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Происшествия Атаки БПЛА Беспилотник упал на нефтеперерабатывающий завод в Тюмени во время Дня города

Беспилотник упал на нефтеперерабатывающий завод в Тюмени во время Дня города

Губернатор взял ситуацию под личный контроль

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На месте падения обломков работают оперативные службы (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RUНа месте падения обломков работают оперативные службы (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

На месте падения обломков работают оперативные службы (фото носит иллюстративный характер)

Источник:
Роман Данилкин / 63.RU

Беспилотник упал на территорию Тюменского нефтеперерабатывающего завода, после чего началось возгорание. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ. Произошло возгорание. На месте работают специалисты экстренных служб. Держу ситуацию на личном контроле», — написал Моор в своем Telegram-канале.

Специалисты продолжают работать на месте происшествия. Губернатор призвал жителей следить за дальнейшими оповещениями. Информации о пострадавших или погибших не поступало.

На всей территории Тюменской области ранее ввели режим беспилотной опасности в качестве превентивной меры. Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие, быть бдительными и в случае обнаружения дрона немедленно уходить из зоны видимости и звонить по номеру 112. Приближаться к обломкам опасно для жизни. Он также напомнил, что запрещается публиковать в интернете фото и видео беспилотников, их обломков и работы ПВО. 

Тюмень с 24 по 26 июля отмечает 440-летний юбилей. Основные мероприятия проходят 25 июля. Из-за угрозы атак жителей просят покинуть праздничные площадки. Что происходит в городе, можно почитать в режиме онлайн.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Тюмень НПЗ Александр Моор
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Комментарии
18
Гость
30 минут
Что-то не очень похоже, что граница на замке!
Гость
32 минуты
когда уже вражеские дроны и ракеты перестанут тут летать как у себя дома? почему их сюда пускают? где пво?
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Гость
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