«Может, мы от марсиан произошли?» Последнее интервью профессора Самусева о силе заговоров, тайне молитв и сглазе младенцев

Профессор Рудольф Самусев много лет изучал тайны и загадки человеческого организма Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

Знаменитый ученый, доктор медицинских наук, автор уникальных атласов анатомии человека Рудольф Самусев недавно ушел из жизни. Хорошо был знаком с Рудольфом Павловичем журналист Александр Литвинов, который много встречался с профессором, подолгу беседовал с ним. В одном из последних разговоров с Рудольфом Самусевым речь зашла о загадочных фактах о жизни, здоровье и смерти, которые современная наука объяснить пока не в силах. Подробности — в материале V1.RU.

Рудольф Павлович Самусев родился 27 августа 1939 года в Котельниковском районе Сталинградской области. В 1962 году окончил Волгоградский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» и связал всю свою жизнь с медицинской наукой и высшим образованием. Свой путь он начал как аспирант кафедры нормальной анатомии, затем работал ассистентом и доцентом кафедры. С 1977 по 1982 год занимал должность декана лечебного факультета, на протяжении четверти века возглавлял кафедру гистологии, цитологии и эмбриологии Волгоградского медицинского института. В 1983 году Рудольф Павлович получил степень доктора медицинских наук, а в 1986 году — ученое звание профессора.

Заговор от зубной боли

Профессор жалел, что не перенял у бабушки способности снимать боль заговором Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

Начиналась их беседа с воспоминаний профессора Самусева о его бабушке, жившей в глубинке Волгоградской области и врачевавшей людей.

«Бабушка моя жила в Котельникове, — рассказывал Рудольф Павлович. — Сейчас ее давно на свете нет, но у нее были, насколько я помню, врожденные способности к лечению людей. Теперь мы это объясняем всевозможными электромагнитными колебаниями, волнами. Но я помню, что она лечила словом. Причем у нее это здорово получалось!»

Например, она многих исцеляла от зубной боли.

«Было это в 50-е годы. Зубных врачей и в городах тогда было немного, а в глубинке, в деревнях их не было практически совсем. А если они и лечили, то причиняя своим пациентам сильную боль, — говорил он. — И каждый день к моей бабушке приходили люди с распухшими перевязанными щеками. Принимая их, она ставила на стол святую воду, что-то шептала над ней. Несколько раз дула в рот больному, давала ему выпить той воды. И прямо на глазах больному становилось лучше, боль стихала! Люди, пришедшие с перекошенными от боли лицами, уходили от нее с лицами просветленными».

Что же именно шептала бабушка, профессор не помнит.

«Конкретных слов я не запомнил, но молитвы бабушки были совершенно определенные, — говорил Рудольф Павлович. — Сейчас я понимаю: звуки определенной частоты могут воздействовать через органы слуха на определенные зоны мозга. Лечебные свойства молитв, как полагают многие, объясняются именно этим. Мой отец был убежденный коммунист и атеист. Когда у него зубы заболели, он до последнего терпел, пока опухоль на шею не пошла. Так бабушка заговорила ему зубы так, что даже потом, когда ему без обезболивания удаляли больной зуб, боли он не чувствовал — болевой центр был заторможен намертво, как при сильном наркозе. Сам я до сих пор жалею, что не научился у бабушки снимать боль…

Или еще помню: бабушка изготавливала мазь, которая вирусные кожные болезни снимает за 1–2 раза. Будь это хоть лишай, хоть микроспория — от которых по сей день не создано наукой надежных средств излечения. Я до сих пор пользуюсь этой мазью, много людей вылечил ею. Изумительная мазь на обычных растительных ингредиентах, секрет изготовления которой утерян теперь безвозвратно».

Тайна дурного глаза

Сглаз, по словам профессора, имеет вполне научное объяснение Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

Говорят, на Кавказе есть и сейчас женщина, которая в считаные часы залечивает молитвами любые раны, и они проходят прямо на глазах. Профессор Самусев говорил, что на Дону во многих станицах и сейчас есть немало старушек, способных к таким заговорам.

