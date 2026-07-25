Беспилотник упал на нефтеперерабатывающий завод в Тюмени во время Дня города

На месте падения обломков работают оперативные службы (фото носит иллюстративный характер) Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Беспилотник упал на территорию Тюменского нефтеперерабатывающего завода, после чего началось возгорание. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле», — написал Моор в своем Telegram-канале.

Специалисты продолжают работать на месте происшествия. Губернатор призвал жителей следить за дальнейшими оповещениями. Информации о пострадавших или погибших не поступало.

На всей территории Тюменской области ранее ввели режим беспилотной опасности в качестве превентивной меры. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, быть бдительными и в случае обнаружения дрона немедленно уходить из зоны видимости и звонить по номеру 112. Приближаться к обломкам опасно для жизни. Он также напомнил, что запрещается публиковать в интернете фото и видео беспилотников, их обломков и работы ПВО.