1 час
"Перед сдачей на переработку вторсырья его необходимо помыть при необходимости, а также смять и рассортировать." А деньги кто получит,тот кто помыл,смял,рассортировал и привёз вторсырьё или тот кто на халяву его принял?
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Гость
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