«Были спецы по лечению этой напасти, были спецы по ее наведению. Жаль, что наука это долго отрицала, — сетовал профессор. — Мне приходилось встречать на Дону в свое время много интересных вещей на сей счет. У нас, например, через два дома жил сосед. Был он всегда веселый, жизнерадостный. А тут вдруг стал будто в воду опущенный. Молча сидит на завалинке и почти совершенно не ест. Бабушка, посмотрев его, сказала: " Это его заговорили. Видно, какая-то женщина приговорила его " . Приглашали старушку с другого села, и она с ним занималась — читала молитвы, шептала чего-то, дула при этом на него. И человек постепенно возвращался к жизни. И таких случаев я видел несколько — как-то заговаривают то ли хлеб, то ли воду. Главное, чтобы человек это съел или выпил, и тогда что-то с ним происходит: какие-то центры в мозгу тормозятся».

Разгадки тайны сглаза Рудольф Самусев не нашел, а вот примеры его, напротив, в жизни были.

«Сглазить можно и людей, и животных. Бабуля говорила: " Есть глаз глазливый, а есть — нет " . Причем глазливые люди — люди, как правило, волевые, с карими либо черными глазами и с темными волосами. Соседка у нас была, к примеру, Ариной ее звали — так вот она была глазливая, ей все боялись животных показывать. Как только она ими повосхищается, в руках подержит ягненка или же котенка — всё! Через небольшое время у него начинаются судороги, и животное погибает. Ее все в деревне боялись, говорили, что у нее дурной глаз, — вспоминал Рудольф Павлович. — Помню, у нас была хорошая корова, жирное молоко давала. Пришла к нам вечером Арина, попросила молока. Выпив его, похвалила коровку. Только ушла, бабуля говорит: " Ну всё, она нашу корову сглазила! " И точно — к вечеру корова стала вести себя беспокойно, мычать без причины. Отказалась от воды, пнула копытом бабушку. Бабушка пригласила другую старушку, вместе они как-то корову заговаривали. Дали ей воды попить, побрызгали на нее, и корова вскоре успокоилась».

«Молитва действует на мозг»

По словам Рудольфа Самусева, у него есть предположения, как молитвы и заговоры влияют на человека.

«С позиции современной науки я объясняю это тем, что через органы слуха и зрения в мозг поступает какая-то информация, воздействующая на мозговые центры. Она вызывает торможение одних центров и возбуждение других. Иной раз — настолько глубокое, что снять его можно потом только таким же мощным воздействием, — говорил профессор. — Еще Наталья Бехтерева утверждала, что молитва имеет в своей основе физиологическое воздействие, что она действительно способна снять боль, страх и вызвать любые эмоции. Проводились опыты, доказавшие, что звуки определенной силы и частоты вызывают определенные процессы возбуждения или торможения в центрах нервной системы».

Почему младенцев не показывают чужим людям

Профессор нашел объяснения и внезапной гибели младенцев, которых видели посторонние Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

Сам Рудольф Павлович рассказывал, что много интересовался подобными явлениями и не раз сталкивался с примерами из жизни.

«Помню, после лекций подходили ко мне люди, которые рассказывали интересные случаи из своей жизни. Однажды лекцию читал в Волжском на одном заводе. После нее ко мне подошел мужчина крепкого телосложения и рассказал: " У меня такое качество. Мама моя с детства не показывает мне молодых животных. К примеру, кошка окотилась. Если я взял котенка, подержал — всё, через несколько часов у него начинаются судороги, и он погибает. Поиграю с цыплятами — все они через считаные часы гибнут " . А возьмите — в народе, когда дети рождались, младенцы зачастую гибли от " младенческой " : " младенческая " накрыла, и ребенок умер! Соседи приходили, радовались рождению ребенка. Все вместе отмечали торжество. Но через небольшое время после этого у ребенка начинались нарушения дыхания¸ сбои сердечной деятельности. Появлялись мышечные судороги. Состояние ребенка продолжало ухудшаться, и он вскоре погибал».

Научное объяснение этому, по словам Рудольфа Самусева, тоже существует.

«Сейчас я это очень легко мог бы объяснить. У ребенка центры сердечной и дыхательной деятельности дают гораздо более частые импульсы, чем у взрослого человека, — в 2–3 раза чаще. Так, если взрослый человек делает в минуту 12–14 дыхательных движений, то ребенок — 30–36. У нас пульс нормальный — порядка 70 ударов в минуту, а у ребенка, который недавно родился, — под 130–140 ударов, — рассказывал он. — И вот представьте: взрослый человек приблизился к новорожденному младенцу. Электромагнитное поле его мозга пульсирует с совершенно другой частотой, чем у малыша. Мозговые центры у младенца еще очень слабые. На них наводится частота сердечных и дыхательных движений другого, взрослого человека. В результате у ребенка резко снижается количество ударов сердца и дыхательных движений. Было у него 36 дыхательных движений в минуту, а стало вдруг всего 12! В результате организм его в 3 раза меньше получает кислорода. У младенца начинаются судороги, нарушения дыхания. Вскоре следует смерть. Очень много детей так погибло. Поэтому ребенка, который недавно родился, хотя бы неделю не следует показывать кому бы то ни было — пока у него не укрепится в достаточной мере нервная система».

