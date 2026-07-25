Собралась замуж за лучшего друга, купила дом родителям и осадила хейтеров. Чего еще Клава Кока добилась к 31 году

23 июля Клаве Коке исполнился 31 год. По этому случаю E1.RU решил показать, каких высот она достигла всего за один год.
Клава — чуть ли не самая трудолюбивая и успешная певица России. Этот год у нее был как никогда продуктивным и насыщенным: певица выступала на сольных концертах и фестивалях, снимала сказочные и жаркие клипы, путешествовала и, наконец, вышла замуж.
В прошлом году, после празднования своего 30-летия, Клава Кока вместе с Димой Масленниковым и своей семьей укатила на концерт Джастина Тимберлейка.
В августе она отправилась в отпуск в Норвегию, о котором мечтала целых восемь лет. Певица вспоминала, как там снимала клип «Прости», а между съемками спала в палатках.
«Оказалось, что счастье совсем не в дорогих отелях и не в нулях на счету. Счастье — проснуться от солнечных лучей и увидеть радугу. Выпить воду из ледяного водопада и нарвать диких ягод в лесу. Счастье — готовить завтрак по утрам в уютном доме с любимыми друзьями, а ночью вместе жарить маршмеллоу у костра и смотреть на звезды», — писала она.
В том же месяце Клава выпустила горячий клип на песню «Ты достоин».
В октябре Кока подогрела слухи о своем романе с блогером Димой Масленниковым, когда на своем юбилейном концерте появилась с ним на сцене. Вместе они станцевали страстный номер. На вопросы о романе после шоу певица лишь отреагировала с улыбкой.
«Дима — замечательный человек, шипперьте нас еще больше!» — заявила Клава (шипперить — представлять романтические отношения кого-либо. — Прим. ред.).
В ноябре певица стала обладательницей самой известной музыкальной премии страны — она заполучила «Золотой граммофон» за песню «Еще люблю».
«Ребята, мне дали „Золотой граммофон“! Как я давно об этом мечтала. 30 лет мне, 30 лет граммофону — это знак! Миллион эмоций», — поделилась Клава.
В декабре Клава выпустила клип на хит «Сплетни. Шум. Лук», в котором приняли участие 60 звезд со всей страны — среди них Лариса Долина (появившаяся на строчке «Я буду притворяться белой и пушистой»), Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Дима Билан, Баста, Николай Басков и многие другие.
8 декабря стало известно, что Клава покинула лейбл Black Star. Основатель компании Павел Курьянов (Пашу) рассказал, что десятилетний контракт с певицей завершился за два дня до этого. Продлевать соглашение Кока не стала из-за желания развиваться сольно. По словам продюсера, расставание далось обеим сторонам тяжело.
«Я ее воспринимал не просто как артиста, а как очень близкого человека, как дочку. И теперь я как отец, которому пришло время отпустить ребенка», — рассказал Пашу.
В конце декабря Клава, уже как самостоятельный артист, сняла клип на Байкале. Фанаты обвинили ее в использовании искусственного интеллекта: слишком уж сказочно выглядело видео.
Однако Клава призналась, что сама давно устала от нейронок, а для съемок клипа правда ездила на Байкал, привлекла к делу ольхонских бурят и расстелила ковер на льду озера.
В феврале Клава приехала в родной Екатеринбург ради съемок сниппета на песню «Сто шагов назад». Артистка рассказывала E1.RU, что идея поработать с местным джаз-хором возникла спонтанно.
Почти всё детство Клава Кока занималась в эстрадно-джазовом хоре детской филармонии. Как признавалась сама певица, благодаря своей преподавательнице Марине Юрьевне Макаровой она еще больше полюбила музыку.
Во время своего визита в Екатеринбург Клава также побывала в квартире, где провела свое детство. Внутри уже давно ничего не напоминает о прошлом певицы — у жилья теперь другой владелец.
3 апреля Клава внезапно опубликовала фото поцелуя со своим лучшим другом Димой Масленниковым, а позже сообщила, что они не встречаются, а женятся! Своему будущему мужу (и бывшему другу) она посвятила песню «Как я люблю тебя».
Фанаты были приятно шокированы такой новостью. Что известно об избраннике певицы, мы рассказывали в отдельном материале.
В начале июня Клава сообщила, что купила своим родителям дом.
«Я шла к этому много-много лет. Сегодня сбылась мечта всей нашей семьи: я купила им дом!» — написала артистка.
Клава Кока успевала отвечать и злобным хейтерам. Певицу раскритиковали в соцсетях за фигуру. У артистки кончилось терпение и она ответила своим обидчикам в видео.
А еще она устроила сюрприз молодоженам: она приехала на их свадьбу и вживую спела свой хит. До этого невеста написала Клаве в соцсетях, что первый танец будет исполняться под трек «Как я люблю тебя». Она не ожидала, что певица примет приглашение на торжество.
В июле Клава опубликовала фотографиии со своим женихом. В сети предположили, что артисты решили не тянуть со свадьбой и тайно обручились в Париже. А потом опубликовала снимки с девичника на яхте.
Как Клава жила до популярности, мы рассказывали в этом материале. Посмотрите также, как менялись ее образы с 2015 по 2023 год (некоторые наряды вызывали бурную реакцию у наших читателей).
* Соцсеть запрещена на территории РФ.