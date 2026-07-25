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Развлечения Тест Стыдный тест по астрономии: 9 из 10 провалятся на первом же вопросе

Стыдный тест по астрономии: 9 из 10 провалятся на первом же вопросе

Проверьте, насколько хорошо вы знаете родную планету

273
Сможете ответить на вопросы о нашей планете? | Источник: Nasa.govСможете ответить на вопросы о нашей планете? | Источник: Nasa.gov

Сможете ответить на вопросы о нашей планете?

Источник:

Nasa.gov

Уверены, вы в курсе, что Земля вращается вокруг своей оси, и сможете без труда отыскать на небе Большую Медведицу. Но справитесь ли вы с тестом по астрономии, который выходит за рамки школьной программы?

Никаких вопросов в духе «Назовите пятую планету от Солнца». Это будет самое нескучное испытание, после которого захочется отправиться в космос. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете планету, на которой живете.

ТестПройден 76 раз
Нескучный тест по астрономии
1 / 7

Правда ли, что каждые сутки Земля «худеет» на сотни тонн из-за утечки газов в космос?

  • Да

  • Нет

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Татьяна РябоваТатьяна Рябова
Татьяна Рябова
Астрономия Тест Земля
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Комментарии
3
Гость
1 час
И других ошибок (чисто арифметических!) в ответах теста полно!
с++

Достижения

Первая десятка

Первая десятка

Написать 10 комментариев

Первая сотка

Первая сотка

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На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

5 часов
на счёт золота враньё. Не будет его по колено, и нет его в расплаве. Кто то Гиперболоид инженера Гарина воспринял слишком серьёзно )
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Гость
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