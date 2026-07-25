Собралась замуж за лучшего друга, купила дом родителям и осадила хейтеров. Чего еще Клава Кока добилась к 31 году

Поклонники поздравили Клаву с днем рождения! Источник: klavacoca / Instagram.com*

23 июля Клаве Коке исполнился 31 год. По этому случаю E1.RU решил показать, каких высот она достигла всего за один год.

Клава — чуть ли не самая трудолюбивая и успешная певица России. Этот год у нее был как никогда продуктивным и насыщенным: певица выступала на сольных концертах и фестивалях, снимала сказочные и жаркие клипы, путешествовала и, наконец, вышла замуж.

В прошлом году, после празднования своего 30-летия, Клава Кока вместе с Димой Масленниковым и своей семьей укатила на концерт Джастина Тимберлейка.

Тогда певица и блогер еще не были официально вместе Источник: klavacoca / Instagram.com*

В августе она отправилась в отпуск в Норвегию, о котором мечтала целых восемь лет. Певица вспоминала, как там снимала клип «Прости», а между съемками спала в палатках.

«Оказалось, что счастье совсем не в дорогих отелях и не в нулях на счету. Счастье — проснуться от солнечных лучей и увидеть радугу. Выпить воду из ледяного водопада и нарвать диких ягод в лесу. Счастье — готовить завтрак по утрам в уютном доме с любимыми друзьями, а ночью вместе жарить маршмеллоу у костра и смотреть на звезды», — писала она.

Клава хвасталась отдыхом в Норвегии Источник: klavacoca / Instagram.com*

Она наслаждалась природой и тишиной в кругу друзей Источник: klavacoca / Instagram.com*

В том же месяце Клава выпустила горячий клип на песню «Ты достоин».

Небольшой отрывок из клипа Клавы Коки Источник: klavacoca / Instagram.com*

В октябре Кока подогрела слухи о своем романе с блогером Димой Масленниковым, когда на своем юбилейном концерте появилась с ним на сцене. Вместе они станцевали страстный номер. На вопросы о романе после шоу певица лишь отреагировала с улыбкой.

«Дима — замечательный человек, шипперьте нас еще больше!» — заявила Клава (шипперить — представлять романтические отношения кого-либо. — Прим. ред.).

После публикации видео многие фанаты начали подозревать связь Клавы с Димой Масленниковым Источник: klavacoca / Instagram.com*

В ноябре певица стала обладательницей самой известной музыкальной премии страны — она заполучила «Золотой граммофон» за песню «Еще люблю».

«Ребята, мне дали „Золотой граммофон“! Как я давно об этом мечтала. 30 лет мне, 30 лет граммофону — это знак! Миллион эмоций», — поделилась Клава.

Клава стала обладательницей «Золотого граммофона» Источник: klavacoca / Instagram.com*

В декабре Клава выпустила клип на хит «Сплетни. Шум. Лук», в котором приняли участие 60 звезд со всей страны — среди них Лариса Долина (появившаяся на строчке «Я буду притворяться белой и пушистой»), Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Дима Билан, Баста, Николай Басков и многие другие.

В клипе снялись 60 звезд шоу-бизнеса Источник: klavacoca / Instagram.com*

8 декабря стало известно, что Клава покинула лейбл Black Star. Основатель компании Павел Курьянов (Пашу) рассказал, что десятилетний контракт с певицей завершился за два дня до этого. Продлевать соглашение Кока не стала из-за желания развиваться сольно. По словам продюсера, расставание далось обеим сторонам тяжело.

«Я ее воспринимал не просто как артиста, а как очень близкого человека, как дочку. И теперь я как отец, которому пришло время отпустить ребенка», — рассказал Пашу.

В прошлом декабре Клава приняла решение уйти из Black Star Источник: klavacoca / Instagram.com*

В конце декабря Клава, уже как самостоятельный артист, сняла клип на Байкале. Фанаты обвинили ее в использовании искусственного интеллекта: слишком уж сказочно выглядело видео.

