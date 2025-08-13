Сколько потратят на платные парковки ярославские власти: названа сумма

В центре Ярославля парковки на дорогах станут платными Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стало известно, сколько денег власти Ярославской области планируют потратить на создание платных парковок. Сумму, предусмотренную на 2025 год, сообщили порталу 76.RU в региональном Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

«Реализация проекта запланирована на 2025 год. В первую очередь парковки будут созданы в Ярославле. На 2025 год из областного бюджета выделено 250 миллионов рублей», — говорится в ответе Министерства на запрос редакции.

Напомним, о том, что парковку на центральных улицах Ярославля хотят сделать платной руководство города заявляло еще в 2023 году. По мнению властей, такой шаг позволит решить сразу несколько проблем — разгрузить от транспорта центр города, ликвидировать заторы на проезжей части, улучшить визуальное восприятие достопримечательностей города и пополнить бюджет. Мы публиковали полный список улиц, где хотят ввести платную парковку.

В начале августа в Ярославской области был объявлен аукцион на поиск подрядчика, который нанесет разметку и установит дорожные знаки для платных парковок на дорогах. Из аукционной документации следовало, что местом проведения работ станут Ярославль и Углич. За работу готовы заплатить 70,5 миллиона.

7 августа губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в регионе планируют создать около шести тысяч новых платных парковочных мест на дорогах. Озвучены цены на пользование парковками.