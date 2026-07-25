Не мусор, а вторсырье: куда в Ярославле сдать отходы на переработку

Что можно сдать на переработку Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В Ярославле 26 июля пройдет акция по раздельному сбору отходов. С 10:30 до 13:00 волонтеры «ЯрЭкомобиля» будут ждать справа от ДК Общества глухих на улице Володарского, 62а. Рядом расположены ЯГТУ (корпус Д) и школа № 38.

«Мы, как всегда, будем принимать чистое, сухое и компактное вторсырье. Рассортируйте всё дома, пожалуйста, заранее», — попросили волонтеры.

Вторсырье — это отходы, которые можно использовать повторно после переработки. Перед сдачей на переработку вторсырья его необходимо помыть при необходимости, а также смять и рассортировать.

Что можно сдать на переработку

Макулатуру, раздельно бумагу и гофрокартон;

стеклянные бутылки, банки, стеклобой;

жесть и алюминий (раздельно алюминиевые банки от напитков и остальной металл);

тетрапак и пюрпак;

пластик маркировки 1,2,4,5,6♻️;

прозрачные ПЭТ-бутылки 1PET♻️;

прочую тару и белые бутылки 1PET♻️;

бутыли и канистры 2HDPE♻️;

пакеты 2HDPE♻️;

#добрые_крышечки 2HDPE♻️;

твердый 4LDPE♻️;

пакеты и пленку 4LDPE♻️;

вспененную пленку 4LDPE♻️;

тару 5PP♻️;

пленку 5PP♻️;

вспененный полистирол 6PS♻️;

обычный полистирол 6PS♻️;

батарейки;

резиновые изделия;

одежду и текстиль на переработку;

бытовую технику, провода, аккумуляторы;

фармацевтические отходы: раздельно блистеры и другие упаковки от лекарств.

Маркировка ♻️ на упаковке указывает на возможность вторичной переработки сырья. Цифра и буквы внутри нее означают тип материала.