Однако Клава призналась, что сама давно устала от нейронок, а для съемок клипа правда ездила на Байкал, привлекла к делу ольхонских бурят и расстелила ковер на льду озера.

Клава пережила сильные холода ради съемок этого клипа Источник: klavacoca / Instagram.com*

В феврале Клава приехала в родной Екатеринбург ради съемок сниппета на песню «Сто шагов назад». Артистка рассказывала E1.RU, что идея поработать с местным джаз-хором возникла спонтанно.

Почти всё детство Клава Кока занималась в эстрадно-джазовом хоре детской филармонии. Как признавалась сама певица, благодаря своей преподавательнице Марине Юрьевне Макаровой она еще больше полюбила музыку.

Певица приехала в Екатеринбург и снялась в детской филармонии Источник: klavacoca / Instagram.com*

Во время своего визита в Екатеринбург Клава также побывала в квартире, где провела свое детство. Внутри уже давно ничего не напоминает о прошлом певицы — у жилья теперь другой владелец.

Клава провела экскурсию по комнате, где жила в детстве Источник: klavacoca / Instagram.com*

3 апреля Клава внезапно опубликовала фото поцелуя со своим лучшим другом Димой Масленниковым, а позже сообщила, что они не встречаются, а женятся! Своему будущему мужу (и бывшему другу) она посвятила песню «Как я люблю тебя».

Клава стала невестой! Источник: klavacoca / Instagram.com*

Источник: klavacoca / Instagram.com*

Фанаты были приятно шокированы такой новостью. Что известно об избраннике певицы, мы рассказывали в отдельном материале.

Видео с влюбленными набрало 244 миллионов просмотров Источник: klavacoca / Instagram.com*

В начале июня Клава сообщила, что купила своим родителям дом.

«Я шла к этому много-много лет. Сегодня сбылась мечта всей нашей семьи: я купила им дом!» — написала артистка.

Артистка сделала своим родителям очень дорогой подарок Источник: klavacoca / Instagram.com*

Клава Кока успевала отвечать и злобным хейтерам. Певицу раскритиковали в соцсетях за фигуру. У артистки кончилось терпение и она ответила своим обидчикам в видео.

«„ Свинота “, „ жирная “ , „ бабища “ , „ на сносях “ , „ разжирела “ , „ на диету “ , „ фигура как у деда “ . Вот такие комментарии я читаю про себя. Кажется, все стали немного забывать, как выглядит обычное женское тело. Пожалуйста, отвалите от меня. Я не худая и никогда не стремилась быть идеальной. Я люблю свое тело, и я не собираюсь нравиться всем. Я живой человек, захотела — похудела, захотела — поправилась, это мое дело», — заявила Клава.

Клава жестко ответила хейтерам Источник: klavacoca / Instagram.com*

А еще она устроила сюрприз молодоженам: она приехала на их свадьбу и вживую спела свой хит. До этого невеста написала Клаве в соцсетях, что первый танец будет исполняться под трек «Как я люблю тебя». Она не ожидала, что певица примет приглашение на торжество.

Певица довела невесту до слез Источник: klavacoca / Instagram.com*

В июле Клава опубликовала фотографиии со своим женихом. В сети предположили, что артисты решили не тянуть со свадьбой и тайно обручились в Париже. А потом опубликовала снимки с девичника на яхте.

+1

«С днем рождения меня! Неповторимый праздник в статусе невесты», — написала певица в соцсетях под откровенными снимками в купальнике Источник: klavacoca / Instagram.com*

Дело к свадьбе Источник: klavacoca / Instagram.com*

На яхте Источник: klavacoca / Instagram.com*

Как Клава жила до популярности, мы рассказывали в этом материале. Посмотрите также, как менялись ее образы с 2015 по 2023 год (некоторые наряды вызывали бурную реакцию у наших читателей).