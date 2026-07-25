Бьюти-процедуры, которыми звезды обманывают возраст: косметолог раскрыла правду о модных инъекциях

Какие бьюти-лайфхаки используют российские звезды Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Говорят, у артистов в России есть два главных таланта — играть роли и выглядеть так, будто они вообще не стареют. Как им удается сохранять лицо свежим, когда в графике — сплошные ночные смены, нервы и кофе? Мы подсмотрели бьюти‑рутину Анны Хилькевич, Екатерины Андреевой и Елизаветы Боярской, а потом узнали у врача-дерматолога, насколько их уход за собой эффективен.

Секреты красоты Анны Хилькевич

Роскошная блондинка Анна Хилькевич сияет на телеэкранах более 20 лет. Нет никаких сомнений в том, что многим российским зрителям актриса запомнилась не только яркими ролями, например в сериале «Универ. Новая общага» (18+) или «Звоните ДиКаприо!» (18+), но и безупречным блондом, точеной фигурой и вечно молодым лицом.

В своих интервью звезда не скрывает, что посещает косметологов, но и сама прикладывает немало усилий, чтобы быть в форме. В ее жизни есть хороший домашний уход за кожей с микротоками, массаж лица и спорт 2–3 раза в неделю.

Анна Хилькевич делает массаж лица через день для поддержания свежести Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«В основном уход у меня домашний. Ежедневно я ухаживаю за лицом дома, так как лицо — это мой рабочий инструмент. В салон я стараюсь ходить раз в неделю или две».

В салон Хилькевич приходит, например, за аппаратным лифтингом, биоревитализацией и ботоксом. Врач-дерматолог, косметолог, трихолог и дерматовенеролог Татьяна Егорова считает, что эти процедуры дают действительно хороший эффект.

«Аппаратные процедуры включают в себя SMAS-лифтинг, игольчатый RF-лифтинг, СО2-шлифовку лица. Они дают действительно очень классный эффект. Микротоки — они снимают отеки, улучшают кровообращение. Массаж для лица — это дренажная процедура, и он улучшает приток крови, улучшает питание. Биоревитализация способствует увлажнению кожи, а ботулотоксин способствует разглаживанию морщин», — пояснила врач.

Для поддержания красоты Анна Хилькевич занимается спортом Источник: annakhilkevich, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Однако все эти процедуры не панацея. Для того чтобы они были эффективны, нужно изучить противопоказания и особенности организма, пройти обследование.

«Очень часто лифтинговые процедуры не имеют эффективности, потому что низкая регенераторная способность. Если низкий уровень белка и дефицит по витаминам, то организм просто не ответит на данную процедуру хорошо», — рассказала косметолог.

Советы вечно молодой Екатерины Андреевой

Екатерина Андреева ведет «Время» на Первом канале больше четверти века. В этом году телеведущей исполнилось 60 лет, и, глядя на нее, невольно думаешь: а вдруг у нее и правда есть секрет вечной молодости? Ну или хотя бы набор привычек, которые стоит взять на заметку.

Екатерина Андреева раскрыла свои секреты красоты Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Оказалось, что свои лайфхаки у звезды есть. Она признавалась, что любит делать иглоукалывания и маски из золота.

«Иглоукалывание, да, очень классная процедура в умелых руках. Иглоукалывание вообще избавляет от стрессов, от тревожности, улучшает лимфодренаж. Маски из чистого золота абсолютно бесполезны. Золото никуда не проникает. Это что‑то вроде золотого унитаза. Есть такой вот прикольный гаджет, но на процесс не влияет никак», — смеется врач Татьяна Егорова.

Про спорт Екатерина Андреева тоже не забывает Источник: ekaterinaandreeva_official, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Рабочие маски для лица от Елизаветы Боярской

Лучше золотые маски заменить на народные средства. Пользы будет больше. Кстати, их в своем уходе любит использовать актриса Елизавета Боярская.

Актриса называет сон одним из главных секретов красоты. Если выспаться не удалось, она использует лайфхак от мамы — протирает лицо кубиками льда из настоя ромашки.

Елизавета Боярская любит натуральные продукты в уходе за собой Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Так ли хороши народные средства в поддержании красоты лица, как о них говорят? Ну, в принципе, да, хороши — почему нет? Протирание кубиками льда, даже если без ромашки, эффективно. Оно улучшает кровообращение», — подсказывает Татьяна.

Еще Боярская любит готовить маски сама. Один из любимых рецептов — смесь из двух чайных ложек сока алоэ и двух столовых ложек сметаны. Маску наносят на 15 минут, затем смывают холодной водой.

Спорт Елизавете Боярской тоже помогает поддерживать красоту Источник: lizavetabo, Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Огуречные маски тоже будут снимать отек. Маски, например, с овсянкой тоже дают результат. С оливковым маслом хороши для сухой кожи. В общем, всё можно, главное, чтобы не было аллергии, чтобы это было по уму», — подытожила врач.

Советы от врача

Напоследок врач Татьяна Егорова дала пару советов тем, кто присматривается к «уколам красоты». Для очень сухой кожи эксперт рекомендует чередовать инъекции с разными формами гиалуроновой кислоты.

Низкомолекулярная работает быстро — увлажняет «здесь и сейчас», но и выводится из организма довольно скоро. Высокомолекулярная, наоборот, дольше остается в тканях и обеспечивает продолжительное глубокое увлажнение.

Если лицо склонно к отекам, то подойдет мезотерапия даже без гиалуроновой кислоты, либо только низкомолекулярная форма. Она не будет дополнительно «натягивать» воду в проблемные зоны.