Нейтрализовать подобное воздействие на малыша, по мнению профессора, также помогали старые народные обряды.

«Снять наведенную частоту чуждой ему энергетики с ребенка способен, как правило, его близкий родственник. При этом ему надо облизать тело младенца, чтобы сблизить приемники энергосистем взрослого и ребенка. И на глазах состояние ребенка улучшается, — говорил он. — Помню, ребенку было плохо. Мама сказала: " Надо его облизать " . Берет его на руки, читает молитву и языком вокруг лица ему проводит. И так — несколько раз. И ребенок постепенно успокаивается».

«Брат пришел попрощаться во сне»

Профессор Самусев отмечал, что неслучайно в научной среде говорят, что мы знаем о мозге, о его возможностях чуть больше 10% от того, что мы могли бы знать.

«Почему, например, некоторые люди после перенесенной ими клинической смерти начинают говорить на незнакомых, неизвестных языках? А вспомнить сны! Почему они бывают вещими? — говорил он. — Брат моей бабушки был на войне. Помню, захожу к ней как-то — она плачет: „Вася погиб… " Спрашиваю: " А откуда ты знаешь? " " Он во сне ко мне пришел, прощался ". Прошло то ли 3, то ли 4 недели. И пришло официальное письмо, что брат моей бабушки погиб на фронте смертью храбрых. В тот момент, когда он погибал, она восприняла во сне об этом информацию. Говорят, что в такие моменты между близкими родственниками устанавливается мощная телепатическая связь, причем даже на очень больших расстояниях“.

До сих пор, по словам Рудольфа Самусева, остается слишком много загадок, ответа на которые официальная наука не нашла.

«Факт левитации, к примеру. Известно, что во Франции в XVII веке жил монах, который во время молитв начинал летать по церкви! И это зарегистрировано, в том числе за подписью короля Франции. (Возможно, профессор говорил об итальянском монахе Иосифе из Купертино. — Прим. ред.). Как это можно объяснить? — вспоминал он. — А самовозгорание человека? Известны случаи, когда человек внезапно вспыхивает, горит, и от него даже костей не остается! Для этого нужна температура выше тысячи градусов. Наука этого пока не может объяснить.

Проводились учеными опыты по волновой механике. В Санкт-Петербурге и в Хабаровске устанавливали две пробирки с заключенными в них микроорганизмами. Когда на одну из пробирок воздействовали электротоком, в тот же момент в другой пробирке, находящейся на расстоянии в 12 тысяч километров, микроорганизмы бурно реагировали! То есть взаимодействия есть, видимо, на субмикроскопическом уровне, которые делают возможной передачу информации со скоростью гораздо выше скорости света. Эксперименты показывают, что такие взаимодействия есть».

«Быть может, мы потомки марсиан?»

Задача ученых — сделать реальностью идеи из научной фантастики Источник: Серафима Пантыкина / V1.RU

Рудольф Самусев считал, что если удастся суть этих явлений вскрыть и описать, то тогда многие идеи, считающиеся фантастичными, окажутся вполне реальными.

«Возьмем такой эксперимент, осуществленный американскими учеными. Группу испытуемых они поместили на длительное время в совершенно изолированное от общества помещение, где не было солнечного света и вообще никакой связи с внешним миром. Там они провели почти год. Интересно: через некоторое время все они перешли на суточный цикл, равный 25 часам. И выяснилось, что суточный цикл жизни человека без взаимодействия с Солнцем — не 24, а 25 часов, — рассказывал профессор. — Это значит, что глубоко в генной памяти в нас заложен именно 25-часовой суточный цикл. Но ведь это — продолжительность суток на Марсе! Так, может быть, мы от марсиан произошли? Выходит, что мы их далекие потомки?»

Но самыми интересными считал Рудольф Павлович те исследования, которые будут проводиться в сфере человека и его возможностей.