Стыдный тест по астрономии: 9 из 10 провалятся на первом же вопросе

Уверены, вы в курсе, что Земля вращается вокруг своей оси, и сможете без труда отыскать на небе Большую Медведицу. Но справитесь ли вы с тестом по астрономии, который выходит за рамки школьной программы?
Никаких вопросов в духе «Назовите пятую планету от Солнца». Это будет самое нескучное испытание, после которого захочется отправиться в космос. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете планету, на которой живете.
Нескучный тест по астрономии
Правда ли, что каждые сутки Земля «худеет» на сотни тонн из-за утечки газов в космос?
Да
Нет
Достижения
Первая десятка
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Первая сотка
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На полпути к тысяче
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